Asus ROG, le nuove schede madri con Wifi 7 presentate alla Gamescom 2023

La Gamescom 2023 è stata il palcoscenico prescelto da Asus ROG per presentare la sua nuova linea di prodotti, tra cui senza dubbio spicca anche il primo monitor QD-OLED 4K da gaming da 32 pollici.

In quel di Colonia, però, la "Repubblica dei Gamer" non si è limitata solo ai pannelli da gioco, andando a coprire anche l'hardware e la connettività con prodotti di nuova generazione, fortemente votati al gaming ma non solo, con nuove schede madri e il primo, incredibile router Wifi 7 da gaming quad-band al mondo.



ROG fa il pieno con il Wifi 7

Nella splendida cornice della kermesse tedesca dedicata ai videogiochi, Asus ha svelato le sue nuove schede madri basate sulla piattaforma Intel Z790. Le soluzioni presenti in fiera e che presto arriveranno sul mercato sono tre, per tre fasce differenti, dalla TUF Gaming Z790-Pro Wifi alla ROG Maximus Z790 Dark Hero, passando per la ROG Strix Z790-A Gaming Wifi II.

Tutte e tre le schede supportano i processori Intel Core di tredicesima generazione, ma sono perfettamente retrocompatibili con Alder Lake (dodicesima generazione) e pronti a ospitare anche le soluzioni di prossima generazione. Guardando al futuro, in tutti e tre i casi avremo piena compatibilità con gli standard più recenti, tra cui anche PCIe Gen5 e memorie RAM DDR5, ma scopriamole più nel dettaglio.



Partiamo dalla punta di diamante, la ROG Maximus Z790 Dark Hero, che offre il meglio della tecnologia ROG nel formato ATX. La scheda è infatti una delle prime a supportare la connettività tramite Wifi 7 oltre a offrire ampio spazio per l'espansione tramite PCIe Gen5, con due slot x16 e uno per memorie a stato solido, a cui se ne aggiungono altri quattro per supporti M.2 NVMe PCIe Gen4.

Trattandosi di una Maximus Hero, l'overclock è il suo pane quotidiano e offre 20+1 fasi di alimentazione per 90A. Quanto alle RAM, si potranno inserire nella propria configurazione fino a 192 GB di memoria DDR5.

Le soluzioni Q-Latch e Q-Release rendono più semplice il processo di installazione e rimozione di schede video e SSD, senza bisogno di cacciaviti o altri strumenti, mentre il pannello posteriore per l'I/O è preinstallato e rivela le sue numerose possibilità di espansione, tra cui 6 USB a 10 Gbps (5 USB-A e una USB-C), 4 USB-A a 5 Gbps e 2 USB-C con supporto Thunderbolt 4.

A catturare l'attenzione, invece, ci pensa il maestoso pannello RGB frontale che fa il paio con il supporto ad Aura Sync per gestire la combinazione di tutti i propri accessori.



Anche la ROG Strix Z790-A Gaming Wifi II è una scheda fortemente votata alla connettività wireless tramite il supporto agli standard di ultima generazione. Tutte e due offrono le potenzialità del Wifi 7 in combinazione con la nuova Q-Antenna in dotazione e alla maggiore ampiezza di banda a disposizione rispetto agli standard precedenti.

A differenza del resto della famiglia, questa Strix abbandona i canoni classici adottando un codice colore che strizza l'occhio alle build bianche, pur conservando il fondo nero per un gioco di contrasti molto interessante. I dissipatori per le memorie hanno una finitura spazzolata, mentre il blocco superiore troneggia anche grazie all'"occhio" del brand, ovviamente RGB.

Le fasi di alimentazione offerte da questa scheda madre sono 16+1 per 70A, mentre lo slot PCIe Gen5 x16 è dotato di protezione SafeSlot ed è accompagnato da un'ampia offerta di espansione, pari a 5 slot M.2, sempre PCIe Gen4, di cui tre in formato 2280.

Sul retro troviamo una Type C da 20 Gbps, una da 10 Gbps e dieci USB-A (2x 10Gbps, 4x 5Gbps e 4x USB 2.0).

