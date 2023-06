Apple l'ha fatta grossa: una WWDC strepitosa, dalla VR ai Mac Pro

Apple è entrata ufficialmente nel mondo della realtà aumentata: con Apple Vision Pro si apre una nuova era non solo per Cupertino, ma un po' per tutto ciò che gravita attorno a queste tecnologie.

Oltre alla "one more thing" svelata da Tim Cook nel corso della WWDC 2023, durante il keynote c'è stato tanto spazio anche per altri reveal, sia software che hardware.

Facciamo il punto sulle principali novità che ci attendono con gli aggiornamenti in arrivo sul portfolio Apple, tra app e feature esclusive, e sui principali dispositivi presentati il 5 giugno 2023, con eventuali prezzi e disponibilità in Italia.



Apple Vision Pro

Protagonista assoluto della serata è stato ovviamente lui: dopo anni di sviluppo, di rumor e di tira e molla, alla fine Apple ha svelato il suo headset VR. Nome finale Apple Vision Pro, animato dal nuovo sistema operativo visionOS che andrà a integrarsi, come facilmente intuibile, con il resto dell'ecosistema costruito da Apple con i suoi software e prodotti.

A livello estetico si presenta come un "mascherone" nero lucido, senza particolari soluzioni di continuità sul frontale, che cela al suo interno un display OLED che andrà a gestire la tecnologia EyeSight, di cui parleremo più avanti. In trasparenza, nella parte inferiore, è possibile notare quattro delle 12 fotocamere di tracciamento inserite da Apple nel suo device.

Ad animare le prestazioni di Vision Pro troviamo il SoC Apple M2 Silicon affiancato per l'occasione dall'inedito Apple R1, il cui compito sarà quello di svolgere un lavoro sinergico con il chip principale, risparmiandogli tutte le attività di acquisizione ed elaborazione dei segnali in ingresso per il tracciamento dell'utente, tra cui "cinque sensori", le 12 fotocamere e i 6 microfoni, consentendo all'headset di Apple di ridurre all'osso la latenza degli input, fino a un minimo di 12 ms.



Non abbiamo ancora menzionato i sistemi di controllo e c'è un motivo. Non è previsto alcun controller e per gestire l'intera esperienza di realtà aumentata o virtuale, con Apple sarà sufficiente utilizzare le mani, la voce e lo sguardo, tramite un sistema di eye tracking che consente di scorrere tra le schermate, appunto, con i movimenti degli occhi.

Nonostante si parli anche di AR, Apple Vision Pro è un visore completamente cieco, dotato di due pannelli microOLED con risoluzione 4K per occhio (da notare anche la partnership strategica con Zeiss per eventuali lenti correttive). Interessante anche l'approccio alle varie modalità, con una Digital Crown che permetterà di passare dalla realtà aumentata tramite sistema pass-through a una modalità "full" VR. Il già citato sistema EyeSight, invece, consentirà a chi ci sta intorno di capire in quale modalità ci troviamo: in modalità mista, quindi quando abbiamo la possibilità di vedere chi ci sta intorno, sul frontale verranno riprodotti i nostri occhi; al contrario, in realtà virtuale il pannello esterno verrà oscurato, indicando che siamo completamente immersi al suo interno.



L'autonomia dichiarata è di 2 ore in mobilità, sfruttando un battery pack esterno, oppure si può ottenere un'esperienza senza interruzioni sfruttando la modalità completamente cablata.

L'headset di Apple è un dispositivo assolutamente premium, pensato in prima battuta per gli sviluppatori e per la fascia enthusiast del mercato AR, MR e VR, complice anche il prezzo, decisamente non per tutte le tasche: per Vision Pro sono necessari 3.499 dollari, per adesso solo limitatamente al mercato statunitense.



I nuovi Mac

Alla fine il grosso dei rumor ha trovato conferma, soprattutto per quel che riguarda l'hardware. Un nuovo Macbook Air da 15 pollici e i Mac Studio M2 sono ufficiali, ma non solo.

Il nuovo laptop di Cupertino sarà "12 volte più veloce" delle ultime versioni dotate di chip Intel e offrirà le performance di Apple M2 Silicon in configurazione da 8 Core con GPU a 10 Core. Il maestoso display Liquid Retina da 15,3 pollici offre fino a 1 miliardo di colori e una luminosità massima di 500 nit, mentre a livello di intrattenimento non manca anche un sistema audio esclusivo, dotato di ben sei speaker. Da notare che anche in questo caso abbiamo a che fare con un dispositivo a dissipazione passiva, tramite il cosiddetto "silent design" fanless. La memoria può essere configurata sino a un massimo di 24 GB di RAM e 2 TB di archiviazione. Immancabile il TouchID, così come la ricarica MagSafe.

