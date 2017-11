Amazon: da Samsung a Huawei, i tablet più venduti della settimana

Come ogni settimana, torna la nostra rubrica relativa ai prodotti più venduti della settimana su Amazon Italia. In questo numero ci siamo concentrati sui tablet. La classifica, che vi proponiamo poco sotto, non riserva particolari sorprese: a dominare sono Samsung e Huawei, che propongono anche nel settore dei tablet una sfida che ritroviamo anche in quello degli smartphone. Altrettanto interessante il fatto che tutti i tablet presenti nella top five siano di fascia medio-bassa, in linea con le stime del settore, ormai in crollo da qualche anno e che per l'ennesimo trimestre ha fatto registrare dati negativi, segno che la mancanza di novità di rilievo, e soprattutto la presenza di smartphone con schermi sempre più grandi, non lascia più tanto spazio per questi dispositivi.

Samsung Galaxy Tab E

Al primo posto, questa settimana, si piazza il Galaxy Tab E di Samsung, un tablet di fascia bassa risultato essere il preferito dagli utenti Amazon. A 139,89 Euro infatti è possibile portare a casa un dispositivo con display da 9,6 pollici WXGA TFT, processore quad.core da 1,3 Ghz accompagnato da 1,5 gigabyte di RAM e memoria interna da 8 gigabyte espandibile tramite microSD fino a 128 gigabyte. A livello software troviamo il vetusto Android 4.4 KitKat, quindi non propriamente aggiornato alle ultime build del sistema operativo del gigante di Mountain View. La versione in questione è italiana e solo WiFi, ed Amazon propone un risparmio di 60 Euro netti sul prezzo di listino.

Prezzo: 139,89 Euro

Samsung Galaxy Tab A6



Anche sul secondo gradino del podio si piazza Samsung. Questa volta siamo di fronte ad un dispositivo di fascia media, come confermato anche dal prezzo di 212,14 Euro per la versione WiFi Only, che è risultata essere la più venduta. Galaxy Tab A6 include uno schermo da 10,1 pollici WUXGA, fotocamera da 8 megapixel e memoria interna da 16 gigabyte espandibile attraverso microSD. Il processore, octa-core (Exynos) da 1,6 Ghz, è accompagnato da 2 gigabyte di RAM e, almeno secondo le stime ufficiali di Samsung, è in grado di garantire un'autonomia di 13 ore. La ricarica avviene attraverso la porta USB 2.0. La scheda tecnica è completata anche dal modulo WiFi 802.11 a/b/g/n/ac.

Prezzo: 212,14 Euro

Huawei Mediapad T3

Per il terzo posto cambiamo produttore ma non fascia di mercato. Il tablet che chiude la top 3 è infatti targato Huawei. Stiamo parlando di Mediapad T3, un dispositivo con scocca in alluminio con display da 9,6 pollici IPS con risoluzione di 1280x800 pixel, basato su Android 7.0 (con interfaccia grafica personalizzata EMUI 5.1 del produttore), di cui non sono noti eventuali piani d'aggiornamento. Il processore è un quad-core A53 da 1,4 Ghz, accompagnato da 2 gigabyte di RAM e 16 gigabyte di memoria interna espandibile attraverso microSD fino a 128 gigabyte. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera frontale da 2 megapixel e posteriore da 5 megapixel. Interessanti le ottimizzazioni apportate a livello software, con la modalità Split-Screen, il Kids Corner e Kids Mode per i più piccoli e la presenza di Microsoft Office di default.

Prezzo: 157,73 + 9,16 Euro di spedizione

Huawei Mediapad M3 Lite

Ancora Huawei in top 5. Il gigante asiatico piazza al quinto posto nella classifica dei tablet più venduti della settimana il proprio Mediapad M3 Lite, ovviamente nella versione WiFi, che può essere acquistato a 239,47 Euro + 6,99 Euro di spedizione, per un risparmio netto di 80,43 Euro. Il tablet in questione include uno schermo da 10 pollici, al servizio della CPU Qualcomm Snapdragon 435 octa-core e 3 gigabyte di RAM, mentre la memoria interna da 32 gigabyte può essere ovviamente espansa tramite microSD. A livello di visione dei contenuti, si tratta di un'ottima soluzione, anche per la presenza di quattro altoparlanti targati Harman Kardon, che renderanno la visione di film e serie TV ancora più accattivante. Sia la fotocamera posteriore che l'anteriore sono da 8 megapixel, ma solo la prima ha l'autofocus. La scheda tecnica è conclusa da una batteria da 6660 mAh.

Prezzo: 239,47 Euro + 6,99 Euro di spedizione

Amazon Fire 7 Tablet

Poteva mancare in classifica un tablet di Amazon? Assolutamente no. Seppur in chiusura, è presente la versione da 8 gigabyte, con offerte speciali, del Fire 7, il tablet del gigante dell'e-commerce che ancora oggi resta il più venduto tra tutti quelli lanciati dalla compagnia di Jeff Bezos. A 69,99 Euro, infatti, è possibile portare a casa un tablet con schermo da 7 pollici, processore quad-core da 1,3 GHz e batteria in grado di garantire un'autonomia di 8 ore. La memoria interna, inoltre, è espandibile tramite microSD fino a 256 gigabyte. Per gli iscritti Prime è anche previsto l'accesso illimitato a film e serie TV, oltre che l'archiviazione delle foto, senza alcun costo aggiuntivo. È presente anche l'opzione Kindle Unlimited, che può essere provata per 30 giorni e dà accesso ad oltre un milione di libri.

Prezzo: 69,99 Euro