Molto interessante, a questo proposito, anche il supporto esteso alle porte di espansione per il pannello frontale, poiché volendo è possibile sfruttare fino a 20 Gbps su singola porta e la ricarica rapida fino a 30W PD.



La TUF Gaming Z790-Pro Wifi chiude il cerchio con un'offerta pensata per chi cerca una scheda madre robusta ed essenziale, ma non meno capace di trarre il meglio dalle proprie componenti. La scheda offre 16+1 fasi di alimentazione (60A), il design tipico della serie, che strizza l'occhio al mondo militare, e il supporto alla connettività wireless tramite Wifi 6E con la nuova Q-Antenna.

Anche in questo caso troviamo una PCIe Gen5 x16, mentre gli slot M.2 PCIe Gen4 sono quattro.

Sul pannello I/O posteriore prendono posto una USB-C con banda da 20 Gbps, tre porte a 10 Gbps (due USB-A e una USB-C) e quattro USB-A a 5 Gbps. Il supporto alla ricarica a 30W PD e alla banda fino a 20 Gbps sul frontale permane anche per questa TUF, che consente quindi di sfruttare in maniera più comoda anche le proprie periferiche esterne.

Tra le sue caratteristiche segnaliamo anche la compatibilità con Aura Sync per gestire i propri profili di illuminazione e il meglio delle funzionalità di gestione intelligente delle prestazioni, tra cui AI Overclocking.



Non solo schede madri!

Arrivati a questo punto, avrete già smesso di chiedervi perché inserire un router in un approfondimento dedicato alle schede madri di nuova generazione. Il Wifi 7, infatti, è il filo conduttore di questo incredibile evento. Il ROG Rapture GT-BE98 Pro WiFi 7, come già accennato in apertura, è il primo router da gaming al mondo ad adottare il Wifi 7 quad-band, con supporto ai canali a 320 MHz nella banda a 6 GHz che promette prestazioni in termini di velocità superiori fino al 160% rispetto al Wifi 6.

Tra le sue feature più interessanti sul versante delle performance, dell'efficienza e dell'affidabilità, ci sono sicuramente la capacità di modulazione 4K QAM, Multi-Link Operation e Multi-RU Puncturing. Il Rapture GT-BE98 Pro è in grado di trasferire più dati con una singola trasmissione, riesce a farlo a una velocità superiore (fino al 20% in più) e, in generale, può così vantare il supporto a velocità incredibili, fino a 30.000 MB/s.

Ovviamente, trattandosi di un router da gaming, il suo software è pensato da cima a fondo per trarre maggiore beneficio in questo tipo di attività, garantendo sempre il meglio del servizio e la minore latenza possibile tramite QoS e gestione intelligente delle priorità e accelerazione dei giochi a triplo livello.



Nel contesto di questa carrellata di prodotti, con in mente la nuova scheda madre ROG Strix Z790-A Gaming Wifi II, il nostro occhio non poteva fare altro che cadere su un altro prodotto molto interessante, vale a dire il case ROG Hyperion GR701 nella splendida White Edition, un monolite bianco che supporta schede madri fino a E-ATX e la bellezza di due radiatori da 420 mm per raffreddare anche le build più estreme.

Il binomio con la Strix Z790-A Gaming Wifi II è ulteriormente rafforzato dalla presenza sul frontale di due porte USB-C con supporto alla ricarica rapida, ma insieme a case e scheda madre sono stati presentati anche altri prodotti perfetti per build in combinazione di colore, tra cui il nuovo dissipatore AIO a liquido ROG Ryiujin III 360 ARGB White Edition, con tre ventole da 120mm e il suo imponente display a colori da 3,5 pollici, e il ROG Strix 1000W Gold Aura, anche lui in White Edition, un alimentatore full modulare dotato di supporto nativo alla porta di alimentazione a 16-pin per le schede video di nuova generazione, conforme ATX 3.0 e con tecnologia 0dB che assicura una maggiore silenziosità durante l'utilizzo.