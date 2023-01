Gli animali più strani che esistono sulla Terra

Ci sono 8,7 milioni di specie riconosciute sulla Terra, ma nonostante ciò gli scienziati stimano che oltre l'80% degli esseri viventi sia ancora da scoprire. Francamente non fatichiamo a crederci, poiché ancora oggi vengono scoperte creature davvero incredibili e inaspettate. La varietà di animali e insetti esistenti è enorme e tutti hanno delle caratteristiche uniche, alcune sicuramente bizzarre e talvolta persino assurde.



Per questo motivo, abbiamo deciso di passare in rassegna (forse la prima parte di una rubrica, vista la grande quantità di informazioni disponibili) sugli animali più strani del nostro bel pianeta. Siete curiosi di iniziare questo "safari" alla scoperta della specie più peculiare? Non dovete far altro che continuare a leggere!



Ornitorinco

Partiamo da un grande classico: cosa c'è di meglio di un mammifero che depone le uova, che è semi-acquatico, notturno e velenoso? L'ornitorinco - a volte indicato come l'ornitorinco dal becco d'anatra - è endemico dell'Australia orientale, compresa la Tasmania.

Questa incredibile creatura ha sviluppato l'elettroricezione per aiutare a localizzare le prede, proprio come i pipistrelli e gli squali, potendo contare su quasi 40.000 recettori che gli forniscono un'incredibile precisione.

Questo piccolo animale - che cresce solo fino a circa 50 centimetri di lunghezza - è una delle poche creature al mondo ad essere l'unico rappresentante della sua famiglia e del suo genere per classificazione scientifica.



Gli ornitorinchi appartengono a un ordine separato di mammiferi chiamati monotremi. Se dovessimo elencarvi tutte le stranezze di questo essere vivente dovremmo utilizzare tutto lo spazio a nostra disposizione in questo articolo,

ma vi basti sapere che naturalisti e scienziati europei, poco dopo la sua scoperta, credevano che fosse una bufala a causa delle sue caratteristiche.

Il motivo è presto detto: pur essendo un mammifero, gli ornitorinchi depongono le uova. Inoltre, sono dotati di due strati di pelliccia, per l'isolamento e l'impermeabilizzazione, e li utilizzano per intrappolare uno strato d'aria vicino alla loro pelle per rimanere asciutti e al contempo favorire il galleggiamento quando sono sott'acqua.

Ma non è finita qui: quando vengono messi sotto luci UV, gli ornitorinchi emettono un bagliore verde-blu biofluorescente (e nessuno sa il perché). Infine, queste adorabili creature marroni non hanno lo stomaco e come tutti i monotremi, o mammiferi che depongono le uova, lo hanno perso durante il corso dell'evoluzione.



Rana pelosa (o rana Wolwerine)

Capelli e pelo sono comuni su mammiferi e alcuni insetti, ma raramente su anfibi e rettili: un'eccezione è la rana pelosa, comunemente nota come Wolverine o "rana da incubo".

Quando si riproducono, le creature guadagnano quelli che sembrano peli sulle cosce e sui lati (come potete osservare nello splendido scatto qui di fianco, di Emoke Dénes su Wikimedia Commons).

In realtà, le sue non sono peli bensì "papille dermiche", ovvero estroflessioni riccamente vascolarizzate che aiutano la rana ad assorbire più ossigeno aumentando la superficie di scambio gassoso.

Il nome "Wolverine", invece, è stato coniato a causa di un'altra caratteristica peculiare dell'animale: l'anfibio ha degli artigli che possono ritrarsi proprio come l'omonimo personaggio della Marvel. Le loro armi sono di natura ossea e possono essere utilizzate solo rompendo intenzionalmente delle piccole giunzioni di collagene che le mantengono retratte e perforando la sua pelle. Una volta estroflesse, il meccanismo di ritrazione è apparentemente passivo.



Okapì

Una specie in via di estinzione di mammifero artiodattilo originario della regione nord-orientale della Repubblica Democratica del Congo (RDC) è l'Okapi, noto anche come giraffa della foresta o giraffa zebra.

Queste splendide creature hanno segni a strisce simili a quelli che si trovano sulle zebre, ma in realtà sono più strettamente correlati alle giraffe e sono gli unici due parenti esistenti della famiglia Giraffidae e anche loro sono dotate di un collo discretamente lungo. La lunghezza media dell'animale adulto, invece, è di 2,5 metri.