Il MacBook Air da 15" punta a offrire le prestazioni del chip M2 su una diagonale più ampia, rispettando la ricetta della serie Air con un'autonomia massima di 18 ore e uno spessore di appena 11,5 millimetri.

Il prezzo di partenza del nuovo MacBook Air da 15 pollici sarà di 1649 euro, mentre il cartellino per gli utenti Education partirà da 1.519 euro.

Primo refresh anche per i più recenti Mac Studio, che si aggiornano offrendo ora le performance dei chip M2 Max ed M2 Ultra (pari a due M2 Max).

Grazie ai nuovi processori, i Mac Studio del 2023 si rapportano con il passato in maniera piuttosto entusiasmante, con un balzo gen-over-gen importante per entrambi i modelli.



Il Mac Studio con chip M2 Max offrirà un miglioramento generalizzato delle performance del 25% rispetto al pari fascia della scorsa generazione, l'M1 Max, e 4 volte più veloce del miglior iMac basato su chip Intel, che diventano 6 volte se guardiamo alle performance dell'M2 Ultra, composto da 24 Core per la CPU e 76 per la GPU (il doppio di M2 Max).

Il balzo tra i due Ultra è di circa il 20%, mentre le prestazioni del Neural Engine di nuova generazione sono migliorate del 40%.

Pieno supporto ai codec più comuni, tra cui H-264, HEVC e ProRes con l'M2 Ultra che sarebbe in grado di effettuare fino a 22 stream in 8K ProRes in contemporanea.

Connettività piena grazie al WiFi 6E e al Bluetooth 5.3, mentre l'archiviazione massima consentita in fase di configurazione sarà di 8 TB, con un massimo di 192 GB di memoria volatile unificata.

Quanto ai prezzi, i nuovi Mac Studio partiranno da 2.249 euro per l'Italia, che diventano 2.209 per gli utenti Education.

Sorpresa per i professionisti che aspirano al massimo, che potranno sfruttare le performance di M2 Ultra anche in versione tower e rack. La più grande novità è rappresentata proprio dal formato, un inedito per i chip Apple Silicon che finalmente potranno contare anche sull'espansione PCI Express (fino a sette slot).

A livello computazionale, rimangono i 24 Core per la CPU e 76 per la GPU, con processore neurale a 32 Core e caratteristiche sostanzialmente identiche anche per la memoria e la connettività.

Il prezzo dei nuovi Mac Pro parte da 8.499 euro per il tower (8.019 euro per la variante Education). In versione Rack, invece, il prezzo retail parte da 9.199 euro e quello Education da 8.599 euro.



Una valanga di novità, anche nel software

Anche lato software è impossibile non partire dal nuovo visionOS, sistema operativo dedicato ai prodotti della gamma AR/VR di Apple. Ad animare gli schermi di Apple Vision Pro sarà un sistema operativo tagliato su misura per la realtà mista e virtuale, pensato per offrire le potenzialità dei prodotti Apple, con un App Store dedicato, in un ambiente che ci circonda a 360 gradi, ma è anche un OS sviluppato per dialogare e integrarsi con il resto dell'ecosistema della mela, proponendo ad esempio il desktop del nostro Mac anche all'interno del mondo virtuale.

Cavalli di battaglia saranno l'intrattenimento di Disney Plus e di Apple TV+, disponibili sin dal day one, ma anche prodotti professionali come Adobe Lightroom e Unity, il tutto pensato per un'interazione avanzata nello spazio, semplicemente muovendo le mani nell'aria.

La sicurezza sarà garantita dal sistema biometrico OpticID con scansione dell'iride e tra le feature più interessanti c'è senza dubbio la possibilità di scansionare il proprio volto per creare un avatar virtuale, da sfruttare per videochiamate su FaceTime e su altre piattaforme compatibili.



Durante la WWDC 2023, però, c'è stato spazio per un massiccio aggiornamento anche sul resto degli OS di Apple, a partire da MacOS Sonoma, che porta i widget anche sulla Scrivania oltre a introdurre la nuova Game Mode, che porterà il gaming su prodotti Apple in un'altra dimensione.

La Game Mode darà la possibilità di sfruttare il pieno potenziale dei chip Silicon e un'ottimizzazione di fino di tutti gli aspetti che riguardano il gioco in maniera più o meno diretta, tra cui la riduzione della latenza audio quando si utilizzano gli AirPods, oppure dell'input lag di un eventuale controller wireless. Spicca, in questo frangente, la presenza di Hideo Kojima durante il keynote, a cui è stato assegnato l'onore/onere di annunciare l'arrivo su Mac di Death Stranding Director's Cut.

Per l'utilizzo quotidiano arrivano novità tra cui i Profili per Safari, che consentono di suddividere i cookie in base al contesto d'utilizzo o all'utente che vi accede. Interessanti anche i nuovi effetti per la videocamera, che sfruttano il Neural Engine di Apple per animare la funzione Presenter Overlay, per spostare, ingrandire, ridimensionare e sovrapporre la propria immagine durante una presentazione in maniera completamente dinamica.



