ASUS Project Precog ufficiale: tutto sul portatile con due schermi

Tra la miriade di realtà che hanno partecipato all'edizione 2018 del Computex di Taipei, ASUS è sicuramente stata una delle aziende più prolifiche dal punto di vista degli annunci, con la presentazione di prodotti come ZenBook Pro 15, ROG Strix Scar II, Hero II, ROG Ryujin, ROG Ryuo, ROG Rapture GT-AX11000, ROG Thor 1200W Platinum e ROG Phone. Oltre a tutti questi dispositivi, però, la società taiwanese ha mostrato sul palco un primo prototipo di un interessante portatile avente due schermi: ASUS Project Precog. Dopo la presentazione è stato anche aperto il sito ufficiale dedicato.



Caratteristiche tecniche

In realtà, le informazioni riguardanti le specifiche tecniche di ASUS Project Precog sono ancora molto vaghe e la stessa società taiwanese ha dedicato un tempo ristretto alla presentazione di questo prodotto. Tuttavia, sappiamo che il portatile in questione, grazie alla cerniera a 360 gradi, dispone di quattro modalità di utilizzo: Stand, Tent, Book e Flat. Molto interessanti soprattutto le ultime due, che consentono all'utente di usufruire di uno schermo esteso senza doversi portare dietro un dispositivo troppo ingombrante. La scrittura avviene tramite tastiera virtuale da utilizzare attraverso il secondo schermo, tramite pennino oppure ovviamente tramite una fisica esterna. C'è anche una funzionalità che riconosce il dispositivo di input che stiamo utilizzando e cambia in automatico la modalità di utilizzo.



Non manca il supporto agli assistenti vocali Microsoft Cortana e Amazon Alexa, con il secondo schermo che consente all'utente di continuare a svolgere le sue attività mentre essi effettuano le operazioni richieste vocalmente. Tra gli altri programmi mostrati sul palco della presentazione, troviamo anche la suite Microsoft Office. Altra caratteristica in cui ASUS sta investendo molto è l'intelligenza artificiale, che qui vede l'integrazione con Movidius di Intel (VPU), che renderà Project Precog in grado di rilevare la posizione esatta delle nostre mani e del nostro volto. Per quanto riguarda l'ampiezza dei due schermi, la società taiwanese non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito, ma diverse fonti parlano di due pannelli compresi tra i 12 e i 14 pollici.