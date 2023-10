Asus ROG, ecco le nuove Z790 con Wifi 7, non solo per Raptor Lake Refresh

Per celebrare il lancio della nuova generazione di processori Intel Core, Asus ha confezionato quattro nuove proposte per la gamma ROG, ovvero le nuove ROG Maximus Z790 Formula, ROG Maximus Z790 Apex Encore, ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II e ROG Strix Z790-F Gaming WiFi II, che vanno ad aggiungersi alle ROG Maximus Z790 Dark Hero e ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II già presentate alla Gamescom 2023.

Tra i protagonisti di questa nuova "infornata" c'è senza dubbio il Wifi 7, pronto per stupire con le sue performance in termini di stabilità e velocità di connessione.



ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II

Per testare le nuove CPU di quattordicesima generazione, Asus ci ha proposto la prova della nuova ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II e della altrettanto interessante ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II, le cui differenze a prima vista potrebbero sembrare sottili, ma ognuna delle due, a suo modo, rappresenta una giusta scelta per specifiche esigenze e condizioni, prima di tutto estetiche, ma anche funzionali.

La ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II è chiaramente la più spinta del lotto e nella nostra recensione dei nuovi processori Raptor Lake Refresh l'abbiamo utilizzata come piattaforma per il nuovo Intel Core i9-14900K.

Pesantemente ridisegnata rispetto alla precedente iterazione, la nuova Strix Z790-E in formato ATX conserva tutta l'aggressività della gamma ROG abbandonando però in parte le spigolose superfici della scorsa serie per abbracciare dei rilievi leggermente smussati, soprattutto a livello della scritta ROG. Il blocco I/O mantiene lo shield integrato sul retro, mentre nell'area VRM troviamo come sempre un mastodontico scudo di protezione e dissipazione, personalizzato con il minaccioso "occhio" della repubblica dei giocatori e dalla scritta STRIX.



A livello puramente funzionale, la scheda vanta 18+1+2 fasi di alimentazione (110A) ed è accompagnato da condensatori di alta qualità per garantire stabilità e performance. Per sostenere le CPU più performanti, in alto troviamo un doppio connettore a 4+4 pin Dual ProCool II, mentre la solidità costruttiva è garantita da un PCB a 8 strati di colore nero.

Oltre alle classiche e apprezzate funzionalità della gamma ROG, tra cui tutte le ottimizzazioni smart basate sull'intelligenza artificiale che contribuiscono a garantire stabilità nell'overclock, audio e temperature ottimizzati, osservati speciali della scheda sono chiaramente gli standard adottati e le novità relative alla Quality of Life.

In primo luogo, troviamo appunto il Wifi 7, in tandem con il nuovo connettore proprietario Q-Antenna per l'antenna esterna, che vi eviterà di dover avvitare i cavi alla scheda madre. Al suo fianco, gli ormai famosi e apprezzati Q-Latch e Q-Release, rispettivamente per il rilascio rapido delle memorie su slot M.2 e delle schede video su PCI Express x16.

Il supporto alle memorie di nuova generazione è totale e la ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II può spingere le RAM DDR5 fino a ben 8000 MT/s in overclock, per un totale in termini di capacità distribuita sui quattro slot di 192 GB.

Quanto all'archiviazione, invece, troviamo uno slot M.2 su standard PCIe Gen5 e quattro PCIe Gen4, tutti dissipati.

Guardando all'espansione tramite USB, a catturare l'attenzione sono il supporto ai 20 Gigabit per una porta sul retro e una sul frontale. L'audio è affidato, invece, al sistema ROG SupremeFX 7.1 ad alta definizione con codec ALC4080.



ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II

Perfetta per build bicolor o a tonalità bianche, la nuova ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II in formato ATX è una soluzione altrettanto valida per chi cerca il giusto equilibrio tra prestazioni e affidabilità nella fascia medio alta. L'abbiamo abbinata al nuovo i5-14600K, ma le sue possibilità si spingono chiaramente ben al di sopra nella lineup Intel di Quattordicesima Generazione.

A differenza della Serie E, questa scheda propone 16+1+2 fasi di alimentazione (70A) con i medesimi standard qualitativi e il doppio connettore a 8 pin per CPU, garantendo dunque un buon bilanciamento per chi non punta a overclock da record.

Totale il supporto alle RAM, che anche in questo caso possono essere spinte fino a 8000 MT/s, mentre l'archiviazione è distribuita su cinque slot M.2 con supporto PCIe Gen4.



La livrea in acciaio spazzolato funge da ampio dissipatore sia per le memorie ad alte prestazioni che per la componentistica elettrica. Il blocco I/O, sul retro caratterizzato da una mascherina bianca non rimovibile, sul frontale mostra un occhio retroilluminato e personalizzabile.

Anche qui troviamo il Wifi 7 accompagnato dall'ottimo sistema di aggancio rapido Q-Antenna, oltre a Q-Latch per le unità a stato solido e Q-Release per le schede video.

Creator e professionisti alla ricerca delle massime velocità di trasferimento si troveranno a casa grazie alle USB fino a 20 Gbps (una sul retro e una sul frontale), mentre sul retro in totale troviamo 12 porte USB. Le restanti 11 sono distribuite fra 3 a 10 Gbps, 4 a 5 Gbps e 4 USB 2.0.

Quanto al sonoro, l'alta definizione è garantita dal sistema proprietario ROG SupremeFX 7.1 con codec ALC4080 e amplificazione Savitech SV3H712, output fino a 120 dB e supporto fino a 32-bit sul pannello frontale.

Entrambe le schede sono già disponibili per l'acquisto online e nei principali store specializzati, a un prezzo di poco più di 670 euro per la ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II e di circa 570 euro per la ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II.