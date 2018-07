Aspettando Amazon Prime Day: 3 prodotti tech a prezzo di saldo oggi 13 luglio

Il 16 luglio sarà il giorno dell'Amazon Prime Day. Per 36 ore consecutive, il colosso dell'e-Commerce offrirà ai propri utenti Prime una serie di sconti su prodotti di ogni genere, in cui l'elettronica sarà ovviamente protagonista. Ma perché aspettare, quando già oggi sono disponibili prodotti a prezzo di saldo? In questo articolo ne abbiamo selezionati tre, tutti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità prezzo, tra cui spicca un TV 4K e HDR di Samsung, l'MU8000, proposto a un prezzo davvero allettante.

Samsung MU8000

Scegliere un nuovo televisore non è affatto semplice. Oggi, è possibile trovare modelli 4K e HDR a prezzi molto bassi, ma molto spesso la qualità lascia a desiderare. Non è però questo il caso del Samsung MU8000, proposto oggi al prezzo di 799€ su Amazon. Il costo di listino è di 1499€ per questo TV della gamma 2017, che presenta ottime specifiche, soprattutto se commisurate al prezzo proposto in questa offerta. Si tratta di un TV certificato Ultra HD Premium, dotato di una diagonale da 55" e capace di raggiungere i 1000 nit di luminosità con contenuti HDR (manca però il supporto al Dolby Vision). La retroilluminazione è di tipo Edge Led, ma a questo prezzo è davvero impossibile chiedere di più. Grazie però al pannello a 10 bit e all'alta luminosità di picco, i contenuti HDR possono essere osservati con una qualità superiore alla media per questa fascia di prezzo, un plus non da poco per uno dei televisori più interessanti usciti nel 2017.

Logitech G502

Se state cercando un mouse da gioco completo di tutto e performante, allora il Logitech G502 potrebbe fare al caso vostro. Il prezzo di listino di questo prodotto è di 92€, che scendono a 66€ per questa offerta di Amazon. Attenzione, durante il Prime Day il costo potrebbe scendere ulteriormente, meglio dunque attendere lunedì per vedere se e di quanto cambierà. Dotato di un sensore PMW3366 capace di gestire dai 200 ai 12.000 DPI, il G502 è un mouse versatile e preciso, che include l'illuminazione RGB e la possibilità di modificare il bilanciamento del peso attraverso cinque supporti da 3.6g l'uno. In tutto sono 11 i pulsanti presenti, tutto programmabili dall'utente in base alle sue esigenze. Se cercate un mouse da gaming, rigorosamente per destrorsi, fateci un pensierino.



Lenovo Ideapad 510

Non avrò un design all'ultimo grido e nemmeno una GPU di ultima generazione, ma il Lenovo Ideapad 510 è un notebook dalle specifiche complete e con pochi punti deboli. Offerto oggi a 579€, il laptop include schermo da 15.6" con risoluzione FullHD, processore Intel i5-7200U, 8 GB di RAM, disco fisso da 1 TB e GPU dedicata NVIDIA 940MX. Una configurazione a cui manca praticamente solo l'SSD, un elemento che si può comunque aggiungere anche successivamente all'acquisto. Insomma, se state cercando un PC portatile da utilizzare per lavoro o studio, dotato di buone prestazioni per il prezzo a cui è offerto, allora il Lenovo Ideapad 510 potrebbe fare al caso vostro.