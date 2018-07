Amazon Prime Day 2018: cos'è, quando sarà e come funziona

La notizia rimbalzava sul web già da qualche settimana, ma solo di recente Amazon ne ha dato l'ufficialità. Per il terzo anno di fila, a Luglio, tornerà il Prime Day, una giornata di promozioni ormai diventata appuntamento fisso tra gli utenti Amazon, che approfitteranno delle 36 ore di offerte per accaparrarsi l'oggetto tanto desiderato, nella speranza di trovarlo in offerta.

Cos'è il Prime Day?

Prima di partire con i dettagli su questa edizione del Prime Day, qualche cenno storico è doveroso farlo.

In molti lo hanno definito il Black Friday d'estate, dal momento che interessa il principale rivenditore online al mondo.

Il Prime Day è un evento che Amazon organizza a livello mondiale e, come vi abbiamo detto poco sopra, non è altro che un'intera giornata dedicata a promozioni, sconti e offerte. Nato come regalo di compleanno per il ventesimo anniversario di Amazon, nel 2015, il Prime Day è stato confermato anche nei due anni successivi, ed è coinciso con un picco di ordini e spedizioni che hanno reso la giornata una delle più fruttuose insieme al Black Friday.

I prodotti in offerta vengono racchiusi in una pagina dedicata e si dividono in due categorie: le offerte a tempo, ovvero quelle disponibili nell'arco di tutta la giornata e che non hanno nessun limite in termini di disponibilità, e quelle ad esaurimento scorte. In quest'ultimo caso, nella pagina del prodotto viene mostrata la percentuale delle unità disponibili o una barra di avanzamento.

Spesso gli utenti hanno criticato il Prime Day ed Amazon, rea di aver messo in promozione prodotti ritenuti poco accattivanti, non in linea con gli standard classici. E' bene precisare che non tutti gli sconti partiranno insieme: Amazon è solita aggiungere altre promozioni nell'arco della giornata.

Quando si terrà?

Contrariamente a quanto fatto negli scorsi anni, il Prime Day 2018 durerà quasi due giorni. Il via è previsto per le 12:00 italiane del 16 Luglio, per concludersi alle 23:59 del 17 Luglio. Trentasei ore di promozioni, quindi, con oltre un milione di offerte esclusive per i clienti Prime.

Amazon ha già annunciato, in un lungo comunicato stampa, che tutti gli utenti potranno partecipare alla festa organizzata per i propri clienti Prime attraverso una diretta streaming, ma le novità non terminano qui.

La compagnia di Jeff Bezos, per allontanare immediatamente le critiche sulla qualità dei prodotti in offerta, ha specificato che quest'anno parteciperanno alla giornata (e mezzo) di promozioni anche articoli esclusivi di centinaia di marchi noti, ed emergenti, provenienti da tutto il mondo, i quali proporranno prodotti in esclusiva o in edizione limitata per gli utenti Prime e solo per un lasso di tempo limitato.

A tal proposito è stata lanciata la pagina Novità Prime Day, che contiene prodotti in esclusiva per i clienti Amazon Prime, tra cui album di artisti autografati, come quelli di Luca Carboni, Tedua, DrefGold, Sfera Ebbasta ed Achille Lauro.

Anche nei giorni precedenti, su Amazon saranno disponibili delle offerte: tra tutte citiamo le promozioni sui prodotti Amazon Basics, alcuni dei quali sono scontati fino al 20 per cento, la possibilità di accedere ad Amazon Music Unlimited a 0,99 Euro per quattro mesi, i regali di Twitch Prime agli utenti (si parla di un gioco per PC al giorno fino al 18 Luglio), tre mesi di letture illimitate con Kindle Unlimited ed uno sconto del 40% sull'iscrizione mensile ad Audible, la piattaforma per gli audiobook.Inoltre, sarà disponibile una selezione di prodotti Amazon Fire ricondizionati in offerta per gli utenti Prime.

Amazon quest'anno ha anche messo a punto una serie di strumenti che permettono di seguire meglio le offerte. Tra tutti citiamo Amazon Assistant, l'estensione per i browser Chrome e Firefox che consente di ricevere direttamente sul PC le notifiche delle nuove offerte. Durante il Prime Day è anche possibile seguire gli sconti attraverso il pulsante "segui l'offerta", che consente di ricevere le notifiche non appena saranno attive.