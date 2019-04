AMD Ryzen 3000: più veloci del 15% e supporto allo standard PCIe 4.0

La presentazione dei processori Ryzen 3000 è sempre più vicina. Il 27 maggio prossimo al Computex di Taipei AMD annuncerà ufficialmente la gamma di CPU in arrivo, ma i rumor stanno iniziando a farsi sempre più concreti con l'avvicinarsi dell'evento. Le vendite dell'attuale generazione di processori Ryzen stanno andando molto bene, complice anche Intel, alle prese con una produzione che non riesce a stare al passo con le richieste e con le difficoltà nel passaggio al processo produttivo a 10 nm, che non arriverà prima del 2020 per i processori desktop (anche se alcune indiscrezioni portano questa data addirittura al 2022).

Insomma, sembra proprio un periodo d'oro per AMD, quasi pronta ad arrivare sul mercato con i primi processori realizzati a 7 nm, un vantaggio tecnologico che potrebbe avere il suo peso da qui ai prossimi anni.



Tanti core e PCI Express 4.0

I nuovi processori Ryzen 3000 arriveranno in tanti modelli e con varianti specifiche per soluzioni server e HEDT. Meglio rimanere però nel campo dei processori consumer, su cui si concentra la maggior parte dei rumor di questi ultimi giorni. Le certezze sono l'utilizzo del processo produttivo a 7 nm e la presenza di un numero molto elevato di Core, che nei modelli di punta dovrebbero essere 16, che diventano 32 grazie al Simultaneous Multithreading. Se prendiamo il numero di Core a disposizione, rispetto all'attuale gamma Intel, AMD porterà sul mercato soluzioni con il doppio delle unità di calcolo, ma questo non basta per staccare l'avversario in campi come il gaming. Decisamente più interessante è la notizia, tutta da confermare, secondo cui i Ryzen 3000 porteranno un incremento dell'IPC (Instruction per Cycle) del 15% rispetto agli attuali modelli. Si tratta di un salto in avanti notevole, visto che l'aumento dalla prima generazione di CPU Ryzen alla seconda è stato di circa il 3%.



Novità importanti sono in arrivo anche sul fronte memorie. A quanto pare pieno supporto è garantito a RAM dal clock elevato, oltre i 4 GHz, mentre sembra ormai certa l'adozione dello standard PCI Express 4.0. Questo è possibile grazie al nuovo chipset X570, che sarà lanciato insieme ai processori. La buona notizia è che i Ryzen 3000 saranno compatibili anche con le schede madri attuali, a patto di rinunciare alle nuove feature. In tutto dovrebbero esserci 40 linee PCI Ex 4.0 dal chipset al processore, che dovrebbero consentire un'elevata capacità di trasferimento dati.



Novità in arrivo anche sul fronte sicurezza. Sembra infatti che AMD abbia debellato definitivamente le vulnerabilità Spectre a livello hardware, una notizia che se confermata darà un'ulteriore spinta alle vendite di questi processori nei settori professionali. Manca poco meno di un mese alla presentazione dei Ryzen 3000, mentre l'arrivo sul mercato è previsto per la seconda metà del 2019.