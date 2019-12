AMD Radeon RX 5600 XT a gennaio? Le indiscrezioni sulla nuova GPU Navi

AMD vuole sfruttare al massimo l'architettura RDNA utilizzata dalle schede video Navi. Non è un segreto che nel 2020 vedremo un importante aggiornamento con l'arrivo di RDNA 2, che dovrebbe portare in dote anche il supporto al Ray Tracing, ecco perché la casa americana sta puntando al maggior utilizzo possibile della sua attuale architettura.

Per ora sono arrivate, nella fascia medio-alta, le Radeon RX 5700 e 5700 XT (qui la nostra recensione), in quella bassa invece la RX 5500 XT è da poco sbarcata sul mercato. Le prime si possono acquistare tra i 340 e i 420 euro e offrono solide prestazioni in 1080p e in 1440p, la seconda invece è pensata per il Full HD e parte da un costo di circa 200€ nella variante da 4 GB per salire a circa 250€ per quella da 8 GB.

Il vuoto lasciato tra i 250 e i 350 euro è occupato attualmente da NVIDIA, ecco perché una Radeon 5600 XT potrebbe trovare una naturale collocazione sul mercato, con prestazioni che potrebbero raggiungere quelle di una Vega 56, almeno secondo le prime indiscrezioni.



Un'offerta sempre più ricca

Mai come in questo momento il mercato delle GPU è stato ricco di alternative. Nella fascia tra i 150 e i 250 euro si trovano ormai tanti modelli, per una concorrenza agguerrita tra NVIDIA e AMD. Salendo con il prezzo tuttavia non si trova un'offerta tanto vasta, inoltre per trovare la prima alternativa di AMD bisogna superare i 300 euro, lasciando campo libero a GPU come la GTX 1660 Super o la GTX 1660 Ti. Ecco perché le voci di corridoio che vogliono in sviluppo una RX 5600 XT hanno un valido fondamento logico, anche se questa variante non è stata per ora confermata.

Secondo le indiscrezioni, AMD dovrebbe utilizzare lo stesso chip delle Radeon 5700, Navi 10, con alcune unità di calcolo disabilitate e un bus di memoria ridotto. Nella 5600 XT dovrebbero esserci 30 Compute Unit, per un totale di 1920 Stream Processor, insieme a 6 GB di RAM GDDR6 e un bus a 192 bit. Il Chip Navi 10 utilizzato sulla 5700 XT offre 2560 Stream Processor e un bus a 256 bit, tuttavia rispetto ai 1408 Stream Processor della RX 5500 XT il salto prestazionale dovrebbe essere rilevante, come indicato anche dai primi benchmark emersi online. I punteggi rilevati su 3D Mark indicano che la 5600 XT dovrebbe essere tra il 30 e il 35% più veloce di una 5500 XT da 8 GB, avvicinandosi alle performance della Vega 56, una GPU pensata per il gaming in 1440p.

Proprio questa risoluzione sembra il target delle prossime 5600 XT, che potrebbero quindi dare del filo da torcere anche alle RTX 2060 sul fronte delle prestazioni. Ovviamente stiamo basando queste supposizioni sulle indiscrezioni emerse finora, tutte da confermare, ma AMD potrebbe avere un asso nella manica per l'inizio del prossimo anno. Un buon antipasto in attesa dell'architettura RDNA 2, che con ogni probabilità sarà presentata nella seconda metà del 2020.