Asus ROG Crosshair X670E Hero: Ryzen 7000 senza alcun compromesso

Con l'arrivo dei Ryzen 7000 sul mercato, AMD ha dato la sua prima prova di forza degli ultimi due anni, compiendo un importante salto generazionale e non solo in termini di performance.

Oltre al cambio architetturale, infatti, AMD ha confezionato una nuova generazione di piattaforme sviluppate ad hoc per sorreggere i processori Zen4, di cui il chipset X670E rappresenta il fiore all'occhiello.

Molto importante, da questo punto di vista, è stata la reazione dei brand partner, che si sono lanciati in una nuova sfida per consentire ai Ryzen 7000 di esprimere al meglio le loro potenzialità su socket AM5 con interfaccia LGA.

Dopo avervi raccontato le nostre impressioni sui processori di punta della famiglia nella nostra recensione dei Ryzen 7950X e 7700X, ci tuffiamo in un approfondimento dedicato a uno degli alleati migliori sulla piazza per queste CPU, vale a dire la scheda madre Asus ROG Crosshair X670E Hero, disponibile su Amazon Italia a 749 euro.



Un pedigree di tutto rispetto

La fama della serie Crosshair parla da sola e il modello è sicuramente uno dei più attesi a ogni generazione, sia che si parli di piattaforma AMD che per la controparte blu. La sostanza, però, non cambia mai: si tratta della punta di diamante del produttore taiwanese, nonché di una delle migliori opzioni sulla piazza in generale.

La Hero è una scheda in formato ATX, che per la sottofamiglia ROG Crosshair sarà accompagnata dalla X670E Extreme (E-ATX) e dalla X670E Gene (Micro-ATX).

A bordo troviamo 18 + 2 fasi di alimentazione per ben 110 Ampere, che consentono di sondare i limiti conosciuti e ignoti in termini di overclock, soprattutto in virtù di una serie di processori straordinariamente portati per questo tipo di attività. La feature esclusiva Asus AI Overclocking, inoltre, consentirà di ottenere la migliore ottimizzazione possibile della propria macchina per usarla come punto di partenza per affinare il proprio profilo prestazionale oppure per l'utilizzo di tutti i giorni, mentre con le funzionalità di Clock "asincrono", il firmware sarà in grado di gestire in completa autonomia le frequenze della CPU separandole di netto dal resto delle componenti presenti sul SoC, tra cui la GPU integrata, Infinity Fabric e la cache, in modo tale da garantire la migliore stabilità possibile del sistema.

Infine, la tecnologia di Differential Sensing permette un tracciamento eccezionalmente affidabile del voltaggio, grazie a un circuito integrato posto in posizione strategica, che rende ancora più accurato l'overclock manuale.

Ovviamente, una scheda madre con una spiccata propensione per le performance non poteva rinunciare a un sistema di raffreddamento adeguato: ecco, quindi, dei mastodontici blocchi di dissipazione che consentono di tenere sotto controllo i VRM, i chipset e componenti sensibili come le unità M.2, la cui velocità potrà essere spinta ulteriormente grazie al supporto allo standard PCIe Gen5.



Come già accennato, a bordo troveremo un sistema dual-chipset, che raddoppia la banda per il trasferimento di informazioni dai dispositivi connessi per eliminare ogni collo bottiglia.

Questo consentirà non solo di avere una connettività completa di WiFi 6E, ma anche due USB4, una USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, nove UBS 3.2 Gen 2 (di cui otto A e una C), due slot M.2 PCIe Gen5 (fino a 16 GB/s) e due PCIe Gen4 (fino a 8 GB/s). In aggiunta, in confezione sarà presente anche una scheda di espansione PCIe Gen5 da collegare allo slot x16 secondario per aggiungere un'ulteriore unità M.2 Gen5 al proprio arsenale. A proposito di espansione, Asus anche in questo caso propone il suo meccanismo esclusivo di installazione rapida Q-Latch e Q-Release, rispettivamente per gli SSD e per le schede video.

L'IA verrà utilizzata da Asus non soltanto per garantire la migliore soddisfazione nell'overclock, ma anche per tantissimi altri aspetti della propria esperienza.



Tanto per cominciare, non manca l'apprezzata funzionalità AI Cooling 2, per gestire la curva di raffreddamento (e quindi di rumorosità delle ventole) in maniera intelligente e autonoma. Inoltre, andrà a gestire la navigazione grazie alle ottimizzazioni di rete di GameFirst VI e la soppressione del rumore in entrata e in uscita con la tecnologia Two-Way AI Noise Cancelation, che sfrutta il deep learning per identificare i rumori di fondo.

Ciliegina sulla torta, come sempre, lo spazio dedicato alla personalizzazione, grazie ad Armoury Crate, la suite disegnata da Asus per la gestione completa delle proprie periferiche, sia dal punto estetico che funzionale.

Da Aura Sync a Fan Xpert 4, passando per l'aggiornamento firmware, tutto è al suo posto e ci sentiremo a casa come sempre!