Apple e Facebook: viaggio nel mondo dello scambio di denaro online

Apple Pay Cash è solo l'ultimo nato di una serie sempre più diffusa di servizi che favoriscono un rapido e veloce scambio di denaro online tra utenti. Tra servizi già da tempo attivi e colossi come Apple e Facebook entrati ormai ufficialmente nella mischia si allarga a macchia d'olio il mondo delle micro transazioni sul web, per una denaro che diventa sempre meno fisico e sempre più digitale e per grandi aziende tech che allargano la galassia dei loro servizi e, di riflesso, anche le loro fonti di guadagno. Molto presto molte della app che usiamo per parlare con i nostri amici potrebbero implementare funzioni di questo tipo, cambiando in modo radicale il nostro rapporto con il denaro.

La scommessa di Apple

I servizi per lo scambio rapido di denaro esistono già da tempo, ma quando una grande azienda come Apple decide di entrare nella contesa le ripercussioni sono come sempre di grandi dimensioni. Cupertino ha deciso di declinare a sua immagine e somiglianza il concetto di scambio rapido di denaro, inserendolo nella sua galassia di servizi e nel tanto discusso ecosistema di Apple Pay. La declinazione "Apple Pay Cash" sarà disponibile a tutti nella seconda beta di iOS 11.2 ed è già da qualche tempo in fase di test tra numerosi dipendenti dell'azienda. All'interno del Wallet verrà creata una carta virtuale apposita studiata per gli scambi veloci di denaro: questa sarà ricaricabile e potrà attingere direttamente dalle carte di credito o debito registrate all'interno di Apple Pay. Una volta registratisi al servizio con i propri dati basterà accedere ad un'apposita funzione all'interno di iMessage o nella rubrica per inviare - o ricevere - denaro.

Va da se che il tutto sarà racchiuso all'interno dell'ecosistema della mela morsicata, solo gli iscritti ai vari servizi potranno utilizzare il servizio. I soldi ricevuti tramite il sistema verranno conservati in un'apposita carta virtuale che potrà essere utilizzata per acquisti all'interno del mondo Apple o trasferita direttamente sul proprio conto corrente. Per le transazioni avvenute tramite carta di debito il servizio sarà gratuito, mentre si pagherà una commissione del 3% con carta di credito.

Facebook nella mischia

Anche Zuckerberg ha costruito un suo "personale" mondo di transazioni, anche questo ancora in una preliminare fase di test, ma pronto a far discutere per l'incredibile mole di utenti che potrebbe muovere se diffuso su scala globale. La funzione, disponibile negli Stati Uniti dal 2015, è appena sbarcata in Europa con i bacini di utenza di Francia e Regno Unito che sono stati scelti per fare da apripista. All'interno di Messenger gli utenti potranno scambiarsi somme di denaro tra loro: queste saranno protette da un avanzato sistema crittografico e saranno addebitate sul conto corrente degli utenti nel giro di due o tre giorni. Per ora le transazioni sono limitate solo ai confini nazionali, ma è chiaro che prima o poi si cercherà, magari con qualche tariffazione extra, di rendere il tutto senza confini, un po' come avviene con le banche o i servizi di credito più evoluti.

Chiaro che sin dalla sua genesi, e salvo modifiche, il sistema sarà molto meno rapido di quello Apple, ma potrà contare sin da subito su un bacino potenzialmente ben più ampio e su utenti che si ritroveranno un servizio aggiuntivo all'interno di un prodotto che già usano tutti i giorni: questo potrebbe rendere la sua diffusione ben più rapida e veloce.

WhatsApp e gli altri

Questi sistemi, in costante diffusione, stanno attirando le mire dei principali attori del mondo tech. Con WhatsApp Facebook potrebbe tentare un altro colpo grosso, iniziando a sperimentare il servizio all'interno della popolare app di messaggistica in India, portatrice sana di un bacino di utenza che si attesterebbe intorno ai 200 milioni di utenti, e con la possibilità di provare a diffondere il tutto su larga scala tra la fine del 2017 e l'inizio del prossimo anno.

Anche qui Facebook sta provando a stringere importanti alleanze statali per ottenere licenze di emissione di valuta elettronica, fondamentali per dare il via libera al servizio e anche in questo caso il bacino di utenti potrebbe essere di proporzioni incredibili, portando l'azienda in una posizione di netto vantaggio rispetto a molti concorrenti. Il servizio potrebbe così aggiungersi ai già più che presenti concorrenti come WeChatPay, AliPay o Venmo, realtà consolidate ma con una diffusione ancora piuttosto limitata. Quel che è certo è che l'affare è di quelli grossi e il bacino di utenza in costante crescita, tra grandi big che da tempo stanno provando, in modi diversi, a proporre la loro alternativa e che presto potrebbero diventare dei veri e propri intermediari bancari, con tutti i problemi che questo potrebbe portare in futuro.

Un business pericoloso?

Le strade che i colossi tech stanno battendo sono principalmente due. Una è quella che riguarda i servizi aggiuntivi da integrare nelle app già esistenti, un po' come sta facendo Facebook con Messenger e Whatsapp e l'altra quella di trasformare gli smartphone in delle vere e proprie carte di credito che, grazie alla tecnologia NFC e al riconoscimento delle impronte o del viso, riescono a trasferire delle somme di denaro ad ogni occorrenza. Due strade che si stanno dimostrando piuttosto redditizie e che stanno rendendo sempre più probabile un futuro in cui il denaro non esisterà più come solida valuta cartacea ma sarà virtuale e "perso" nell'etere, un'eventualità sempre più ingombrante e per alcuni spaventosa.

I pagamenti elettronici sono in costante crescita e anche in un Paese da sempre abituato al contante come l'Italia gli scambi digitali stanno prendendo sempre più piede, rappresentando un business di circa 200 miliardi di euro, quasi il 24% dei consumi di una famiglia. Il sistema sta evolvendo forse troppo rapidamente e sono in tanti a temere la presenza di questi nuovi soggetti all'interno del mercato economico. Il mondo degli scambi digitali vive in una situazione di tanti dubbi e poche certezze, dove non esistono ancora regolamenti precisi per tenere sotto controllo la situazione. Truffe e finanziamenti illeciti, già ben presenti in un sistema pieno di regole e controlli come quello bancario, sono in questi casi più che una paura, ma una naturale evoluzione dei fatti che potrebbe iniziare a presentare il conto molto presto.