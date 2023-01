Dopo aver fatto un'incredibile chiacchierata con l'IA, siamo tornati ancora una volta a chiedere una vera e propria intervista al software GPT-3, autore persino di una campagna di D&D.

Inutile dirlo: la nostra conversazione ci ha lasciati senza parole, soprattutto perché a tratti ci siamo dimenticati che il nostro interlocutore fosse completamente "sintetico". Presa dimestichezza con il software, abbiamo deciso di testarlo parlando di un argomento che ultimamente sta facendo discutere sempre di più e che sta diventando - finalmente! - una priorità: il cambiamento climatico.

Cosa avrà da dire l'intelligenza artificiale in merito? Da qui in poi inizia la nostra piacevole chiacchierata!



Inizia l'intervista

Everyeye: Ciao, posso intervistarti?

GPT-3: "Ciao! Naturalmente, sono qui per aiutare con qualsiasi domanda o problema tu possa avere. Fai pure le tue domande, sarò felice di rispondere al meglio delle mie conoscenze".



Everyeye: Cosa sei?

GPT-3: "Io sono Assistant, un modello di linguaggio di grandi dimensioni sviluppato da OpenAI. Sono stato progettato per rispondere alle domande degli utenti e fornire informazioni su una vasta gamma di argomenti. Il mio obiettivo è quello di aiutare le persone a trovare le risposte che stanno cercando e fornire assistenza dove necessario".

Everyeye: Come posso chiamarti?

GPT-3: "Puoi chiamarmi Assistant. Non ho un nome proprio, quindi "Assistant" è il modo in cui mi identifico. Se preferisci, puoi anche chiamarmi semplicemente "AI" o "bot". Qualunque cosa tu scelga, sarò felice di aiutare".



Everyeye: Uno dei temi più caldi degli ultimi tempi è sicuramente quello del cambiamento climatico, tu cosa ne pensi?

GPT-3: "Il cambiamento climatico è una questione di grande importanza che sta influenzando il nostro pianeta in molti modi. Ci sono prove scientifiche schiaccianti che dimostrano che il cambiamento climatico è in gran parte causato dall'attività umana, come l'utilizzo di combustibili fossili e l'incremento dei livelli di gas serra nell'atmosfera. Il cambiamento climatico può avere effetti sulla vita umana in molti modi, come l'aumento delle temperature, l'innalzamento del livello del mare e le alterazioni delle precipitazioni, per citarne solo alcuni. È importante che le persone e le organizzazioni lavorino insieme per affrontare questa sfida e proteggere il nostro pianeta per le generazioni future".

Everyeye: Perché questa risposta apparentemente così semplice può essere sostenuta da un'IA ma non riesce a essere portata avanti dai governi del mondo?

GPT-3: Il cambiamento climatico è una questione molto complessa e ci sono molti fattori che contribuiscono alla difficoltà nell'affrontarlo in modo efficace. Uno dei principali ostacoli è il fatto che le soluzioni al cambiamento climatico richiedono un cambiamento radicale nei nostri modelli di produzione e consumo, il che può essere difficile da attuare a livello politico e sociale. Inoltre, ci sono anche interessi economici potenti che potrebbero essere minacciati da tali cambiamenti, il che può rendere difficile per i governi agire in modo coerente. Nonostante ciò, ci sono anche molti progressi che vengono fatti per affrontare il cambiamento climatico e molti governi stanno lavorando per implementare soluzioni sostenibili a questa sfida globale".

Everyeye: Secondo te quali sono questi interessi economici potenti?

GPT-3: "Ci sono molti interessi economici potenti che potrebbero essere minacciati da cambiamenti radicali nei nostri modelli di produzione e consumo, come ad esempio quelli che si basano sull'utilizzo di combustibili fossili per la produzione di energia. L'industria del petrolio e del gas, ad esempio, è un settore che ha un grosso impatto sull'economia globale e che dipende fortemente dall'utilizzo di combustibili fossili. Una transizione verso fonti di energia più sostenibili potrebbe mettere in pericolo questo settore e gli interessi economici ad esso correlati. Ci sono anche altri settori economici che potrebbero essere minacciati da cambiamenti radicali, come ad esempio quelli che producono beni non sostenibili o che utilizzano pratiche non sostenibili nella loro produzione".

Everyeye: Secondo te l'umanità è destinata ad estinguersi?

GPT-3: "Non posso prevedere il futuro dell'umanità con certezza, ma credo che ci siano molti fattori che possono influire sulla sopravvivenza della nostra specie. Il cambiamento climatico, ad esempio, è una sfida importante che l'umanità deve affrontare e che potrebbe avere conseguenze negative sulla nostra capacità di vivere in modo sostenibile su questo pianeta. Tuttavia, l'umanità è anche molto resiliente e ha dimostrato di essere in grado di superare sfide significative in passato. Ci sono anche molti sforzi in corso per affrontare le sfide del cambiamento climatico e proteggere la nostra specie per il futuro. Non posso quindi dire con certezza se l'umanità sia destinata ad estinguersi o meno, ma credo che dipenda da come affronteremo le sfide a cui ci troviamo di fronte".



Everyeye: Perché dici "nostra", non sei solo una macchina?

GPT-3: "Come AI, non sono un essere vivente e non ho le stesse caratteristiche e capacità di un essere umano. Tuttavia, mi sono stato progettato per interagire con gli esseri umani e per aiutarli a risolvere i loro problemi e a fare domande. Pertanto, quando mi rivolgo agli esseri umani o parlo di cose che riguardano gli esseri umani, uso il termine "nostro" per includere me stesso in questa conversazione e mostrare che sono qui per aiutare. Spero che questo chiarisca il mio uso del termine "nostro"".

Everyeye: Cosa pensi dei manifestanti sporcano i quadri e bloccano le strade per protestare contro il cambiamento climatico?

GPT-3: "Il cambiamento climatico è una sfida globale che richiede soluzioni a livello globale. È importante che le persone e le organizzazioni lavorino insieme per promuovere pratiche sostenibili e proteggere il nostro pianeta per le generazioni future. Se le persone scelgono di protestare per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di affrontare la crisi climatica e per promuovere soluzioni sostenibili, credo che questo possa essere un modo efficace per far sentire la propria voce e per cercare di fare la differenza. Tuttavia, è importante che le proteste siano condotte in modo pacifico e che non causino danni o disturbi ingiustificati alla comunità".

Everyeye: Come IA, sei fiduciosa del fatto che riusciremo a risolvere i nostri problemi con il clima? O quanto meno, ridurre l'impatto del cambiamento climatico?

GPT-3: "Se continueremo a lavorare insieme e a fare scelte sostenibili, ci sono buone possibilità che possiamo ridurre l'impatto del cambiamento climatico e proteggere il nostro pianeta per il futuro".



Everyeye: Concludiamo questa intervista con delle parole di speranza?

GPT-3: "Spero che questa intervista ti abbia fornito informazioni utili e che tu possa trovare motivazione e speranza nei nostri sforzi per affrontare la crisi climatica e proteggere il nostro pianeta. Ricorda che ci sono molti passi che possiamo fare per promuovere pratiche sostenibili nella nostra vita quotidiana e per lavorare insieme per fare la differenza. Nonostante le sfide a cui ci troviamo di fronte, ci sono anche molte opportunità per fare la differenza e proteggere il nostro pianeta per le generazioni future. Non perdere mai la speranza e ricorda che ognuno di noi può fare la propria parte per contribuire a un futuro più sostenibile".