Apple e Shazam: ecco perchè l'acquisizione ha un valore strategico per Apple

Con l'acquisto di Shazam Apple ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mondo della musica, preparandosi ad entrare in totale competizione con Spotify e gli altri rivali dello streaming, migliorando allo stesso tempo i servizi del suo sistema operativo. La popolare app per il riconoscimento delle canzoni, tutti i suoi asset e tutte le sue avanzate tecnologie sono ora proprietà di Tim Cook e soci e saranno ulteriormente sviluppate e declinate in nuovi e non ancora del tutto chiari progetti. Shazam, già da tempo integrata in Siri, diventerà così una delle principali declinazioni della galassia di Cupertino, con ripercussioni sul mercato musicale ancora tutte da scoprire.

I dettagli dell'accordo

L'acquisizione di Apple si è conclusa a una cifra che si aggira intorno ai 400 milioni di dollari. Un'inezia per le tasche di Cupertino che, solo nel 2014, aveva acquistato Beats, il popolare produttore di cuffie per 3 miliardi di dollari, ma anche un valore da molti ritenuto basso visto il miliardo di dollari con cui Shazam era stata valutata solo un anno fa. Quel che è certo è che l'app per il riconoscimento dei brani musicali è un progetto in piena salute e in espansione. Secondo quanto riferisce Il Sole 24 Ore a settembre Shazam ha chiuso con ricavi di 40,3 milioni di sterline, cifre ben lontane dalle valutazioni miliardiarie e ben più in linea con le cifre scelte da Apple per siglare l'accordo. Con i suoi 100 milioni di utenti mensili Shazam è in ogni caso diventato un termometro fondamentale per il mondo della musica, una via di accesso privilegiata allo streaming e al download e un prodotto che sta ampliando il suo modello di business anche su altri settori, con accordi importanti con imprese e società che permettono di utilizzare l'app anche su jingle pubblicitari, film, serie TV, immagini e altri contenuti.

I perché dell'acquisizione

"Shazam si è costantemente classificata come una delle app più popolari per iOS e oggi è utilizzata da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, su più piattaforme. Abbiamo in serbo progetti entusiasmanti e non vediamo l'ora di unirci a Shazam non appena l'accordo di oggi verrà approvato". Con queste parole Apple ha sottolineato la bontà e l'importanza del suo accordo, che avrà importanti ripercussioni sul presente ma anche conseguenze sul futuro di entrambe le aziende. La musica è un campo strategico sempre più importante per la mela morsicata e un'acquisizione conveniente come quella di Shazam non porterà solo un servizio in più, ma anche una serie di tecnologie strategicamente di grande peso. La prima e più importante ripercussione di questo accordo sarà un'integrazione perfetta dell'app all'interno di iOS e della galassia di prodotti e sistemi di Apple. Siri diventerà così un metodo quasi infallibile per il riconoscimento delle canzoni diventando una cosa sola con Shazam, un oggetto che gli utenti potranno utilizzare senza nemmeno accorgersene.

In secondo luogo Apple potrà utilizzare Shazam come veicolo per lo streaming su Apple Music e il download su iTunes. Contando che molti degli ingressi su Spotify vengono veicolati proprio tramite Shazam, Apple otterrebbe un grande vantaggio se utilizzasse l'app come porta d'ingresso esclusiva per la sua galassia musicale.

Uno sguardo al futuro

Integrare lo streaming e metterlo al centro della scena è uno degli obiettivi di Apple e gli algoritmi e i dati raccolti negli anni da Shazam rappresentano una proprietà intellettuale di non poco conto per sfondare in ogni campo del consumo elettronico di brani musicali. Gli algoritmi che l'app utilizza per consigliare la musica sono eccellenti e potrebbero tornare utili per rendere Apple Music finalmente competitivo rispetto a Spotify, da sempre molto più efficace nell'abbinare la musica ai gusti di chi la ascolta. A Cupertino entreranno in possesso non solo delle tecnologie, ma anche dell'infinita mole di dati raccolti da Shazam in quasi 10 anni.

Canzoni e preferenze degli utenti che possono essere utilizzati per capire meglio il mercato e strutturare meglio le proprie proposte, abbinandole a quello che gli utenti ascoltano e cercano di più. L'app di riconoscimento musicale rappresenta, ad oggi, la miglior chiave per accedere alla mente degli ascoltatori, per scoprire il loro genere preferito, il loro umore e per capire da che parte andrà la musica. A questo va aggiunto un "lato umano" non indifferente, con Apple che avrà sotto la sua ala protettrice una serie di lavoratori ed esperti musicali che da anni lavorano in Shazam. Proprio loro e le loro competenze potrebbero essere messe al servizio di Apple Music per creare un servizio più a misura di utente, con playlist finalmente studiate e adattate ad hoc a ogni tipo di gusto o abitudine, altro campo dove Tim Cook e soci hanno bisogno di crescere per competere al meglio.

Nuove implicazioni

Il tesoretto custodito da Shazam offre però molto di più che una proposta puramente musicale. L'app negli ultimi tempi è cresciuta molto anche in altri campi, diversificando il suo volume d'affari e aprendosi anche a film, spot televisivi e serie TV. Beat Shazam, trasmissione televisiva con Jamie Foxx in onda su Fox, ne è l'esempio più lampante e significativo, segno di un modello che si sta imponendo anche in altri campi. Il riconoscimento, già ampiamente integrato nel mondo degli spot pubblicitari anche in Italia, potrebbe essere ampliato ancora di più, magari per riconoscere anche film, cartoni o serie TV tramite l'audio o evolversi di pari passo con la realtà aumentata da tempo pallino di Tim Cook. In un futuro non troppo lontano foto, frammenti video e immagini potrebbero essere utilizzati per riconoscere contenuti a grande velocità andando a travalicare i confini del mondo musicale per abbracciare anche quello dell'intrattenimento a 360 gradi.

Se Apple crederà davvero in questa acquisizione lo scopriremo solo nei prossimi anni. Per ora prepariamoci ad un Siri molto più reattivo nel riconoscere i brani musicali e a uno Shazam cucito in tutto e per tutto addosso a iOS. Per il resto c'è ancora tempo e potremmo davvero vederne delle belle.