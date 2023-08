Apple, Mac e Macbook M3 già nel 2023? Tutto ciò che sappiamo

I Mac con chip M3 di Apple si avvicinano rapidamente: secondo gli insider di settore, infatti, i primi dispositivi che utilizzeranno la terza generazione di SoC Apple Silicon potrebbero arrivare già verso la fine del 2023. Considerato che settembre sarà con ogni probabilità il mese dell'annuncio di iPhone 15 e dei nuovi Apple Watch, possiamo aspettarci che la Mela Morsicata presenti i suoi nuovi Mac e Macbook tra ottobre e novembre, in tempo per Natale, magari con un keynote dedicato o, più probabilmente, con un lancio "tramite comunicato", un trattamento simile a quello riservato già agli iPad di fine 2022 e ai Macbook Pro e Mac Mini M2 di inizio 2023. Un lancio dei primi prodotti M3 nel quarto trimestre di quest'anno (o, al più, entro marzo 2024), avrebbe senso anche per evitare sovrapposizioni con Apple Vision Pro, che dovrebbe essere il prodotto principale di Cupertino per l'inizio del prossimo anno: già da tempo, infatti, sappiamo che Vision Pro arriverà nella prima metà del 2024, almeno negli Stati Uniti d'America. Ma cosa sappiamo, al momento, sui chip M3? E soprattutto: su quali dispositivi verranno "montati"?



Macbook Air M3: in arrivo già nel 2023?

Partiamo però dalle basi: come sarà il chip M3? Pare che Apple utilizzerà il nodo N3E di TSMC per il suo SoC per Mac di nuova generazione. Ciò dovrebbe rendere l'M3 il chip più avanzato in circolazione, superando persino il chip A17 Bionic di iPhone 15, che utilizzerà invece il nodo N3 del chipmaker taiwanese.

Le differenze, sia ben chiaro, non saranno enormi, ma il processo N3E garantirà chip più performanti e meno energivori, che su laptop potrebbero veramente fare la differenza, garantendo batterie di durata senza precedenti (specie considerato che già la batteria del Macbook Air M2 da 15" è una delle migliori in circolazione nel mercato dei portatili). Al momento, il chip M2 viene prodotto con nodo a 5 nm: il salto generazionale, almeno dal punto di vista del processo produttivo, sarà marcato. Ciò che però non cambierà, facendo storcere il naso a molti fan, sarà la configurazione di base del chip M3 "liscio", che resterà identica a quella del corrispettivo di precedente generazione: parliamo di un SoC con 8 CPU Core e 8 GPU Core nella sua versione di base, scalabile fino a 10 GPU Core. Ovviamente, poi, avremo anche il medesimo Neural Engine, per la felicità dei creativi. Dato che l'architettura di base del chip rimarrà invariata, possiamo aspettarci che l'unico salto prestazionale degno di nota dipenderà essenzialmente dal nuovo nodo TSMC.



In ogni caso, come era lecito aspettarsi, il primo prodotto con chip M3 in arrivo sarà il Macbook Air M3 da 13" che, secondo diversi esperti del calibro di Mark Gurman e Ming-Chi Kuo, verrà lanciato già nel 2023.

In parallelo a quest'ultimo, poi, Apple dovrebbe presentare il Macbook Pro da 13" con chip M3 e persino l'iMac M3: il desktop all-in-one della Mela Morsicata, dunque, riceverà un aggiornamento hardware dopo aver saltato completamente la generazione M2: era ora!

Sfortunatamente, invece, un lancio dei nuovi Macbook Air e Macbook Pro da 13" già entro fine 2023 andrebbe contro la "regola non scritta" dei 18 mesi: dopo la transizione ai chip proprietari, infatti, Apple si era impegnata a sostituire i propri prodotti ogni 18 mesi (o più) con le revisioni di generazione successiva, in modo da mantenere i suoi device su cicli vitali di lunghezza ragionevole. Tuttavia, considerato che i Macbook Air e Pro M2 da 13" sono stati lanciati a giugno 2022, un lancio dei Macbook M3 già a ottobre o novembre anticiperebbe di almeno un paio di mesi la data prevista per l'upgrade, lasciando alcuni fan (quelli che hanno appena acquistato un laptop con chip M2 "base") con l'amaro in bocca.



