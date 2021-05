Apple Silicon M2 e M1X, cosa si sa dei nuovi chip della Mela?

Apple ha certamente causato un grande scossone nel mondo dei semiconduttori con il rilascio della prima generazione di chip proprietari, i Silicon M1. Il lancio avvenuto nel novembre 2020 è stato solo l'inizio di quella che si preannuncia come una nuova era a Cupertino, dove ormai ogni prodotto risulta potenziato dal SOC più sorprendente dello scorso anno.

Ovviamente la Mela non pensa affatto di fermarsi qui, anzi l'obiettivo è surclassare la diretta concorrenza con chip sempre più potenti e competitivi, da implementare nell'intera gamma di dispositivi offerti sul mercato, da Mac e MacBook ad iPad e iPhone. Sebbene le indiscrezioni dei tipster del settore lascino pensare a una lunga fase di sviluppo per più varianti della prossima generazione, gli occhi restano tutti puntati sul chip attualmente denominato M2.

Quello che sappiamo dei chip M1X e M2

Secondo molteplici rumor diffusi sin da inizio 2021, presso i suoi laboratori a Cupertino Apple starebbe lavorando su un prodotto finale che "superi in modo significativo" non solo gli ultimi Mac rilasciati con processori Intel, così da scoccare una freccia e colpire duramente i rivali, ma anche la prima generazione di chip M1. Il progetto attuale vedrebbe in cantiere un chip con fino a 16 core, di cui 12 per alte prestazioni e 4 per l'efficienza energetica, di conseguenza una configurazione ibrida big.LITTLE, con un clock massimo di 3,2 GHz. Non solo, ma ci sarebbe anche una ulteriore serie di chip (non è noto se si tratti di una variante di M2 o di un altro System-on-a-chip) completamente dedicata ai computer desktop di fascia alta, con 32 core ad alte prestazioni. Insomma, un vero e proprio "all-in".

Ma oltre alla CPU la Mela sta lavorando anche sulla GPU da impiegare nel SoC M2: nel caso del chip con CPU a 16 core si parla di una GPU a 16 o 32 core, mentre per le opzioni più costose le voci si concentrano su chip grafici da 64 e/o 128 core, con 256 EU e fino a 16 GB di memoria video. Non è esclusa la possibilità di un ridimensionamento durante la fase di sviluppo, ma è praticamente assicurato un salto di prestazioni significativo rispetto alle già incredibili performance del chip M1 a 8 core.

Si vocifera inoltre della presenza di una rete neurale estremamente migliorata, del supporto a tagli di memoria fino a 32 o 64 GB di RAM LPDDR4X e di ben quattro porte Thunderbolt. Un passo intermedio verso queste grandi novità lo vedremo con il chip M1X, di cui non sono noti molti dettagli se non che presenterà 10 core anziché gli 8 core della variante originale M1, e che supporterà più porte Thunderbolt e garantirà maggiori funzionalità rispetto al predecessore.

In quali dispositivi potrebbero apparire

I tipster al momento sono certi che il SoC Apple Silicon M2 debutterà sul mercato solamente nel 2022 con il lancio della prossima serie di MacBook Air. Inizialmente si parlava di un approdo sui nuovi MacBook Pro completamente rinnovati, eppure lo sviluppatore iOS Dylandkt ha avuto qualcosa da ridire. Secondo lui, infatti, "per i nuovi MacBook Pro Apple ha in programma due chip diversi, denominati in codice Jade C-Chop e Jade C-Die. Entrambi avranno 8 core ad alte prestazioni e 2 ad alta efficienza energetica, con 16 o 32 core grafici, per un design differente da M1 e un supporto a più monitor esterni".

Questa generazione di chip però sarà M1X, ergo solo un miglioramento dei già esistenti chip M1 e non una nuova iterazione denominata M2. Per M1X si prevede dunque un lancio nel 2021 con i MacBook Pro, mentre i SoC M2 hanno un destino ancora ignoto.

La produzione, d'altro canto, risulta già avviata: il partner principale di Apple, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), avrebbe iniziato a produrre in massa i chip M1X e i primi modelli di M2 nell'aprile 2021, su nodi a 5 nanometri, sebbene l'obiettivo iniziale fosse quello di produrli su nodi a 4 nanometri. Seguirà un processo di produzione dalla durata di tre mesi e un avvio dei test a luglio, per poi completare il tutto con un rilascio graduale in due periodi diversi. Ogni conferma potrebbe giungere durante la Worldwide Developers Conference (WWDC) del 2021, grande evento dedicato agli sviluppatori che si terrà soltanto in via digitale a partire dal 7 giugno 2021. In tale occasione Apple dovrebbe presentare le ultime novità per i suoi sistemi operativi iOS, iPadOS, macOS e watchOS, ma dovrebbe anche rilasciare qualche piccolo dettaglio in anteprima mondiale relativamente al nuovo hardware, dunque ai chipset M1X e M2.

Una strategia di successo

Passo dopo passo, Apple sta proseguendo in questa nuova strada più "autonoma", distaccata da produttori terzi come Intel e AMD per dedicarsi completamente alla sua linea di chip grafici e processori. M1 è stato un esordio estremamente convincente, come abbiamo potuto stabilire in occasione della nostra recensione di MacBook Air M1. L'ecosistema di Cupertino sta diventando sempre più "Applecentrico" grazie all'implementazione di questi nuovi prodotti, tasselli essenziali nel grande puzzle che compone la Mela. Se il design di M1 si è rivelato dunque sorprendente e performante, possiamo solo aspettarci grandi novità per le prossime iterazioni dei SoC firmati Apple.