Asus ROG Huracan G21: GTX 1080 e tanta potenza in un PC che sembra una console

Creare un gaming PC compatto e dotato di grande potenza computazionale non è affatto semplice. Gli spazi interni devono essere studiati a puntino, come anche la dissipazione del calore, fondamentale in macchine come queste. Asus però è esperta in questo campo, e prodotti come il GR8 e il GR8 II lo dimostrano, ma questa volta la casa di Taiwan ha puntato ancora più in alto, proponendo una gaming machine di piccole dimensioni, solo 13 litri, ma dotata delle migliori tecnologie sul mercato. Stiamo parlando del nuovo Huracan G21, che sarà disponibile nel corso del terzo trimestre dell'anno.

Tanta potenza in una scocca di piccole dimensioni

Rispetto al GR8 II Asus ha deciso un cambio di linea marcato ma non radicale. Le linee monolitiche dei precedenti modelli sono in parte rimaste, perdendo però di simmetria, con un design che permette ora di avere maggior spazio a disposizione per i componenti. Spazio necessario alla corretta dissipazione degli stessi, che viene favorita anche dalla particolare apertura magnetica laterale: in pratica, il pannello può essere sganciato per migliorare la circolazione dell'aria all'interno del case, senza l'utilizzo di viti e in tutta facilità. Per contenere le dimensioni (12.99x37.2x36.6 cm, 8.3 Kg), il prodotto è dotato di alimentatore esterno, una soluzione che abbiamo già visto in altri prodotti della casa asiatica, utile per ridurre al minimo l'ingombro del case. Questo è dotato di sistema di illuminazione Aura, che permette anche la sincronizzazione delle luci con le periferiche compatibili, come mouse e tastiere.

All'interno, Asus ha inserito le migliori componenti in commercio, a cominciare dalle CPU Intel di ottava generazione, a partire da un i5-8400 fino a un i7-8700. Per quanto riguarda la GPU le possibilità di scelta sono diverse, a partire da un GTX 1060 con 6 GB di RAM GDDR5 fino alla GTX 1080 con 8 GB di GDDR5X, passando per una GTX 1070 con 8 GB di GDDR5. Molteplici le tipologie e i tagli per le memorie di archiviazione, con tre slot disponibili, di cui uno hot-swap, in cui installare dischi M.2 fino a 512 GB, unità meccaniche da 3.5" e SSD da 2.5" di varie dimensioni. Troviamo anche un masterizzatore DVD, elemento strano dato l'abbandono dei supporti ottici da parte di gran parte dell'utenza. Per quanto riguarda la RAM invece, il sistema è compatibile con le DDR4 a 2666 MHz, per un totale massimo di 32 GB. Non manca nemmeno una sezione audio sviluppata a puntino, con DAC Sabre 32-bit/384 kHz dedicato alla riproduzione sonora.

Mancano ancora molti dettagli sul nuovo Huracan G21, primo fra tutti il prezzo, ma vista la data di lancio è altamente probabile che maggiori informazioni arriveranno durante o a ridosso del Computex di Taipei di giugno.