Quando la potenza è tutto: M3 Pro e M3 Max

Le vere novità, almeno in termini di performance, dovrebbero arrivare con i chip M3 Pro e M3 Max. A maggio, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman (probabilmente la fonte più affidabile al mondo per quanto riguarda i prodotti Apple) ha spiegato che il Macbook Pro M3 è in fase di testing con una CPU a 12 o 14 Core e una GPU a ben 18 o 20 Core, nonché con una RAM da 36 GB.

Questa sarebbe la configurazione massima del laptop, che supererà di gran lunga quella del chip M2 Pro, la quale arrivava al massimo a 10 CPU Core, 16 GPU Core e 16 GB di RAM, più ovviamente il Neural Engine.

In questo caso, dunque, il salto generazionale si farà sentire soprattutto nei benchmark: d'altro canto, un miglioramento delle specifiche era necessario dal momento che, sempre stando agli insider, il chip M3 base supererà l'M2 Pro in termini di prestazioni. Discorso analogo vale per il chip M3 Max, che sarà dotato di una CPU a 16 Core, di una GPU fino a 40 Core (con una base fissata a a 32 Core) e di una RAM fino a 48 GB. A confronto, il chip M2 Max arriva a 12 CPU Core e a 30-38 GPU Core. Ancora meglio, il processore sarà composto da 12 Core ad alte prestazioni e 4 Core a elevata efficienza: i quattro Core aggiuntivi, dunque, saranno tutti in formato "performance", dal momento che il SoC M2 Max si fermava a 8 Core Performance e 4 Core ad alta efficienza.

Conclude la carrellata il chip M3 Ultra, con 32 CPU Core (24 e 8 Core, rispettivamente "P" ed "E") e 64 o 80 GPU Core, con un aumento del 50% del numero di Core Performance rispetto al chip M2 Ultra (24 Core totali, 16 ad alte prestazioni e 8 a basso consumo).



Per il momento, però, non sappiamo ancora su quali dispositivi troverà spazio il chip M2 Ultra. Possiamo aspettarci che venga implementato sotto la scocca di Mac Studio M3 e Mac Pro M3, il cui lancio dovrebbe tuttavia essere previsto solo alla fine del 2024 o all'inizio del 2025, dal momento che Mac Studio e Mac Pro M2 sono stati lanciati alla scorsa WWDC, nel mese di giugno. Ben prima, invece, dovrebbero arrivare i Macbook Pro da 14" e da 16", che come lo scorso anno saranno liberamente configurabili con chip M3 Pro o M3 Max.

I due laptop potrebbero essere lanciati nella prima metà del 2024, magari a marzo, quando solitamente si tiene il keynote primaverile di Cupertino: in questo modo, i portatili potrebbero fare da "riempitivo" in una conferenza che altrimenti dovrebbe avere per protagonista il solo Apple Vision Pro, in vista del suo lancio ufficiale.

Restano invece due grosse incognite: la prima è quella del Mac Mini con chip M3, che come al solito sarà l'unico device Apple Silicon con chip M3 "liscio" o Pro a seconda della configurazione prescelta dall'utenza; la seconda, invece, è quella di un eventuale iMac Pro, che potrebbe affiancare il modello base con una proposta dallo schermo più grande e dalla prestazioni aumentate.

Se su quest'ultimo le informazioni ufficiali ancora latitano, del primo sappiamo che esso sarebbe in sviluppo attivo presso Apple, ma anche che non sarebbe una priorità per Cupertino: che questi due desktop siano già stati scelti per "chiudere" la linea M3, con dei lanci previsti per la prima metà del 2025?