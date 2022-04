Asus ProArt B660: una scheda madre Alder Lake per Creator

Con l'arrivo sul mercato della seconda ondata di processori Alder Lake, Intel ha presentato anche i chipset di fascia media B660, che aprono le porte alle configurazioni budget a elevato valore dotate di chip ad architettura ibrida.

Qualche compromesso, rispetto ai chipset high-end, ma del tutto sopportabile. Dopo aver messo alla prova la ROG Maximus Z690 Hero in tandem con l'i9-12900K, abbiamo avuto modo di mettere le mani su una soluzione pensata per contesti ben diversi, la Asus ProArt B660-Creator D4.

Una scheda madre completa

Questa scheda madre ATX è stata utilizzata già nella nostra recensione dell'Intel Core i7-12700K e, come nel resto della gamma, presenta come primo tratto di unicità il socket LGA-1700 con la sua caratteristica forma rettangolare.

Esteticamente, la ProArt B660 risulta molto vicina alla sorella maggiore Z690, con un design simile in tutti i suoi elementi, a partire dalla cover per il blocco I/O, in plastica traslucida fumè e impreziosita da geometrie che riprendono le lettere della gamma ProArt. Sia il chipset che i VRM sono adeguatamente dissipati, così come anche i due ingressi M.2 PCIe Gen4, che tra l'altro sono dotati di sistema di rilascio rapido senza viti Q-Latch. Sullo slot PCIe principale a 16 linee troviamo il supporto PCIe Gen5 per una discreta longevità a lungo termine.

Come suggerisce il nome, questa scheda mantiene la compatibilità con le memorie DDR4 fino a 128GB e 5333 MHz, sempre in un'ottica più conservativa in termini di budget, pensando anche a chi ha già componenti da parte e non deve assemblare ex-novo.

Un terzo slot M.2 rimane non dissipato e a bordo non c'è connettività wireless. Né WiFi né Bluetooth, infatti, trovano spazio in questa soluzione, che invece offre un ingresso Ethernet 2.5 Gbps e uno 1 Gbps, ma è presente uno slot di espansione WiFi M.2 (Key E). Il supporto alle CPU è garantito per tutti i processori di dodicesima generazione, dagli Intel Core ai Pentium Gold, passando per i Celeron.

Completano la dotazione ben due uscite video (DisplayPort e HDMI 2.1), otto USB-A (quattro 2.0 e quattro 3.2 Gen1) con possibilità di ulteriore espansione tramite slot frontale per due USB 2.0, una Type-C con DisplayPort, uscita audio ottica e cinque terminali jack da 3,5mm.

Le prestazioni sono supportate, a livello energetico, da un design dei VRM a 12+1 stadi valutato per 50A e dal chip DIGI+ per l'erogazione adeguata in tutte le condizioni.

Tutto sotto controllo

Anche a livello software il supporto è davvero completo. La sensoristica può essere monitorata attraverso la suite proprietaria ProArt Creator HUB, un centro di controllo completo e intuitivo, mentre CreationFirst consente di ottimizzare il traffico di rete dando priorità di banda ai programmi che si ritengono essenziali. Il comparto audio, sulla B660-Creator, è supportato dal sistema audio Crystal Sound 3 con codec Realtek a 7.1 canali, anti-pop, condensatori Premium e un sistema di cancellazione del rumore bidirezionale mediato dall'IA.

Quest'ultimo, grazie al deep learning, consente di migliorare sia l'audio in ingresso che quello in uscita, in modo tale da poter comunicare con maggiore chiarezza sia durante le sessioni di gioco che nelle riunioni di lavoro. Complessivamente, si tratta di una soluzione certamente interessante per chi cerca prestazioni solide in una scheda madre sobria ed elegante, senza dover per questo rinunciare alla qualità costruttiva e alla sicurezza del brand.