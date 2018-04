AMD Vega 20: primo benchmark per la nuova GPU da 7 nm con 32 GB di RAM HBM2

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Pascal, Polaris e Vega 10 sono i protagonisti del mercato delle schede video da ormai molto tempo. L'architettura di NVIDIA è sul campo dal 2016, stessa cosa per Polaris di AMD, mentre Vega è arrivata solo nel 2017, anno caratterizzato però da una cronica mancanza di prodotti sul mercato e da prezzi altissimi. Le nuove generazioni di schede video sono dunque molto attese dai gamer, ma le informazioni su di esse sono ancora scarse, nonostante il loro arrivo sia previsto nella seconda metà del 2018. Negli ultimi giorni però sono comparse online alcune informazioni sulla nuova GPU di punta di AMD, Vega 20, la prima prodotta a 7 nm e il cui arrivo è previsto entro la fine dell'anno.



Informazioni parziali

Prima di proseguire è bene precisare che le informazioni sono ancora frammentarie e non confermate. Inoltre, questo primo benchmark arriva pochi giorni dopo l'annuncio, da parte del CEO Lisa Su, dell'arrivo nei laboratori del primo sample funzionante di un nuovo modello di Radeon Instinct: "Sono lieta di comunicare che il nostro prodotto di nuova generazione Radeon Instinct a 7nm, ottimizzato per il machine learning, è già funzionante nei nostri laboratori e restiamo sulla buona strada per renderlo disponibile ai clienti entro la fine dell'anno". Per chi non le conoscesse, le schede Radeon Instinct sono dedicate esclusivamente al settore professionale, per compiti come il machine learning, e non sono quindi indirizzate ai gamer. Il primo benchmark trapelato però mostra prestazioni interessanti, ancora tutte da scoprire ma comunque indicative dell'influenza del miglioramento del processo produttivo.

Come si può vedere dall'immagine, il benchmark diffuso è basato su 3DMark 11 e mette a confronto la nuova GPU con l'attuale top di gamma gaming dell'azienda, la RX Vega 64. Il processore scelto per la prova è un Ryzen 1700, mentre la frequenza di clock della nuova GPU è limitata a 1 GHz, contro i 1750 della RX 64. Questo clock non è ovviamente quello che vedremo nella scheda finale, che anzi dovrebbe superare tranquillamente le frequenze viste nella Vega 64 utilizzata nella comparativa, grazie al migliorato processo produttivo.

Nonostante il clock decisamente inferiore, uno stato di sviluppo ancora acerbo e driver tutt'altro che stabili, la nuova GPU mostra prestazioni praticamente identiche all'attuale modello nel benchmark, di circa il 70% superiori a parità di clock, segnando un cambio di passo notevole nei confronti delle attuali architetture. Purtroppo non si sa altro sulla nuova Vega 20, ma se le premesse sono queste, aspettiamoci di vedere un corposo salto prestazionale con la prossima generazione di GPU, che speriamo arrivi anche nelle soluzioni indirizzate ai giocatori.