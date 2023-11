Animali Ibridi: quando l'uomo gioca a fare Dio

Nei milioni di anni di evoluzione delle diverse specie che popolano il nostro pianeta, una cosa su tutte è sempre risultata fondamentale per qualsiasi esemplare: la capacità di evolversi e selezionarsiper superare le sfide che, una volta vinte, avrebbero permesso di sopravvivere alle avversità.

L'evoluzione, ad esempio, ha portato alcune specie a evolversi per diventare abili predatori, ad avere occhi in grado di vedere al buio, orecchie in grado di udire suoni impercettibili per altre specie o persino una pigmentazione che permettesse di diventare "invisibili".

Ma nella lunga storia che ha caratterizzato il nostro pianeta e i suoi abitanti, a volte, è stato l'incontro tra specie diverse a innescare un'evoluzione inaspettata. Da quando l'uomo ha iniziato a sperimentare con la genetica, poi, la frequenza di questi "incroci" è andata via via ad aumentare: benvenuti nel mondo delle specie ibride.



Scherzi della natura?

Ligre, Tigone, Liligre, Giaguone, Orso Grolare. Provate a scrivere queste parole sul vostro smartphone: vi accorgerete che verranno tutte segnate in rosso come errori. E invece, stavolta, sarete voi a poter aggiungere questi nomi ai dizionari dei vostri smartphone, perché quei nomi bizzarri appartengono ad animali in carne ed ossa, frutto di incroci tra specie alle volte forzati, talvolta ottenuti grazie all'intervento dell'uomo e della sua capacità di operare a livello genetico, altre ancora spontanei in natura.

Altri, invece, sono ottenuti tramite un... sapiente lavoro di scrittura di notizie che se potremmo comunemente definire come "bufale".

Cercheremo, in questo nostro articolo, di aiutarvi a muovervi all'interno di questo bizzarro zoo, nella speranza di non farvi venire strane idee guardando il vostro gatto girare per la casa.



Bestie mitologiche

La mitologia ha contrapposto uomini, dei ed eroi a bestie fameliche e crudeli che, alla fine di lunghe battaglie, finivano per soccombere o per alterare gli equilibri dei mondi che popolavano.

Se i nomi elencati qualche riga fa non vi hanno suscitato particolare emozione, probabilmente parole come Chimera, Minotauro e Arpia richiameranno storie e film che appartengono alla nostra infanzia.

Allo stesso modo Fenrir e Jormungandr pescano da quella mitologia Norrena che fa da sfondo alle vicende raccontate negli ultimi due capitoli della saga di God Of War: creature esistite solo nella fantasia, tramandate nei secoli per via scritta ed orale, ma che hanno avuto ruoli fondamentali nelle loro stesse storie. E per quanto possa sembrare incredibile, quello che dagli esperti viene considerato il primo ibrido creato tramite l'intervento dell'uomo, appartiene proprio a un'epoca contemporanea a queste leggende.



Il primo ibrido

Recentemente, in un sito di sepoltura nei dintorni di Aleppo, sono stati rinvenuti i resti di quello che è stato rinominato kunga, il risultato dell'unione tra una femmina di asino domestico e un maschio di asino siriano. Le specie sono state identificate dall'analisi del DNA delle ossa rinvenute, risultati che sono poi stati confrontati con il genoma di altri esemplari conosciuti.

Oltre a ciò, in diverse tavolette con scrittura cuneiforme sono state rinvenute testimonianze scritte di queste unioni, con una spiegazione del motivo che portò i contadini dell'epoca a tentare questi incroci di specie: il risultato, il kunga, era un animale dalla corporatura più tozza e dotato di una maggiore velocità rispetto all'asino comune.

Insomma, secoli fa la zootecnia era già una pratica acquisita dall'uomo.



I Superfelini

Chi supporta la tesi secondo cui i gatti domineranno il mondo, probabilmente, avrà trovato grande soddisfazione nell'apprendere dell'esistenza delle Ligri, frutto dell'unione tra un leone maschio e una tigre femmina e considerati i più grandi felini al mondo.

Le loro dimensioni sono fenomenali: si parla, infatti, di esemplari che possono raggiungere l'altezza di un metro e mezzo e il peso di 500 Kg, quindi non proprio il classico micetto che faremmo correre all'impazzata dietro a un puntatore laser sul divano.

