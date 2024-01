Apple, il 2024 sarà l'anno 'buono' per il gaming? Il potenziale c'è, ma...

Quello tra Apple e il gaming è un rapporto di amore-odio. Anzi, forse più di occasioni mancate.

La prima è stata la fallimentare console Apple Pippin: lanciata nel 1996 e co-prodotta da Bandai, Pippin è stata un insuccesso clamoroso, il primo tanto cocente per la Mela Morsicata, che ha smesso di supportarla già nel 1998, ad appena due anni dal lancio.

L'ultima, invece, è stata il lancio di Apple Arcade nel 2019, un servizio in abbonamento che originariamente doveva portare i giochi per console e PC anche su iPhone e iPad. Una prospettiva che si è poi rivelata una chimera: benché il parco titoli di lancio di Apple Arcade lasciasse ben sperare, grazie al coinvolgimento di sviluppatori come Ubisoft, Square Enix, Capcom, Devolver Digital e Annapurna, negli ultimi anni il servizio è stato essenzialmente dimenticato. Eppure, il 2024 potrebbe essere l'anno della svolta, con un ritorno in pompa magna del colosso di Cupertino nel settore del gaming, tanto su iPhone quanto su Mac. E, forse, persino su Apple Vision Pro.



L'anno del gaming su iPhone?

Partiamo da iPhone. Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di iPhone 15 Pro, i nuovi Melafonini hanno il gaming nel cuore.

Quello di silicio, ovviamente: il chip A17 Pro di iPhone 15 Pro e Pro Max ha una GPU completamente nuova, definita dalla stessa Apple come "la più grande revisione di sempre dell'hardware grafico di iPhone". Con 6 Core, il supporto per il mesh shading e l'accelerazione hardware per il ray-tracing, il chip dei nuovi Melafonini promette di spalancare le porte del gaming anche su iPhone, grazie a un aumento prestazionale del 20% rispetto alla grafica del chip A16 Pro e ad un incremento di quattro volte delle performance in ray-tracing rispetto al SoC di scorsa generazione. iPhone 15 Pro è una console da gaming, dunque? Sì e no: al momento i risultati ottenuti da Apple sono altalenanti, tanto mediocri quanto impressionanti. La nostra prova di Resident Evil 4 Remake su iPhone 15 Pro la dice lunga: vedere un gioco per console di nuova generazione girare su uno smartphone (Apple, per giunta) segna un cambio totale di paradigma rispetto al passato, ma il comparto tecnico è ancora claudicante. Anche la nostra prova di Resident Evil Village su iPhone e iPad Pro è arrivata a conclusioni sovrapponibili.

Benché in modo imperfetto, qualcosa si muove: i giochi AAA in arrivo su smartphone Apple sono numerosi, poiché oltre ai due Resident Evil (già disponibili) abbiamo anche Death Stranding di Hideo Kojima e Assassin's Creed Mirage di Ubisoft. Siamo, quindi, ben lontani dai giochi casual contenuti nell'abbonamento ad Apple Arcade e, di conseguenza, dal suo target commerciale.



Il vero cambiamento potrebbe arrivare con iPhone 16, però. Dal punto di vista hardware, per esempio, anche iPhone 16 e 16 Plus dovrebbero adottare il chip A17 che, anche se forse non in versione "Pro", dovrebbe comunque mantenere la nuova architettura della GPU.

Anche qualora quest'ultima non dovesse essere nuovamente stravolta nel chip A18 Pro di iPhone 16 Pro e Pro Max, dunque, il nuovo chip di Apple arriverà su tutti i Melafonini next-gen, portando il numero di smartphone compatibili con i videogiochi di ultima generazione da due a sei. Al lancio di iPhone 15, molti sviluppatori si sono rivelati titubanti a convertire i loro titoli in app per iOS perché non tutta la nuova lineup di telefoni Apple li avrebbe supportati: vero è che gli iPhone 15 Pro vendono più dei modelli "base", ma una base installata tutto sommato ridotta - insieme al fatto che il gaming non sia tradizionalmente il comparto che più interessa ai fan del colosso di Cupertino - potrebbe aver fatto desistere alcuni publisher e sviluppatori da uno sforzo che, alla fine, avrebbe rischiato di non generare i ricavi sperati. Questa pregiudiziale, però, dovrebbe cadere con l'uscita degli iPhone 16, moltiplicando gli sforzi nel porting dei titoli per console verso l'ecosistema Apple. Non solo: il moltiplicatore dovrebbe essere ulteriormente incrementato dal chiacchierato lancio dei nuovi Macbook M3, la cui GPU ha un'architettura di base identica a quella del chip A17 Pro. In altre parole, ogni gioco supportato dai nuovi Mac è essenzialmente già compatibile con iPhone 15 e 16 e viceversa.



