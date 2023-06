Asus ChromeBox 5 alla prova: un mini-PC elegante e con ricarica wireless

Sono passati oltre 10 anni dalla presentazione del primo concept di ChromeBox, dispositivo pensato per offrire un'esperienza di navigazione, riproduzione multimediale e uso ufficio completa e affidabile. Giunto ormai alla sua quinta generazione, il ChromeBox 5 di Asus rappresenta una delle soluzioni di riferimento per quanto riguarda il mondo dei mini-PC animati da ChromeOS, ormai solido e affidabile, soprattutto in relazione a prezzo e dimensioni, che lo rendono un sostituto ideale a ingombranti e spesso neanche così performanti tower. Abbiamo provato proprio l'ultimo nato di casa Asus, ecco le nostre impressioni.

Solido, silenzioso e soprattutto ecologico

Quando si sceglie Asus, lo si fa per tanti motivi. Uno fra tutti, però, riguarda la qualità complessiva, la cura al dettaglio e l'affidabilità dei dispositivi che produce.

L'unboxing è abbastanza essenziale, con una scatola di dimensioni ridotte in cartoncino, al cui interno sono presenti il nuovo ChromeBox, un alimentatore e l'adattatore VESA con relative viti, oltre alla consueta manualistica.

Al primo impatto, questo Asus ChromeBox 5 non è assolutamente da meno: prodotto interamente in una particolare plastica riciclata, è ruvido al tatto e non lascia grandi segni di impronte digitali sulla scocca, aspetto che lo rende particolarmente adatto anche a essere esposto in bella vista.

Le sue dimensioni sono davvero minime, pari a 166,5 x 165,8 x 45,9 millimetri di altezza, per un peso inferiore a 1 Kg.

A livello di design, si tratta di un dispositivo di forma squadrata con angoli stondati. Completamente nero, l'unica soluzione di continuità visiva è data da un accento grigio sulla parte superiore, che si estende per pochi centimetri verso il centro e scende lateralmente sino al fondo. Al suo interno, il logo di Asus visibile in controluce.

Al centro della faccia superiore, a prima apertura, nella nostra versione dotata di Qi era presente anche un adesivo, a indicare la posizione esatta dove collocare eventuali smartphone o auricolari da caricare tramite ricarica wireless.

L'alimentatore da 150W è molto compatto ed elegante.



Come specifiche, invece, il ChromeBox che abbiamo avuto modo di testare è dotato di un processore Intel Core i7-1260P da 2.1 GHz, affiancato da 16 GB di RAM e da un'unità di archiviazione a stato solido da 256 GB (NVMe PCIe Gen4) Il costo è di circa 1.000 euro, certamente non il più contenuto del lotto ma viste le specifiche è ampiamente giustificato.

A ogni modo, la serie Asus ChromeBox 5 parte da circa 400 euro con il modello dotato di CPU Intel Celeron, quindi c'è davvero ampio margine di manovra in termini di costo di acquisto e di esigenze: attenzione solo al fatto che non tutti i modelli sono dotati di ricarica wireless, se questa per voi rappresenta una priorità.

Completa anche la dotazione di porte, dato che sul frontale troviamo due porte USB 3.2 Gen2, un ingresso jack da 3,5 mm e il lettore per microSD. Parola chiave: accesso rapido. Sempre sul fronte troviamo infine l'interruttore per accensione e spegnimento del device.

Sul retro, invece, troviamo una dotazione completa per tutti gli usi, a partire da una porta Ethernet 2.5G, due USB-A e una USB-C con supporto Thunderbolt 4, oltre alla porta di alimentazione. Chiudono l'elenco a livello di I/O due porte HDMI e una DisplayPort 1.4, aspetto tutt'altro che scontato e che apre le porte a eventuali configurazioni multi-display. Ultimo, il bottone di ripristino d'emergenza, un'aggiunta che non fa mai male.

Lato connettività non ci facciamo mancare assolutamente nulla, dal WiFi 6E al Bluetooth 5.2.

In apertura abbiamo accennato anche alla presenza di un adattatore VESA. Ebbene, abbiamo provato a installarlo anche in questa modalità, per la quale servono un paio di accortezze. Ma prima, un passo indietro: per quale motivo usare un adattatore VESA con un Mini-PC? Si tratta di una possibilità in più e che, in virtù delle dimensioni ridotte all'osso di questo dispositivo, consente di celarlo in piena vista sul retro di un monitor compatibile con questo standard, a patto che l'attacco VESA del monitor non sia già occupato da un braccio che lo utilizza: sempre più spesso, infatti, questo aggancio viene in parte occupato o celato dal braccio, anche di serie, del monitor. Per fortuna, sul mercato esistono ancora pannelli con piedistalli che lasciano libero tale attacco, permettendo di agganciare in tutta tranquillità il PC sul retro e rendendo la postazione praticamente come un sistema "All-in-One".



