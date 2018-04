AMD, NVIDIA e programma GPP: cosa succede al mercato delle schede video?

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

L'unica cosa certa, nella vicenda che vede protagoniste AMD, NVIDIA e il suo programma GeForce Partner Program, è che non esistono certezze. Niente di ufficiale è trapelato, nessuna accusa è stata mossa direttamente, ma i rapporti tra le due aziende sono più tesi che mai. Protagonista della storia è il programma GeForce Partner Program di NVIDIA, creato a marzo e che prevede accordi tra la casa di Santa Clara e i produttori di GPU, da Asus ad MSI, per la promozione e produzione delle tecnologie NVIDIA. I partner ottengono visibilità e accesso anticipato alle novità in via di sviluppo, un bel vantaggio e un incentivo a collaborare al meglio con NVIDIA stessa. L'arrivo della gamma Arez di Asus e un post sul sito ufficiale di AMD però mostrano una situazione che potrebbe essere diversa, in cui a perderci potrebbe essere soprattutto AMD.

Una situazione senza certezze

"GeForce Partner Program è stato creato per permettere ai giocatori di avere la massima trasparenza sulle GPU e sui software che stanno comprando... Promuoveremo i nostri partner sul web, sui social media e in altri contesti. Inoltre essi avranno accesso anticipato alle ultime novità, e lavoreranno a stretto contatto con i nostri ingegneri per portare le nuove tecnologie ai gamer. Il programma non è esclusivo, i partner potranno continuare ad avere la piena possibilità di vendere e promuovere i prodotti di altri brand...".

Le parole di NVIDIA, disponibili sul blog ufficiale, descrivono un'ottima occasione per le aziende partner, che possono così contare su iniziative promozionali gratuite e sul know how della casa di Santa Clara per la realizzazione dei loro prodotti.

Ieri però, un annuncio ha destato scalpore sul web e tra gli appassionati di hardware, l'arrivo del nuovo brand Arez di Asus. Si tratta di una vera e propria alternativa al famoso marchio ROG, conosciuto e rinomato in tutto il mondo, che presenta però esclusivamente GPU prodotte da AMD. Le schede sono identiche a quelle ROG, sia a livello di modelli che di tecnologie proprietarie, come anche di qualità costruttiva, a cambiare è solamente il nome.

Oggi AMD ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una dichiarazione di Scott Herkelman, Corporate VP di Radeon Gaming, che pur non citando direttamente NVIDIA sembra chiamare in causa proprio la casa di Santa Clara e il suo programma GPP.

"Il nostro passato nel mondo del gaming PC è stato costruito su un'idea di libertà. Libertà di scegliere... La libertà di scelta è alla base del gaming su PC. Nelle prossime settimane, aspettatevi l'arrivo di nuovi brand ad accompagnare i prodotti Radeon. L'impegno di AMD è quello di ridare ai giocatori la libertà di scegliere un scheda video Radeon RX. I nuovi brand condividono gli stessi valori di apertura e innovazione che i gamer hanno a cuore. La libertà di dire agli altri nel settore che noi non sceglieremo soluzioni proprietarie che creano una "tassa sui giocatori", per ottenere una grande esperienza ludica che dovrebbero già avere. La libertà di supportare un brand che lavora attivamente per l'avanzamento artistico e scientifico del gaming su PC".

Parole forti, molto forti, dirette ai giocatori ma anche ai concorrenti, pur non facendo alcun nome. Nelle prossime settimane quindi, molti dei maggiori, e più conosciuti, marchi al mondo nel campo delle GPU potrebbero togliere dai propri brand dedicati ai gamer le schede video AMD, creandone di nuovi, ma meno conosciuti, apposta per esse. La causa sembra essere proprio l'adesione al GeForce Partner Program, che comporterebbe l'esclusione delle schede AMD dai principali brand dedicati ai giocatori. Causa che nessuno, tra AMD ed NVIDIA, ha confermato in via ufficiale. Il danno per AMD potrebbe essere notevole nel breve periodo, visto che i nuovi marchi godono di meno appeal nel pubblico, essendo praticamente sconosciuti. La cosa certa è che il duello tra AMD ed NVIDIA per il mercato delle GPU continuerà, sta ai giocatori scegliere i prodotti che più si addicono ai propri bisogni, liberi come sempre, a prescindere dal brand.