Apple, iPhone e la concorrenza: le origini di una sfida eterna

Spesso si dice che la miglior difesa sia l'attacco: ecco, Steve Jobs questa cosa la capiva perfettamente. Quel 9 gennaio 2007, il giorno in cui "Apple re-inventa il telefono", Jobs prima ancora di mostrare iPhone spiega perché secondo lui gli smartphone dell'epoca non sono così smart: "I telefoni più avanzati si chiamano «smartphone», così dicono. In genere abbinano telefono, email e un minimo di servizio Internet. Il problema è che non sono così smart né così facili da usare. Anzi, sono davvero complicati. Quello che vogliamo fare è realizzare un prodotto che li surclassi, che sia molto più smart di ogni altro dispositivo mobile e super facile da usare [...]. Perciò abbiamo deciso di reinventare il telefono cominciando da un'interfaccia utente rivoluzionaria".



All'alba del 2017 e di iPhone X noi sappiamo che quella visione si è dimostrata lungimirante e sopratutto corretta, ma al tempo non era esattamente così: se è vero che in tanti capirono subito la portata del terminale Apple, molti altri invece non andarono oltre la dotazione hardware che poteva parere limitata, con l'assenza del 3G, di un modulo GPS o di processori non esattamente all'altezza. La differenza l'ha fatta però il fatto che iPhone fosse l'unico dispositivo dell'epoca a sembrare realmente mosso dalla magia, e sopratutto l'unico capace di portare un po' di futuro nelle tasche di tutti. Quelli che vedete di seguito sono i telefoni mostrati da Jobs nella presentazione di iPhone che lui stesso definì "smartphone che non sono troppo smart", nonché i competitor principali del primo modello del telefono "designed in California".

Moto Q

Il Moto Q fu presentato nel 2005 e messo in commercio a metà 2006. Era mosso da unIntel XScale PXA272 a 312 MHz, aveva un display 320x240 TFT e il suo sistema operativo era Windows Mobile 5.0. Il Q doveva essere l'erede del RAZR, da cui ereditava lo spessore all'epoca sorprendente. Come tutti (o quasi) gli smartphone pre-iPhone aveva una tastiera QWERTY fisica e un joystick posto appena sopra. La riproduzione dei video causava continui problemi alla stabilità del sistema operativo, ed eseguire due operazioni contemporaneamente creava non pochi problemi al task manager, causando rallentamenti. La fotocamera era da 1.3 Megapixel e si bloccava per un secondo dopo aver scattato una foto. Non c'era connessione Wi-Fi e l'internet al quale si poteva accedere era "l'internet dei bambini", come diceva Jobs, e cioè quello WAP.

Palm Treo

Il Treo 700p fu il successore del 650 e il cugino del 700w, che si differenziava da questo per avere Windows Mobile come sistema operativo e non PalmOS. Anche qui ci troviamo davanti ad uno smartphone con un display da 320x320 pixel e una tastiera QWERTY la cui forma dei tasti creò al tempo qualche problema di troppo. La memoria disponibile era 60 MB, ma si poteva aggiungere una SD da 4 GB. La fotocamera era da 1.3 Megapixel e i video girati avevano la risoluzione di 352x288 pixel, con 13 aggressivi frame per secondo. Mancava anche in questo caso il Wi-Fi e non c'era audio stereo tramite Bluetooth. Il Treo 700 fu il primo smartphone ad avere accesso a Sprint TV, un servizio di streaming video americano che trasmetteva all'epoca alla risoluzione di 176x132, rendendo il suo utilizzo di fatto improponibile. Ah, questa versione di Palm OS non aveva il multitasking.

Nokia E62

In quegli anni Nokia dominava letteralmente il mercato con percentuali bulgare, ed è per questo che in questa lista troverete due loro dispositivi. L'E62 puntava al bersaglio grosso del grande pubblico, accoppiando la semplicità di utilizzo Nokia con funzionalità ben più evolute dei telefoni che andavano per la maggiore. Il display da 2,8" aveva la risoluzione di 320x240, c'era il consueto joystick attorniato dalle quattro caratteristiche shortcut dei Nokia e una tastiera anche qua completa e retroilluminata. La memoria era di 80 MB ma si poteva portare a 2 GB tramite miniSD. Il sistema operativo era in ogni caso ben ottimizzato e quasi al riparo dai rallentamenti tipici dell'epoca, e anche il browser, pur se limitato, offriva ottime prestazioni. Anche qui però mancavano il modulo Wi-Fi e la connettività era solo EDGE.



Blackberry Curve (ma anche Pearl)

Blackberry Curve aveva tutte quelle caratteristiche che tanto poco piacevano a Steve Jobs: intanto era di RIM, una compagnia che produceva smartphone per ambienti di lavoro e che solo da poco si era affacciata al mercato consumer, poi aveva una tastiera QWERTY completa e un display, come consuetudine in quel segmento, da 2.5" con risoluzione 320x240. I BlackBerry al tempo avevano l'indiscutibile vantaggio di una gestione delle mail impareggiabile, grazie a servizi push dedicati e alla facilità di utilizzo. Tolto questo però il terminale risultava limitato, sopratutto se paragonato ad altri: niente Wi-Fi, niente 3G e niente GPS, che poteva però essere utilizzato tramite modulo esterno da collegare via Bluetooth.

Nokia N95

Al tempo dell'uscita di iPhone l'N95 era senza ombra di dubbio il ras del quartiere: nel solo primo anno di vita aveva venduto oltre sette milioni di esemplari ed era riconosciuto da tutti un po' come lo smartphone di riferimento. Era potente, aveva una serie di funzionalità che gli altri si sognavano ed era della compagnia che all'epoca da sola metteva sul mercato la metà di tutti gli smartphone venduti. L'N95 aveva davvero tutto: un tastierino a scomparsa che lo rendeva un po' "gonfio" ma comunque dalle dimensioni ridotte, poi un display 320x240 da 2,6" che lo rendeva molto più definito dei competitor, senza parlare della fotocamera da 5 Megapixel con ottica Zeiss che girava video 640x480 a 30 frame per secondo. E poi, a differenza persino di iPhone, aveva il GPS e un sistema proprietario di mappe che lo trasformavano in un navigatore, senza contare il modulo radio, connettività HSDPA e Wi-Fi. Anche dopo la presentazione di iPhone in molti si chiesero se il telefono Apple potesse competere con il gioiellino Nokia tanta era la disparità di dotazione. La differenza, come ci ha insegnato la storia, l'ha fatta il sistema operativo: Symbian, sul quale Nokia aveva investito tantissimo e che non ha voluto mollare fino quasi al fallimento non poteva tenere il passo di OS X per iPhone, così come quel tastierino non poteva competere con il multitouch che ha fatto la fortuna di Cupertino.