Accanto ai titoli che gireranno nativamente sui nuovi iPhone, però, nel 2024 dovrebbe aprirsi un secondo "fronte" per il gaming in mobilità: stiamo ovviamente parlando di quello dello streaming videoludico su iPhone, che Apple finora ha tenuto a debita distanza. Non potendo entrare dalla porta su iOS, quest'ultimo potrebbe fare il suo ingresso dalla finestra: con la 'liberalizzazione' dell'App Store di iOS e del sideloading delle app richiesti dall'Unione Europea, infatti, il colosso di Cupertino dovrà per forza di cose aprirsi agli App Store alternativi.

Quelli dedicati ai videogiochi potrebbero essere i primi ad approfittare della novità: ad attendere al varco dovrebbero esserci l'Epic Games Store e Battle.net, ma anche Amazon, NVIDIA e Microsoft potrebbero volersi prendere una fetta del mercato dei videogiochi in streaming per iPhone - nel quale già sono attivi con le versioni browser dei rispettivi servizi.

Insomma, che si tratti di titoli "nativi" o disponibili in streaming, il numero di software giocabili su iPhone potrebbe rapidamente aumentare nei prossimi mesi. E Apple, che vuole rendere iPhone la "console definitiva", dovrebbe esserne felice.



Da MetalFX alla modalità gaming di macOS Sonoma

Anche sul fronte Mac le novità in arrivo per il gaming nel 2024 potrebbero essere importantissime. Negli ultimi anni, Apple ha costruito un piccolo mosaico di feature e funzionalità software volte a supportare i videogiochi sui suoi laptop e desktop.

Nel 2022, il primo tassello è stato l'annuncio dell'upscaler MetalFX di macOS, una tecnologia che si muove sulla falsariga del DLSS di NVIDIA e che combina uno scaler spaziale al Temporal Anti-Aliasing (TAA) per incrementare le performance in-game dei giochi supportati. Questi ultimi, neanche a dirlo, sono giusto una manciata: alla WWDC del 2022 è stato annunciato l'arrivo di No Man's Sky e Resident Evil Village su Mac (con quest'ultimo che è stato usato come base per la conversione dello stesso titolo per iPhone), mentre lo scorso anno ha dato scalpore il lancio simultaneo di Lies of P su macOS e Windows - evento più unico che raro da anni a questa parte.

La mancanza di titoli di peso per macOS dipende, anche in questo caso, dalle incertezze degli sviluppatori sull'effettiva domanda di esperienze videoludiche su Mac (che resta ancora tutta da verificare, in effetti) e dalle dimensioni relativamente ridotte della base installata: MetalFX, per esempio, è compatibile con i chip M1, M2 e M3, mentre non funziona con i "vecchi" device con chip Intel. Certo, ora che la transizione da Intel ad Apple Silicon è completa, le cose potrebbero cambiare rapidamente: nel giro di un paio d'anni, al massimo, praticamente tutti gli utenti Mac si troveranno in mano delle macchine con un hardware simile.



Il problema, semmai, è che Apple Silicon si basa su architettura ARM, mentre il grosso dei PC Windows adotta la ben più diffusa x86: paradossalmente, convertire un gioco da Windows a Mac è diventato più difficile con il salto ai chip proprietari.

I tool di Apple facilitano indubbiamente il lavoro di conversione, ma è evidente che quest'ultimo rappresenta un peso per gli sviluppatori: in mancanza di una domanda consolidata, dunque, i porting da PC a Mac rappresentano un rischio che diversi publisher ancora non voglio assumersi.

