Arriva il Telepass Europeo: come funziona, prezzi e in quali paesi è attivo

La notizia circolava sul web già da tempo, ma l'ufficialità è arrivata solo qualche giorno fa, e non potrà che fare piacere a tutti coloro che sono soliti viaggiare in Europa, principalmente i professionisti che viaggiano per lavoro.

Telepass, infatti, ha annunciato il lancio del nuovo Telepass Europeo, un nuovo strumento per gli automobilisti che, però, almeno inizialmente sembra essere piuttosto limitato. Il servizio si aggiunge a quello per i mezzi pesanti, già noto come Telepass Eu, lanciato in sette paesi del Vecchio Continente un anno fa.

Alla base di tutto c'è però la stessa idea: permettere agli automobilisti di viaggiare su tutta la rete autostradale europea e italiana utilizzando un unico dispositivo per superare i caselli.

A cosa serve?

Telepass Europeo, come tutti gli altri prodotti proposti dalla compagnia, consente di circolare sulla rete autostradale italiana, ma al nostro paese si aggiungono anche altri paesi esteri, nella fattispecie Francia, Spagna e Portogallo.

Andiamo però per ordine, perchè oltre al pedaggio autostradale, gli utenti che decideranno di sottoscrivere questo nuovo abbonamento, potranno pagare i parcheggi nelle città coperte dal servizio, che in Italia sono Milano, Roma, Torino, Firenze e Napoli. A queste si aggiungeranno quattrocento parcheggi nelle città europee che rientrano nel raggio d'azione di Telepass Europeo, tra cui Parigi, Madrid e Barcellona.

Il tutto è reso possibile da un importante accordo strategico che Telepass ha stretto con i francesi di Aprr-Area e gli spagnoli di Pagatelia e che rappresenta una partnership estremamente vantaggiosa per gli automobilisti, sebbene a differenza di Telepass Eu, dedicato agli autotrasportatori, il raggio risulta essere più ristretto, basti pensare che quest'ultimo è disponibile anche in Belgio, Polonia ed Austria, ma è chiaro che si rivolge ad un altro tipo di mercato ed un altro tipo di utenza.

Come si accede e quanto costa?

La domanda che si fanno molti è molto semplice: come si attiva il Telepass Europeo e, soprattutto, quanto costa? Per accedere al servizio europeo, non bisogna fare altro che richiedere (nel caso in cui foste già clienti Telepass) l'attivazione sul contratto Telepass Family del Telepass Europeo presso i Punti Blu disponibili sulla rete autostradale, che forniranno anche il nuovo dispositivo.

Se invece non si è clienti, e si desidera sottoscrivere il nuovo servizio, basterà sottoscrivere un contratto Telepass Family e quindi richiedere l'attivazione sul device. Successivamente però si potrà attivare anche attraverso il sito web TelePass.com.

Il servizio, come la maggior parte di quelli simili, utilizza l'approccio pay-per-use: è previsto un costo di attivazione pari a 6 Euro a cui si aggiungono 2,40 Euro per ogni paese attraversato e solo quando si attraversa la frontiera. Doveroso notare che Spagna e Portogallo sono considerati un unico paese e il pedaggio estero sarà fatturato sul conto corrente associato insieme al pedaggio italiano. Un utente che attiva il Telepass Europeo ma rimane in Italia pagherà semplicemente 2.40 Euro al mese. Una volta attraversato il confine, a questi si aggiungono altri 2.40 Euro per ogni stato attraversato.