Ufficiale anche iOS 17, nuova milestone per gli smartphone con la mela, che porta l'esperienza a un livello successivo con una discreta mole di novità, in primis sulla segreteria telefonica e le chiamate. I nuovi Contact Poster, per esempio, offrono un nuovo modo per identificare il chiamante in maniera ancora più personalizzata, mentre Live Voicemail consente di vedere in tempo reale la trascrizione dei messaggi lasciati in segreteria.

Anche l'app Messaggi riceve un interessante overhaul, con un leggero redesign dell'esperienza e la possibilità di creare Live Sticker dalle nostre foto.

Un'altra utile feature della nuova app Messaggi è Check-In, che consente ai nostri cari di sapere quando siamo arrivati a destinazione, mandandogli in automatico una notifica con le informazioni di contatto che sceglieremo di condividere.

Sempre su iOS 17 arriva una novità importante per AirDrop con la nuova feature NameDrop che sfrutta la tecnologia contactless di Apple per scambiare con altri utenti il proprio contatto personale in maniera rapida e veloce.

Tra le altre, infinite, novità, ci sono anche miglioramenti alle Mappe, ora anche offline, all'app Salute, con nuove funzioni per il benessere mentale, e per Apple Music, con le sue Collaborative Playlist.

Di concerto, si aggiorna anche iPadOS alla versione 17, introducendo anche sui tablet di Cupertino lockscreen personalizzabili e widget interattivi.

Naturalmente, anche su iPad arrivano novità come la rinnovata app Salute, con sincronizzazione automatica su tutto l'ecosistema, ma si è posto anche un ulteriore focus sulla produttività, andando a migliorare ulteriormente Stage Manager e il sistema di gestione e compilazione dei PDF, ora compatibili anche con l'app Note con pieno supporto per note e firme tramite Apple Pencil.



Eccoci finalmente a quello che Gurman, qualche mese fa, definì come l'aggiornamento più importante dalla sua prima versione: parliamo di watchOS 10, che punta a rivoluzionare, stavolta sul serio, l'esperienza con gli indossabili Apple.

Tanto per cominciare, anche i widget sbarcano sul polso, un nuovo modo per proporci le informazioni di cui abbiamo bisogno in tempo reale. I widget saranno impilabili e si potranno sfogliare facilmente tramite Digital Crown.

Arrivano anche una tonnellata di novità anche per i quadranti, tra cui "Palette" e "Peanuts", ma anche per lo sport, con particolare attenzione al ciclismo: arrivano, in questo contesto, il Rilevamento cadute, la calorimetria per le e-bike e i promemoria automatici, mostrando in automatico l'attività in tempo reale appena si inizia a pedalare.

Interessante anche il nuovo approccio al trekking, con una Bussola che ora può generare waypoint automatici per ultima connessione cellulare e ultima chiamata d'emergenza, ovvero una stima delle ultime posizioni di reperibilità tramite rete cellulare per le situazioni di emergenza.

Occhio anche alla salute, con l'app Mindfulness che potrà registrare emozioni e stati d'animo che proviamo durante la giornata, l'app Farmaci che ora invierà un alert ogni volta che dobbiamo assumere un medicinale e un interessante sistema di prevenzione della miopia calcolando il tempo trascorso all'aperto dai bambini e sviluppato sulla base delle raccomandazioni dell'International Myopia Institute.

Anche su Apple Watch, infine, arriva la comoda feature NameDrop per condividere le proprie informazioni con un semplice gesto.



Una Apple scatenata ha pensato bene di annunciare anche altre novità per i suoi utenti, in arrivo sui dispositivi già presenti sul mercato. Tanto per cominciare, arriva l'audio adattivo per gli auricolari, che gestirà in maniera intelligente e automatica, tramite Machine Learning, la modalità trasparenza e la cancellazione del rumore, in modo tale da farci concentrare completamente sul nostro itinerario o sul nostro interlocutore, senza doverci preoccupare di eventuali comandi per passare da una modalità all'altra.

Novità anche per AirPlay, che arriva negli Hotel, consentendo agli utenti di poter inviare i propri contenuti sul display semplicemente inquadrando un QR Code sulla TV.

Anche Apple Music e CarPlay si aggiornano, con la nuova modalità Shareplay che consentirà anche ai passeggeri di controllare la musica all'interno della vettura.

Non poteva mancare, infine, qualche chicca per tvOS, che si aggiorna per offrire un Centro di Controllo ancora più completo, la localizzazione del telecomando tramite iPhone, FaceTime su Apple TV e la feature Continuity Camera per usare la fotocamera di un iPhone o iPad per continuare una videochiamata su schermo più ampio.