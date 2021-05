Asus presenta i nuovi ROG Zephyrus S17 e M16: il nuovo volto del gaming

Come diretta conseguenza dell'annuncio di Intel sui nuovi processori Tiger Lake-H per notebook ad alte prestazioni, Asus ROG ha svelato i suoi nuovi portatili premium equipaggiati proprio con CPU Intel di undicesima generazione e grafica high-end. Il tutto in combinazione con novità estetiche, soluzioni tecnologiche di fascia alta e un comparto multimediale senza compromessi.

Asus ROG Zephyrus M16

La new entry di casa Asus è senza dubbio lui, il ROG Zephyrus M16. Il suo tratto distintivo, che introduce al contempo anche un nuovo segmento, è sicuramente il display. Inserito nel contesto di un form factor ultra slim da 15 pollici, prende posto un pannello da 16 pollici WQHD da 165Hz con aspect ratio 16:10 e un incredibile rapporto fra schermo e corpo del 94%, dove Asus è riuscita a inserire anche una webcam frontale ad alta qualità. Grazie all'adozione delle CPU Intel Tiger Lake di ultima generazione, l'M16 potrà beneficiare di tutte le caratteristiche tecniche di questa piattaforma, fra cui anche l'interfaccia compatibile con Thunderbolt 4, memorie DDR4 a 3200MHz e supporto a SSD M.2 NVMe fino a 2TB su PCIe 4.0, anche in modalità RAID0 avviabile.



I processori Intel Tiger Lake-H sui nuovi Zephyrus saranno accompagnati da grafica NVIDIA con architettura Ampere. In particolare, si potrà scegliere fino alla NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobility per sessioni di gioco senza alcun compromesso, grazie agli RT-Core di seconda generazione e Tensor Core di terza, per sfruttare al meglio tutti quei titoli compatibili con Ray Tracing e DLSS 2.0.

Ma c'è spazio anche per il gaming competitivo, grazie al pannello da 165Hz con Adaptive Sync e le tecnologie messe sul piatto da NVIDIA con l'ultima generazione di GPU, fra cui il pacchetto di ottimizzazioni Max-Q e NVIDIA Reflex, che riduce la latenza nei principali titoli multiplayer competitivi.

Completo sotto tutti i profili, il ROG Zephyrus M16 è studiato per essere una macchina versatile e poliedrica. Pensato per il gaming, dispone di un display eccezionale anche per la produttività, il lavoro creativo e l'intrattenimento, grazie alla certificazione Pantone per lo spazio colore DCI-P3.



C'è ovviamente anche spazio per la dissipazione. Attenti fino al dettaglio più piccolo, gli ingegneri di Asus sono riusciti a implementare le tecnologie ROG Intelligent Cooling per riuscire a combinare alte prestazioni, temperature sempre sotto controllo e silenziosità del sistema. Sotto la scocca prendono posto un composto termoconduttivo a metallo liquido, che consente una riduzione fino a 10 °C rispetto alla pasta termica tradizionale, 6 heatpipes e un design a doppia ventola Arc Flow con doppio dissipatore.



Il nuovo ROG Zephyrus M16 racchiude tutto questo all'interno di una scocca sottilissima, con uno spessore inferiore ai 20 mm e un peso di appena 1.9Kg. Sotto il fronte dell'autonomia infine svetta la batteria da 90Wh compatibile con la ricarica rapida, che consente di raggiungere il 50% di autonomia in appena 30 minuti.



Asus ROG Zephyrus S17

L'ottimo e innovativo Active Aerodynamic System trova di nuovo spazio all'interno dell'S17 in una veste completamente rinnovata, l'AAS Plus. Un vero e proprio gioiello che, rispetto alla scorsa generazione, sposta la tastiera nella sua posizione naturale sfruttando proprio il pannello di raffreddamento e donandogli al contempo una comoda inclinazione di 5 gradi, il tutto all'interno di uno spessore inferiore ai 2 centimetri.

Ma è proprio dietro alla tastiera che si nasconde la grande innovazione del nuovo Zephyrus S17, dotata di switch opto-meccanici di ultima generazione per minimizzare la latenza e migliorare la precisione sia in battitura che nel gioco. Asus ha risposto anche alle nostre domande sull'eventuale rischio di incurvatura dovuto al peso, garantendo che il pannello rinforzato che ospita la tastiera è stato studiato per resistere nel tempo.

All'interno dello chassis trova il suo spazio un display da 17 pollici, con possibilità di scegliere fra un pannello con risoluzione QHD, Refresh Rate a 165Hz e G-Sync oppure una soluzione 4K/120Hz con Adaptive-Sync. Entrambi i pannelli garantiscono la copertura DCI-P3 al 100%. Vale la pena enfatizzare come quest'anno, pur mantenendo un eccezionale rapporto screen-to-body, Asus sia riuscita a implementare anche una webcam frontale.



Sotto la scocca, raffreddati anche in questo caso da un composto a metallo liquido, trovano il loro spazio le migliori configurazioni disponibili. Un perfetto connubio fra i processori Intel Tiger Lake-H di undicesima generazione, a 8 Core e fino a 5GHz, e un comparto grafico alimentato dalla NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q con TGP fino a 140W.

Sfruttando le ultime tecnologie garantite dalla piattaforma Intel appena lanciata sul mercato, il nuovo Zephyrus S17 consente l'installazione di ben tre SSD NVMe su PCIe 4.0 in configurazione HyperDrive Ultimate RAID0.



Sul fronte dell'intrattenimento, nulla è lasciato al caso. Oltre a vantare un display di grado cinematografico, il nuovo S17 offre anche un comparto audio unico nel suo genere, dotato di 6 speaker certificati Dolby Atmos di cui due contrapposti in configurazione a cancellazione di forza, oltre a un sistema di microfoni 3D con cancellazione del rumore ottimizzata dall'IA.A completare la scheda tecnica del nuovo S17, torna il lettore per schede SD a dimensione piena con velocità di trasferimento fino a 312MB/s e l'immancabile porta Thunderbolt 4 su connettore USB Type-C con larghezza di banda fino a 40Gbps e 5GB/s, in grado di sostenere fino a 4 linee PCIe 3.0 e la ricarica del portatile, la cui autonomia anche in questo caso è garantita da un battery pack da 90Wh.

In attesa di scoprire come si comportano sul campo di battaglia, non possiamo che definirci soddisfatti dell'immenso lavoro svolto da Asus nell'innovazione del gaming in mobilità, frutto di un evidente lavoro sinergico con i produttori Intel e NVIDIA ma anche del proprio team di sviluppo e di design, in grado di migliorare ulteriormente quanto di buono proposto nella scorsa generazione e di introdurre soluzioni nuove per un'utenza in forte evoluzione.