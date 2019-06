Apple Pro Display XDR: il monitor dei sogni per gli studi cinematografici

Sognate un monitor ideato appositamente per l'industria cinematografica, il cui design è studiato per esprimere la massima professionalità, con una costruzione degna del migliore effettista di Hollywood? Bramate un display in grado di rendere perfettamente lo spettro cromatico, con la giusta luminosità e il miglior contrasto, senza spiacevoli artefatti e capace di sottolineare ogni singola sfumatura dell'immagine?

Ebbene, il nuovo Apple Pro Display XDR, recentemente presentato insieme al Mac Pro dalla casa di Cupertino è quello che fa per voi...a patto che abbiate una notevole disponibilità economica.



Questione di sigla

L'Apple Pro Display XDR, degno erede del famoso Cinema Display, si distingue subito dalle proposte presenti sul mercato a partire dal nome: XDR infatti sta per Extended Dinamic Range, la definizione di HDR personalizzata Apple. È bene chiarire subito il target di questo dispositivo: non è un monitor indirizzato a chi fa foto editing e nemmeno a chi fa composizioni musicali; l'utenza di riferimento è quella dell'industria cinematografica. Apple infatti ha deciso di rispondere all'esigenza degli studi video professionali che necessitano di display con caratteristiche avanzate in molteplici postazioni. Tutto questo, paradossalmente, per una questione di costi: nonostante i 4.999$ necessari per una singola unità, le proposte concorrenti presenti sul mercato, a parità di prestazioni, propongono soluzioni ben più esose (è il caso del Sony Oled Trimaster che può costare fino a 40.000 euro).



Come ha dichiarato Phil Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple: "Pro Display XDR è il display professionale migliore al mondo e il match perfetto per il nuovo Mac Pro. Con una risoluzione Retina 6K, splendidi colori, luminosità e contrasto spettacolari, e un design altamente funzionale, il Pro Display XDR ha una serie di funzioni mai viste sugli altri display di questa fascia di prezzo".



Un monitor speciale per l'utente specializzato



A livello tecnico stiamo parlando di un display Retina 6K da 32'', tecnologia IPS con risoluzione massima di 6016x3384 e 20.4 milioni di pixels su schermo. In tutto genera 218 punti per pollice e sul fronte colore supporta i 10bit reali. La gamma cromatica raggiunta dal dispositivo è fenomenale e pari al 100% dello spettro DCI P3. Il vero punto di forza risiede però nella sigla stessa: XDR infatti non è solamente uno slogan buono per la campagna di marketing. Apple ha scelto di intraprendere una strada differente rispetto alle proposte HDR dei concorrenti, spesso incapaci di offrire un risultato soddisfacente.

Il Pro Display XDR nasconde dietro la sua scocca 576 Led controllati singolarmente e capaci di coordinarsi per offrire livelli di luminosità dinamica in ogni zona dello schermo. Come se non bastasse ogni Led può calibrare in tempo reale la temperatura e l'intensità del colore per offrire una nuova dimensione di local dimming mai vista fino ad oggi. In modalità HDR la luminosità raggiunta dal display è di 1000 nits, con un picco di 1600 nits e contrasto con rapporto 1.000.000:1.

In SDR la luminosità si attesta sui 500 nits, una cifra comunque sufficiente a garantire un'ottima resa. Anche il Pro Display XDR eredita in doppio sensore TrueTone (già presente su Macbook Pro e iMac Pro), installato sulla cornice per adattare in tempo reale temperatura e luminosità in base all'ambiente circostante.

Design e connettività

Sappiamo che a Cupertino l'occhio vuole la sua parte ed anche in questo caso Apple non si è smentita: il Pro Display XDR richiama da più punti di vista il design dell'iPad Pro con angoli molto ridotti e una cornice sottile. Nella parte posteriore è presente una griglia a "nido di ape" che va oltre la semplice funzione decorativa ed è specificatamente pensata per dissipare il grande calore prodotto dai Led. Per proteggere il pannello Apple ha pensato a due versioni di rivestimento polarizzato che consentono un ampio angolo di visuale: una tradizionale opaca con filtro antiriflesso classico e una con Nano-Texture Glass. In questo ultimo caso l'opacizzazione è realizzata con un particolare processo produttivo a laser che permette di deviare i riflessi annullandoli completamente.



Per quanto riguarda la connettività sul retro sono disponibili una porta Thunderbolt 3 e tre porte Usb Type C. Non è presente alcun supporto per l'HDMI e la gestione della frequenza arriva ad un massimo di 60 Hz (altra caratteristica che denota il target cinematografico in cui il frame rate elevato è ancora inutilizzato). Il monitor verrà venduto con 9 calibrazioni precaricate per le applicazioni più comuni. Ha fatto molto discutere la scelta di vendere separatamente (e al prezzo di 999 $) il Pro Stand, un braccio modulare con connessione magnetica e supporto VESA (anch'esso venduto separatamente a 199 $), capace di rendere la regolazione praticamente "senza peso" e studiato appositamente per facilitare la portabilità del display.



In definitiva, Apple Pro Display XDR è un monitor destinato agli studi di video editing professionale con caratteristiche di alto livello, con un rapporto qualità/prezzo che nonostante le apparenze risulta molto competitivo. Con i suoi 4.999 $ (che sul mercato italiano diventeranno di più) non è di certo un prodotto per il mercato consumer ma saprà regalare molte soddisfazioni ai professionisti del settore.