Sotto questo punto di vista, però, la comune architettura delle GPU di Mac e iPhone dovrebbe rivelarsi un vantaggio: l'idea, cioè, è che i porting da PC a Mac spalanchino le porte anche alle conversioni per iPhone, ampliando notevolmente la base installata e garantendo così un rientro economico quasi certo agli sviluppatori. A ciò va aggiunto il fatto che Apple sta spingendo sul gaming su Mac con dichiarazioni pubblicitarie, di marketing e alla stampa: se a queste ultime dovessero fare seguito dei finanziamenti e delle collaborazioni di spessore, siamo certi che publisher e studi di sviluppo inizierebbero a fluire anche verso le piattaforme della Mela Morsicata.

Inoltre, Apple ha introdotto una modalità gaming su macOS Sonoma: grazie a questa feature, i Mac potranno ottimizzare le prestazioni di CPU e GPU abbattendo tutti gli altri processi in background. Nulla di particolarmente avanzato, ma ciò potrebbe bastare a tirare fuori quel tanto che basta per farci girare qualche gioco moderno senza sacrificarne troppo la qualità.



La grande incognita: Apple Vision Pro

E poi c'è l'incognita rappresentata da Apple Vision Pro. Il visore verrà ufficialmente lanciato il 2 febbraio, perciò gli ultimi nodi attorno al device verranno sciolti tra pochi giorni.

Ma diciamoci la verità: fin dall'inizio, Apple Vision Pro non è stato indirizzato al gaming dal colosso di Cupertino, che ha preferito rivolgersi agli utenti che lo useranno per lavoro e - in misura molto minore - per l'intrattenimento. Non a caso, finora la Mela Morsicata non ha parlato di videogiochi per Vision Pro, mentre si è ampiamente sbilanciata sulle app per power user e sui contenuti originali in arrivo su Apple TV+ (come la serie TV Monarch: Legacy of Monsters, sviluppata per Apple Vision Pro, che ruoterà attorno al personaggio di Godzilla).

Qualche gioco su Apple Vision Pro ci sarà fin dal lancio, ma non si tratterà di titoli per PC e console, bensì di giochi già rilasciati su App Store per iPhone e Mac e di titoli Apple Arcade. L'azienda ha esplicitamente citato NBA 2K24 e Sonic Dream Team, entrambi già disponibili su Arcade. Sfortunatamente, però, questi ultimi non trarranno alcun beneficio dalle specificità del visore: potrete giocarli in Realtà Mista su un grande schermo virtuale, questo è certo, ma non avrete modo di immergervi completamente in un palazzetto da basket americano o nella Zona Green Hill.

Questa prerogativa è riservata a un ridotto numero di "Giochi Spaziali", ovvero titoli che "sfrutteranno le peculiarità e potenti capacità di Vision Pro per trasformare lo spazio attorno ai giocatori, offrendo delle esperienze uniche e avvincenti".



Emozionante, no? Se già state pensando di immergervi nei mondi fantasy e fantascientifici di Death Strading, Resident Evil e compagnia, però, sappiate che rimarrete delusi: i primi Giochi Spaziali saranno Super Fruit Ninja, What the Golf? e Game Room. Non certo dei titoli AAA per Xbox Series X e PlayStation 5, insomma.

La speranza è che il parco di titoli disponibili vada ampliandosi nel tempo, fino a includere produzioni un pochino più hardcore, se così possiamo definirle. In linea puramente teorica, non dovrebbe trattarsi di una richiesta troppo complessa: nel nostro speciale sulla scheda tecnica di Apple Vision Pro vi abbiamo spiegato che il visore ha un chip M2 di Apple Silicon, che dunque rende la sua architettura di base molto simile a quella di un Mac (per giunta con il supporto a MetalFX).

Ciò significa che i titoli in arrivo sui laptop e i desktop di Cupertino potrebbero facilmente essere lanciati - senza feature "spaziali", ovviamente - anche su Vision Pro. Se ci aggiungiamo che RAM e archiviazione di Apple Vision Pro saranno ottime, il "collo di bottiglia" sull'hardware dovrebbe essere meno limitante del previsto. In altre parole, il nodo della questione starà nel supporto di Apple che, come abbiamo già rilevato per quanto riguarda il caso-Mac, dovrà investire pesantemente per convincere gli sviluppatori a portare i propri titoli nel mondo della Realtà Mista. E dovrà pagare ancora di più perché vengano sviluppate delle esperienze VR ad hoc capaci di sfruttare appieno il Computing Spaziale del device.