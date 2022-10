Asus Prime Z790-A WiFi, rivoluzione di design per Raptor Lake

Il nuovo corso di Intel, iniziato lo scorso anno con la sua prima generazione ibrida, si migliora con Raptor Lake innalzando ulteriormente l'asticella delle prestazioni, come abbiamo avuto modo di scoprire anche nella recensione completa di i9-13900K e i5-13600K.

La nuova proposta di Intel per il gaming e la produttività, pur mantenendo la retrocompatibilità con le schede madri Serie 600 per Alder Lake, arriva sul mercato con una piattaforma tutta sua, calzante con le sue prestazioni e con il miglioramento degli standard di compatibilità, da PCIe Gen5 a RAM DDR5 ancora più veloci. Insomma, tante le migliorie del nuovo chipset Z790, pronto ad accompagnare Raptor Lake nella sua avventura.

Per l'occasione, Asus ha presentato tutte le sue novità per la Serie 700 e abbiamo avuto modo di mettere le mani sulla bellissima Prime Z790-A WiFi, rinnovata nel design e ora più bella e funzionale che mai.



Asus Prime Z790-A WiFi

La scheda madre con cui abbiamo effettuato le nostre prove in sede di recensione è proprio lei, una scheda poliedrica e adatta a più contesti di utilizzo, non solo al gaming.

A colpire maggiormente è l'aspetto: non assistiamo tutti i giorni a un restyling così profondo, ma è evidente che per Asus l'occasione di accompagnare Raptor Lake con un nuovo design fosse piuttosto ghiotta.

Le nuove linee sono ancora più fantascientifiche e spaziali, con un blocco I/O bianco, impreziosito da una striscia RGB verticale e da un triangolo traslucido fumé. Trattamento simile anche per l'isola di raffreddamento del chipset, con trame spaziali particolarmente identitarie.

Rinnovati anche i dissipatori per le unità M.2, perfettamente calati nel contesto.



Specifiche da next-gen

Passando agli aspetti più concreti, la nuova Prime Z790-A è in formato ATX e propone 16+1 fasi di alimentazione (60A) con dissipazione aggiuntiva. Il socket LGA1700 consente di ospitare sia processori Raptor Lake che Alder Lake, oltre ai più recenti Intel Core Pentium Gold e Celeron.

L'armatura della scheda conferisce un'abbondante dissipazione a tutte le componenti sensibili, dai VRM agli slot per le unità a stato solido, mentre il nuovo chipset Intel permette di migliorare ulteriormente le caratteristiche di espansione della scheda madre, con 16 linee PCIe Gen5 su SafeSlot, altrettante PCIE Gen4 (con supporto sia x16 che x4), uno slot Gen4 x4 dedicato e due Gen3 x1.

Si espande ulteriormente il supporto alle RAM DDR5, ora fino a 128GB a 7200 MHz.

Per quanto riguarda l'archiviazione, avremo a disposizione quattro slot M.2, di cui due 22110 Gen4 e due 2280 Gen4 (di cui una con modalità SATA).

Sul fronte I/O, trovano posto una DisplayPort e una HDMI, quattro USB 3.2 Gen1 di tipo A, tre 3.2 Gen2 (due tipo A e una C) e una 3.2 Gen 2x2 Type C. Immancabile la coppia di terminali per il WiFi 6E, cosi come tre jack audio suddivisi per colore.

Sulla scheda, invece, troviamo quattro connettori per USB frontali, di cui uno 3.2 Gen2 Type-C, uno 3.2 Gen1 e due 2.0, oltre a un connettore Thunderbolt USB4.

L'esperienza d'uso di Asus passa tradizionalmente per le funzionalità Smart e questa Prime Z790-A WiFi non fa eccezione, con controllo intelligente e dinamico degli aspetti più importanti dell'utilizzo del PC, adattandolo a ogni contesto ed erogando esattamente le risorse necessarie, con la perfetta integrazione di Power Saving, Fan Xpert 4 e Digi+ VRM Control.



Inoltre, grazie alle funzionalità AI Cooling 2, anche il raffreddamento sarà completamente adattivo con la modalità Smart oppure personalizzabile attraverso la classica curva degli RPM delle ventole.

Come già accennato, anche la connettività è completa, grazie al supporto WiFi 6E, al Bluetooth 5.3 e alla presenza di una Intel Ethernet 2.5Gb.

Il comparto audio, invece, è gestito dal codec Realtek S1220A con surround 7.1, amplificatore integrato e supporto al playback a 32-bit o 192 kHz. Le tecnologie aggiuntive, su questo fronte, riguardano l'ottimo sistema di soppressione dei rumori Two-Way AI Noise Cancelation e Crystal Sound 3.

Sempre guardando alla funzionalità, Asus sembra aver raccolto feedback piuttosto positivi sui suoi meccanismi di assemblaggio facilitati. Non è un caso, quindi, che anche su questa Prime trovino posto sia il sistema Q-Latch per il serraggio delle unità M.2 senza cacciaviti, che la tecnologia Q-Release per le schede video.



La gestione, sul fronte software, è garantita dal solito firmware UEFI di Asus, a scelta tra l'interfaccia semplificata e avanzata, per rendere ancora più semplice la gestione di tutti i parametri del PC.

A Windows acceso, invece, ci verrà incontro Armoury Crate per la gestione fine dell'illuminazione con Aura Sync, sia per la scheda stessa che per le periferiche agganciate ai terminali RGB indirizzabili.

Inoltre, sempre tramite la suite proprietaria Asus, potremo gestire tutti gli aspetti del sistema, come il raffreddamento, il bilanciamento energetico e l'aggiornamento automatico dei driver.

Insomma, tantissime conferme sia hardware che software che sposano un design rinnovato e ancora più accattivante.