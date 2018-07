Amazon Prime Day 2018: tre prodotti tech in saldo, da NVIDIA Shield a YI 4K Plus

Amazon Prime Day 2018 è iniziato da poco, per una 36 ore di sconti che vedrà protagonisti i prodotti più disparati. Dai videogiochi alla tecnologia, sono molte le offerte in arrivo nelle prossime ore, alcune dal prezzo stracciato ma non sempre vantaggiose e degne di menzione. Ecco perché abbiamo deciso di raccogliere in questo articolo tre prodotti dalla comprovata qualità, disponibili oggi a prezzo di saldo. Dalla console di NVIDIA, la SHIELD TV, passando per l'action cam di YI, la 4K Plus, andiamo a vedere tre prodotti tecnologici da non perdere disponibili a costo ribassato.

NVIDIA SHIELD Android TV

La console di NVIDIA è un vero e proprio hub multimediale, capace di riprodurre qualsiasi tipo di filmato, dallo streaming in 4K e HDR locale a quello online, e di gestire diversi aspetti del gaming domestico. Da Plex a Netflix, passando per Timvision e Amazon Prime Video, la SHIELD permette l'utilizzo dei più diffusi servizi di streaming online, senza limiti di sorta nella qualità. Per quanto riguarda il gaming, grazie ai servizi GeForce Now e a GameStream è possibile giocare ai propri titoli preferiti sia sfruttando l'hardware messo a disposizione sul cloud da NVIDIA, sia quello del proprio PC domestico, senza dimenticare le conversioni dirette per la console, che sfrutta Android TV. Una user experience fluida e un software aggiornato, passato di recente ad Android Oreo, fanno della SHIELD il miglior media center Android sul mercato, acquistabile oggi a 149€ nella versione con il solo telecomando incluso e a 179€ per quella dotata di pad wireless.

YI 4K Plus

Se state cercando una action cam con pochi compromessi dal punto di vista della qualità video, allora il prodotto di YI potrebbe fare al caso vostro. Capace di raggiungere i 4K a 60 frame al secondo, questa piccola cam riesce soddisfare le esigenze di una larga fetta di pubblico. Compreso nel bundle anche una custodia subacquea capace di raggiungere i 40 metri di profondità (il dispositivo, in assenza di essa, non è impermeabile). Di norma la YI 4K Plus è venduta intorno ai 289€, oggi è disponibile a 209€, una cifra che aumenta ancora di più il rapporto qualità prezzo del prodotto. Insieme alla action cam è possibile acquistare anche il gimbal ad essa dedicato, normalmente in vendita a 124€ ma oggi proposto a 89.98€.



Samsung C49HG90

Il monitor di Samsung è un prodotto di fascia alta e dal prezzo elevato, capace però di immergere il giocatore nei mondi virtuali come pochi. Il merito va certamente alla dimensione, di ben 49", e alla curvatura del pannello, che avvolgono il campo visivo dell'utilizzatore. Le specifiche vedono un panello VA con risoluzione di 49" e aspect ratio 32:9. Lo schermo supporta l'HDR ed è dotato delle tecnologie Quantum Dot e AMD FreeSync, offrendo un tempo di risposta, dichiarato, di 1 ms. Il prezzo ufficiale di questo display è di 1499€, ma si trova spesso in offerta a 1054€ su Amazon. Per il Prime Day invece, il costo scende a 919€, per un prodotto particolare ma di sicuro impatto.