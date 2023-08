Asus ROG Eva-02: il desktop di Neon Genesis Evangelion alla Gamescom 2023

La settimana della Gamescom è finalmente arrivata e come di consueto in questo periodo dell'anno, la città di Colonia è in pieno fermento, pronta ad ospitare i più grandi attori dell'industria videoludica: sviluppatori, publisher, produttori di hardware e, ovviamente, i videogiocatori di tutto il mondo.

Tra i protagonisti non poteva mancare Asus ROG: l'azienda taiwanese ha piantato i vessilli della Republic of Gamers sul suolo teutonico, dando vita ad uno spettacolare showroom nel quale mostrare i prodotti dedicati al gaming che arriveranno nei prossimi mesi.



Oltre alla nuova gamma di monitor, schede madri e router, ROG ha presentato la seconda edizione della build ROG x Evangelion completamente dedicata all'omonima serie, Neon Genesis Evangelion: il nuovo desktop è ispirato all'Unità 02, prende il nome di Eva-02 Build e porta in dote il meglio della tecnologia disponibile, tutta rigorosamente personalizzata a tema Evangelion. Siamo volati in Germania per dare una prima occhiata a questo gioiellino e non vediamo l'ora di raccontarvelo!



Unità 02 pronta alla battaglia

Dopo il successo della prima edizione ispirata all'Unità 01 e al Third Children, Asus ROG ha presentato il nuovo desktop da gaming dedicato a Neon Genesis Evangelion, la celebre serie anime diretta e sceneggiata da Hideaki Anno.



I misteriosi mecha antropomorfi tornano quindi sotto forma di PC e non poteva esserci palcoscenico migliore della Gamescom per svelare per la build ispirata all'Unità 02: sebbene la macchina da combattimento umanoide multifunzione conosciuta come Production Type sia stata concepita in Giappone, l'assemblaggio - così come i test e l'addestramento della pilota Asuka Soryu Langley - hanno avuto luogo sul territorio germanico, ad opera della sezione tedesca della Gehirn.

Eva-02 e Asuka sono stati trasfigurati magnificamente nella build targata Asus ROG con dovizia di particolari ed ogni singola componente nasconde dettagli unici e tutti da scoprire, facendo trasparire la cura e persino l'amore con cui la casa di Taipei ha cercato di riprodurre il mecha "quattrocchi" armato di Progressive Knife.

Il desktop di ROG riporta le qualità dell'Unità 02 non solo sul piano dell'estetica ma anche su quello della potenza. Non rimane allora che scoprire la configurazione hardware della Asus ROG Eva-02 Build.



La potenza di Adam fatta silicio

La nuova build ROG x Evangelion inizia ovviamente dallo chassis che richiama in tutto e per tutto la livrea dell'Unità 02: Il ROG Hyperion customizzato coi colori rosso-arancione e rifiniture in giallo rende giustizia alla controparte originale.

La scheda madre è una ROG Maximus Z790 Hero sulla quale spicca il logo Eva-02, nonché una riproduzione del mecha e di Asuka, il tutto opportunamente enfatizzato da un'illuminazione RGB assolutamente azzeccata.

Nella build da noi visionata la scheda madre è accompagnata da un processore Intel Core i5-13600K con memorie Corsair Vengeance DDR5.

Per raffreddare i bollenti spiriti del processore si può fare affidamento sul dissipatore AIO ROG Ryujin III 360, vero protagonista della build: lo schermo LCD integrato mette in mostra le immagini originali tratte dalla serie animata con tutti i dati fondamentali per il monitoraggio delle temperature a corredo.



Il comparto video è affidato alla scheda grafica ROG Strix GeForce RTX 4090 con 24GB di memoria dedicata, abbinata al cardholder personalizzato ROG Herculx, tutto opportunamente brandizzato coi loghi dell'Unità 02.

Chiude la configurazione l'alimentatore ROG Thor da 1000W ripreso dalla passata edizione, ma perfettamente allineato al nuovo design.

Insomma ROG Eva-02 Build non è solo un desktop bello da vedere ma è una vera e propria macchina da guerra pronta a macinare fps senza alcun ostacolo.



Tante armi a disposizione

Proprio come l'equipaggiamento della controparte meccanizzata, la build di Eva-02 è accompagnata da una serie di periferiche particolarmente ispirate, a partire dalla nuova tastiera ROG Strix Scope, anche questa caratterizzata dai colori rosso-arancione e rifiniture in giallo, con i keycap che riportano personaggi e loghi tratti direttamente dall'anime.



Completano il quadro il leggerissimo mouse ROG Gladius III Wireless perfettamente in coppia con la tastiera e il mousepad ROG Harpe Ace.

ROG Eva-02 Build è un desktop da gaming dotato di tutto il necessario per garantire performance di livello anche in prospettiva, a fronte di un design che farà davvero impazzire i fan di Evangelion e non solo.



Va da sé che stiamo parlando di un prodotto premium che si rivolge agli appassionati e ai collezionisti più fedeli: sebbene il prezzo non sia ancora stato annunciato ufficialmente, possiamo facilmente immaginare che non sarà accessibile a tutti.

La build verrà inoltre venduta sul mercato europeo solo come configurazione completa e al momento non è prevista la possibilità di acquistare le singole componenti. Per quanto riguarda la data di uscita non c'è ancora l'ufficialità. Possiamo però dirvi di rimanere sintonizzati per il mese di settembre!