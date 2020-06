ROG Armoury Crate: dalla GPU alle cuffie, un hub per la gestione del PC

Nel corso degli anni i produttori hanno sviluppato software che semplificano di molto la corretta organizzazione dei nostri PC, tuttavia c'è ancora il rischio, soprattutto in presenza di dispositivi prodotti da diverse aziende, di trovarsi il PC pieno di programmi che girano in background, che ingolfano il sistema e che comunque non risolvono il problema: un software per il mouse, uno per la tastiera, un altro per la motherboard e via così.

Può addirittura capitare che due periferiche provenienti dallo stesso produttore abbiano bisogno di due software separati, uno per la gestione del nostro headset e l'altro per la sincronizzazione delle luci RGB, per esempio. Non è questo il caso di ROG che negli ultimi mesi ha pubblicato e costantemente migliorato il nuovo Armoury Crate, un software unificato, disponibile anche su ROG Phone, che permette di gestire tutte le componenti compatibili con AURA Sync in un unico grande hub dedicato.



Il codice che governa il caos

Armoury Crate è una risorsa indispensabile per tutti i possessori di hardware e periferiche targate ROG. Questo software si presenta come una one-step app in grado di connettere, configurare e controllare un gran numero di prodotti da gaming ROG. Grazie alla comoda interfaccia unificata è infatti possibile personalizzare i LED e gli effetti RGB per ogni singola periferica compatibile e sincronizzarle tutte insieme grazie ad Aura Sync. Il software permette anche di gestire e settare le varie componenti hardware e le periferiche esterne con pannelli dedicati, evitando così la dispersione di queste impostazioni in tante, e scomode, micro app. Infine, con Armoury Crate si può agilmente effettuare la registrazione dei prodotti, modificare il proprio profilo utente e leggere comodamente tutte le news e le offerte sull'hardware e sui nostri videogiochi preferiti.

Il gestionale di ASUS ROG mette a disposizione una serie di strumenti facilmente raggiungibili grazie ad un classico menù a tendina e ad una serie di sottosezioni per ogni singola utility.

Il menù Aura Sync consente di personalizzare l'illuminazione RGB dell'hardware e delle periferiche, come schede madri e schede video, nonché di sincronizzare il tutto. Dall'apposita sezione è possibile interagire con qualsiasi parametro, a partire dall'effetto luminoso per ogni area fino alla scelta dei colori. Ogni nuova creazione può essere salvata e collegata ad un profilo specifico, favorendo in questo modo la varietà di situazioni e la scelta rapida. Nel menù dedicato ai dispositivi invece ogni sezione apre le porte ad una miriade di possibilità: mappare la tastiera ed il mouse, gestire tutti i parametri audio del nostro headset tra cui equalizzazione e audio surround 7.1 (per avere un esempio pratico potete leggere la recensione delle ASUS ROG Theta 7.1), controllare il sistema AIO e le ventole di raffreddamento, settare la scheda madre a proprio piacimento, spingere l'overclock del laptop e tanto altro. Insomma, un vero e proprio centro di controllo che sostituisce le singole applicazioni gestionali.

Un maggiordomo personale

Armoury Crate è anche il sistema più rapido per tenere aggiornato il PC: il software permette l'update dei firmware delle varie componenti tenendo traccia di tutto lo storico, così da consentire rapidamente l'individuazione di eventuali problemi o conflitti. ASUS ha pensato anche all'organizzazione della libreria videoludica con una sezione completamente dedicata ai nostri titoli preferiti. Con un singolo click è possibile recuperare tutti i giochi installati su disco e gestirli direttamente dall'applicazione. Ancora, una tab dedicata alle news e a tutte le novità in ambito hardware e software dalla quale si può accedere direttamente ad offerte e promozioni sui giochi e sulle componenti.

Per finire, l'applicazione consente di personalizzare il proprio profilo utente e di gestire la registrazione di ogni singolo prodotto, molto utile in caso si debba accedere ai servizi di riparazione e garanzia.

Insomma, Armoury Crate riesce nell'arduo compito di unificare la gestione delle periferiche ROG e lo fa in maniera egregia, girando comodamente in background senza alcun problema e senza incidere sulle prestazioni generali del sistema.