Apple WWDC, le novità di Sky e gli scandali Facebook: le news della settimana

Altra settimana ricca di novità quella appena trascorsa. Si è in primo luogo tenuta la conferenza di Apple alla WWDC, con il colosso di Cupertino che ha presentato le novità software per il 2018. In Italia news importanti sul fronte Sky, che ha lanciato una serie di clamorose migliorie che la vedranno espandere il suo business su ogni piattaforma e dispositivo.

Continua invece il periodo nero per Facebook, al centro di un altro scandalo sulla protezione dei dati degli utenti.

WWDC: poche sorprese, tante conferme

Negli ultimi sette giorni gli occhi di tutti noi non potevano che essere puntati sulla Worldwide Developer Conference, l'atteso evento dove Apple ha, in sostanza, confermato tutti i rumor trapelati nelle ultime settimane. Sono stati infatti svelati i nuovi sistemi operativi iOS 12, watchOS 5, tvOS 12 e macOS 10.14 Mojave e, come ampiamente previsto in tutti e quattro i casi, non c'è stata alcuna rivoluzione. Apple ha deciso di puntare tutto sull'ottimizzazione, apportando piccole migliorie e novità mirate. Non un cambiamento radicale quindi, ma un piccolo passo per migliorare l'usabilità senza pregiudicare la fluidità. Con iOS 12 si è deciso di dare ampio spazio alla realtà aumentata, sempre più al centro dell'ecosistema della mela, con contenuti interattivi e nuove funzionalità che gli sviluppatori potranno includere nelle app attraverso le nuove API ARKit2. Tra le novità da segnalare in questo senso non possiamo non citare Measure, strumento che consentirà di misurare gli oggetti semplicemente inquadrandoli. Importanti migliorie anche per l'app Foto, cui sono stati aggiunti un nuovo pannello in grado di mostrare i momenti più significativi e le Sharing Suggestion per condividere fotografie con gruppi di amici e creare album condivisi. Sul fronte Siri si è ampiamente parlato di Shortcut, che permetterà di registrare dei comandi da impartire all'assistente vocale per fargli compiere determinate azioni e per controllare alcune app e servizi di terze parti. Interessante anche la funzionalità Screen Time, che consentirà di tenere monitorato il tempo passato con lo smartphone impostando anche dei limiti d'utilizzo delle app. Minori le novità per watchOS 5: da segnalare la curiosa feature Walkie Talkie: basterà premere sul pulsante e parlare per inviare messaggi agli amici.

Sky arriva su tutte le piattaforme. Le offerte

Settimana molto importante anche sul fronte televisivo italiano, con Sky campione incontrastato della scena. La pay tv italiana ha ufficialmente ampliato la sua già sconfinata offerta con l'arrivo delle serie tv di Mediaset sulla piattaforma satellitare e ben quattro canali nuovi di zecca importati direttamente dal digitale terrestre: Premium Crime HD, Premium Stories HD, Premium Joi HD e Premium Action HD. Ma le novità più clamorose sono arrivate dopo un keynote che ha certificato, di fatto, l'esordio dell'intrattenimento dell'azienda di Murdoch su ogni piattaforma disponibile in Italia. Non più solo satellite, ma anche digitale terrestre e internet, per due offerte totalmente diverse che, si spera, siano capaci di dare nuovi impulsi a tutto il mercato dell'intrattenimento. Novità anche sul fronte tecnologico, con l'arrivo a luglio del nuovo Sky Q Black, set top box con 1 terabyte di memoria interna, e il lancio della nuova piattaforma per Sky Go. Con una realtà in continua e costante crescita non sorprendono quindi le voci di un sempre più probabile acquisto di Mediaset Premium per 14 milioni di euro.

Nuovi scandali per Facebook

Panico totale, ancora una volta, sul fronte Facebook, con l'azienda che non sembra trovare un attimo di pace, sommersa di continuo da scandali e problemi di ogni sorta. E' di qualche giorno fa la notizia secondo cui i vertici di Menlo Park avrebbero permesso ad Apple, Samsung, Amazon e BlackBerry di accedere ai dati personali degli utenti. Curiosa la giustificazione di Zuckerberg e soci, che avrebbero fornito i dati solo per migliorare l'esperienza dell'utente sulle piattaforme mobile. Problemi anche sul fronte tecnico, con un misterioso bug che avrebbe reso pubblici i post di 14 milioni di utenti. Una falla di non poco conto, dovuta ad un errore tecnico, ma un altro problema sul fronte privacy per una realtà che non sembra trovare pace e serenità e che ricorderà questo 2018 come un incubo quasi senza uscita.