Mentre la maggior parte degli okapi è attiva durante il giorno, alcuni esemplari potrebbero essere attivi di notte.

Trascorrono gran parte del loro tempo da soli, riunendosi solo per riprodursi, e un piccolo nasce tipicamente alla fine di un periodo di gestazione di 440-450 giorni, più di un anno.

Per via del loro aspetto bizzarro, meritano sicuramente un posto all'interno di questa classifica.



Squalo fantasma

Quando un cucciolo di squalo fantasma appena schiuso venne trovato dagli scienziati al largo della costa dell'Isola del Sud della Nuova Zelanda, nel febbraio 2022, diventò rapidamente virale per il suo aspetto bizzarro.

Più formalmente chiamati anche pesci dal naso a punta (o pesci coniglio) per la forma del loro naso, queste creature sfuggenti vengono avvistate raramente e si sa molto poco su di loro; ancora meno sappiamo dei loro piccoli che sono stati scoperti per la prima volta solo nel 2002.

Cucciolo di Squalo Fantasma Come appare da adulto

Questi abitanti delle profondità marine risiedono tra 122 e 2.011 metri, dove le temperature dell'acqua sono prossime allo zero.

I loro occhi vitrei e le grandi pinne a forma di ali danno origine al loro macabro nome ma, nonostante il titolo, queste creature non fanno effettivamente parte della famiglia degli squali. Hanno uno scheletro fatto di cartilagine, fondamentale per la vita in profondità, poiché non collasserà sotto una maggiore pressione, e una lunghezza che va dai 40 ai 150 centimetri e appartengono all'ordine dei Chimaeriformes.



Axolotl

Gli axolotl sono salamandre acquatiche che si trovano allo stato selvatico in un solo luogo, il lago Xochimilco a Città del Messico. Questi anfibi sono di piccole dimensioni e vari colori.

Il loro aspetto insolito, spesso caratterizzato dalla pelle rosa brillante e dai "copricapi" (che sono le loro branchie in realtà), li ha resi famosi in tutto il mondo.

Gli axolotl sono creature "neoteniche", nel senso che raggiungono la maturità sessuale senza perdere nessuna delle loro caratteristiche larvali.



È come se un neonato umano diventasse adulto senza cambiare mai il suo aspetto. E no, non sono animali sempre felici e sorridenti: a volte, quando mangiano, le loro bocche rimangono aperte per alcuni secondi dopo la deglutizione, il che può far sembrare che stiano sorridendo.

La caratteristica sicuramente più interessante, però, è che gli axolotl possono rigenerarsi per tutta la vita: mascelle, midollo spinale, pelle, ovaie, tessuto polmonare e persino parti dei loro cuori e cervelli.

Tuttavia, difficilmente gli scienziati riusciranno a studiarlo - almeno non nell'immediato - poiché con 32 miliardi di basi di DNA e un genoma 10 volte più grande di quello umano, il sequenziamento del DNA degli axolotl rappresenta oggi una grandissima sfida per la comunità scientifica.



Serpenti dal naso lungo

I serpenti vietnamiti dal naso lungo (Rhynchophis boulengeri) sono creature degli alberi originarie del sud e del sud-est asiatico. Così come potrete osservare voi stessi, questi rettili hanno musi appuntiti e corpi estremamente snelli, sono di colore verde brillante o brunastro chiaro. La loro sporgenza prominente, distintiva e squamata sulla parte anteriore del muso, gli ha fatto guadagnare anche il soprannome di "serpente rinoceronte".

Quando viene disturbato, il serpente dal naso lungo si contorce e torce il corpo, fa vibrare la coda ed espelle feci e sangue dalla sua apertura anale. I serpenti rinoceronte cambiano colore man mano che invecchiano, dal grigio brunastro al grigio acciaio e successivamente, a circa 2 anni, al verde bluastro.

Sebbene sia raro, alcuni individui rimangono grigio acciaio per tutta la vita. Arrivati a questo punto vi starete chiedendo: qual è la funzione della protuberanza squamosa sulla punta del muso? Nessuno lo sa ed è ancora sconosciuta.