Una solida User Experience

Chiuso il tour del dispositivo, è arrivato il momento di parlarvi un po' della nostra esperienza, grossolanamente sovrapponibile a quella che potreste ottenere con altri dispositivi Asus dotati di ChromeOS, chiaramente con performance differenti e diverse possibilità di espansione.

La prima configurazione è molto rapida e intuitiva e consente di accedere al proprio nuovo PC in pochi istanti, dopo aver inserito i propri dati di accesso all'account Google. Nel nostro caso non abbiamo avuto problemi a effettuare l'accesso anche tramite token fisico di sicurezza.

Una volta dentro, ci troveremo davanti a un ambiente desktop con i principali collegamenti già presenti in quella che su Windows chiameremmo "barra delle applicazioni". Centrate, troviamo quindi le icone per Chrome e altre applicazioni, oltre al browser per l'archiviazione.

A sinistra è posto il tasto di azione che consente di avere accesso a tutta la lista delle app installate, mentre a destra troviamo l'area di notifica, le impostazioni ad accesso rapido e l'orologio. Interessante proprio l'area di notifica, dove vengono segnalate visivamente anche informazioni come gli ultimi download in corso o completati, con una bolla di anteprima esteticamente molto ben curata e animata.



Dal tasto home, invece, avremo accesso non solo alle app installate ma anche al Play Store, vera e propria bomba tra le novità di ChromeOS dell'ultimo periodo e in grado di cambiare completamente l'esperienza mediante l'accesso alle principali app Android anche da desktop, a partire dalle proprie piattaforme di messaggistica e passando per eventuali strumenti di lavoro, social network e intrattenimento. Abbiamo provato anche alcune app di streaming, per esempio, con risultati molto buoni.

Non abbiamo trovato per nulla limitante il sistema di ridimensionamento delle finestre, molto comodo nella sua semplicità. Ci spieghiamo meglio: una volta installata un'app Android, il sistema la proietta generalmente in modalità "tablet", una finestra di dimensione fissa che garantisce la visione ottimale del contenuto, ma si potrà tranquillamente passare al ridimensionamento dinamico per andare a pieno schermo, che potrebbe portare in teoria a qualche problema nella visualizzazione dell'interfaccia, ma nel nostro caso non abbiamo mai riscontrato problemi e l'utilizzo anche fullscreen delle applicazioni è sempre stato piacevole e immediato.



Nel corso della nostra prova ci siamo sbizzarriti con un uso ufficio intenso, utilizzando la suite di editing documenti di Google, da Documenti a Fogli, creando e modificando svariati file. Abbiamo anche compilato e firmato PDF attraverso il comodo sistema degli add-on di Chrome, che su ChromeOS vengono "installati" a livello di sistema e li troverete come comodi collegamenti direttamente in Home e non si dovrà quindi prima aprire Chrome e poi aprire il programma, risparmiando un po' di tempo.



Molto comoda la ricarica wireless, che non ci ha dato mai noie nella ricarica dei nostri dispositivi, evitando anche eccessivo surriscaldamento sia dei dispositivi in carica che del ChromeBox. Ultimo appunto sempre sul calore, dato che Asus ChromeBox 5 tra l'altro possiede un sistema di dissipazione attivo,con ventole che garantiscono temperature operative ottimali anche durante i primi caldi estivi.

La nostra prova, con una temperatura ambientale anche di 27-30 gradi, si è sempre svolta correttamente e le ventole sono rimaste inudibili per gran parte del tempo, facendo sentire la loro presenza solo per brevi istanti quando serve una spinta in più, salvo poi tornare immediatamente quiescenti.

Quanto al calore emesso, poi, grazie all'uso di processori Intel P-Series di dodicesima generazione ad alte prestazioni ed elevata efficienza grazie all'architettura ibrida e agli E-Core, non abbiamo mai percepito particolari innalzamenti della temperatura ambientale, aspetto molto delicato durante questo periodo .



I nuovi Chromebox 5 e più in generale tutta la linea di Mini PC Asus possono essere acquistati rivolgendosi ai principali Partner Commerciali Asus. A questo indirizzo sono elencati tutti gli ASUS Gold Store per poter individuare il punto vendita più vicino, dove è possibile chiedere informazioni, essere assistiti da personale qualificato, valutare le diverse soluzioni e ordinare i prodotti più opportuni, secondo le proprie necessità.

Le serie Chromebox e Mini PC ASUS sono in vendita anche su Amazon, con diverse configurazioni disponibili all'interno del negozio ufficiale del produttore.