Come abbiano fatto a incontrarsi due specie che normalmente non condividono gli stessi spazi, al di fuori di uno spazio limitato della foresta di Gir in India?

Ovviamente è stato l'uomo ad intervenire in larga parte, anche se in natura per quanto rari questi incontri possono comunque avvenire, e i mille esemplari ottenuti da questi incroci vivono tutti in cattività.



Sul Web spopolano i video più disparati sull'argomento, portato prepotentemente in auge dalla serie Tiger King (qui la nostra recensione di Tiger King) e non è quindi raro ottenere informazioni anche in merito alla loro dislocazione nel mondo: tre esemplari, ad esempio, si trovano proprio in Italia.

Ma attenzione, perché la Ligre non è l'unico incrocio possibile e documentato: abbiamo infatti il tigone, frutto dell'accoppiamento tra un esemplare maschio di tigre e una leonessa, mentre un leone e una ligre femmina danno vita ad una liligre.

Tornando alla Ligre, invece, a causa della mancanza di spermatozoi negli esemplari maschili, la tendenza è quella di non riconoscerli come specie ufficiale. Il senso di un incoraggiamento delle unioni tra questi animali? Sicuramente non lo spirito di conservazione delle specie.



Unioni improbabili

Orsi Glorali e Wholpin sembrano nomi inventati per popolare di strani sogni le nostre notti, ma si tratta di effettive unioni che sono state documentate in natura, nel primo caso, ed in cattività nel secondo.

Il primo, frutto dell'unione tra un orso polare e un grizzly, è stato ritrovato nelle regioni più a nord del Canada. La causa è probabilmente da ricercare nel cambiamento climatico che ha spinto i due esemplari a invadere i rispettivi territori nelle loro peregrinazioni.

Il secondo, invece, è frutto di una unione avvenuta in cattività, in quanto in natura non sarebbe possibile l'unione tra un'orca e un delfino, essendo questi ultimi prede delle orche stesse.

Il loro aspetto è una via di mezzo tra le due specie, attualmente gli unici due esemplari presenti sul nostro pianeta si trovano al Sealife Park, alle Hawaii.



Animali su richiesta

Ci sono situazioni, poi, nelle quali non è stata né la natura né una spinta da parte dell'uomo a dare origine a nuove specie, ma uno studio effettuato in laboratorio che ha portato alla creazione di ibridazioni ad hoc.

Parliamo, ad esempio, di una specie di rane dalla pelle trasparente, create allo scopo di favorire l'ottenimento di risultati delle diverse ricerche e sperimentazioni che verranno condotte su di essi. Oppure di pesci fluorescenti, disponibili soltanto sul territorio Statunitense, per decorare gli acquari degli acquirenti e nati dalla sintesi dei geni di diverse specie incrociate per ottenere una fluorescenza naturale.



Bufale e dintorni

Provate a cercare Belgian Blue su un motore di ricerca. Quanto otterrete probabilmente vi lascerà abbastanza di stucco.

Si tratta di una razza di bovini dotati di una muscolatura estremamente sviluppata. Uno dei soprannomi utilizzati per loro è Mucche Ercole e sembrano arrivare dalla mitologia antica.

Su di esse si è costruita una narrazione che, nel tempo, ha portato a pensare che fossero il frutto di una manipolazione da parte dell'uomo che andava ad inibire il gene della Miostatina, portando gli esemplari a sviluppare una muscolatura estremamente più possente della norma. In realtà, c'è sì stato un intervento da parte dell'uomo, ma che si è limitato ad allevare gli esemplari che assumevano quelle fattezze per naturali malfunzionamenti del corredo genetico. Quindi sì, le Monster Cows esistono ma la loro storia è meno fantascientifica di quanto si pensi.



A questo punto sarebbe utile disquisire, per concludere, di un ultimo punto: l'etica.

Le ibridazioni naturali, quelle cioè che sono frutto di più o meno rare unioni di specie in natura, devono godere della protezione dovuta ad ogni altra specie, ufficialmente riconosciuta o meno.

Ma quando l'uomo gioca con la genetica per creare esemplari per la sua necessità, a quale tipo di futuro potrebbe aprire le porte? Ci piacerebbe sentire la vostra opinione, quindi a voi la parola!