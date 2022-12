ASUS, tra ROG e ProArt: le migliori configurazioni del 2022 con CPU Intel

Dopo due anni di pausa forzata in cui le problematiche legate a disponibilità e prezzi hanno reso molto complicato dare dei reali suggerimenti sull'hardware da acquistare, la fase finale di questo 2022 ci ha riservato un quasi ritorno alla normalità. Un clima quasi surreale, che ci sta accompagnando a grandi falcate verso le festività natalizie.

Risulta quanto mai doveroso, quindi, riaffacciarsi finalmente al mercato con un pizzico di curiosità e di confidenza: il nostro obiettivo di oggi sarà quello di mostrarvi qualche possibile configurazione su piattaforma Intel e con componenti ASUS per i principali campi d'interesse, cercando di avere anche un occhio di riguardo per il portafogli. Per questo motivo, troverete sia proposte dedicate al segmento Enthusiast che altre più attente al budget ma senza troppe rinunce.



Zero compromessi sul campo di battaglia

Se il gaming è la vostra priorità e sentite una strana attrazione per LED RGB e linee aggressive ma non volete rinunciare alla qualità, ROG non è una scelta: è un obbligo.

Una nuova build Intel ad alte prestazioni senza badare a spese non può non includere processori a scelta tra i più recenti Intel Core i9-13900K e i7-13700K. La piattaforma di riferimento, in questo caso, è la Intel Z790 e le schede madri da tenere in considerazione sono la ROG Maximus Z790 Hero e la Strix Z790-E, con quest'ultima che nonostante un prezzo inferiore garantisce ben 18+1 fasi di alimentazione a 90A, per un'erogazione costante e controllata di energia al processore e un discreto margine per chi desidera avventurarsi nel mondo dell'overclock.

I prezzi non sono per tutti e per la Strix serviranno 659 euro. Il supporto alle RAM DDR5 è completo e sarà possibile arrivare fino a 7800 MHz con XMP. Allo stesso modo, potranno essere scelte unità a stato solido NVMe ad alte prestazioni grazie al supporto allo standard PCIe Gen5.



Il cuore pulsante della nostra macchina dovrà essere tenuto a bada con efficienza e silenziosità: il dissipatore AIO ROG Ryujin II con display LCD integrato rappresenta una delle migliori opzioni sulla piazza, funzionale anche per dare un tocco personale alla propria build. Disponibile sia a doppia che tripla ventola da 120mm, suggeriamo quest'ultima versione con radiatore da 360 mm a un prezzo consigliato di 329,90 euro per una maggiore coerenza con la build in fase di costruzione.

A questo punto si entrerà nella parte più delicata: la scelta della scheda video. Con un sistema del genere, difficile non consigliare almeno la ROG Strix RTX 4080, uno scalino al di sotto del vertice con prestazioni di assoluto valore in 4K e Ray Tracing, grazie alle eccezionali potenzialità dell'architettura NVIDIA Ada Lovelace e alla splendida ed efficiente personalizzazione partorita da ASUS per la next-gen.

Chi punta al massimo potrà orientarsi sulla Strix RTX 4090 con la medesima livrea, ma entrambe sapranno soddisfare anche gli appetiti più esigenti grazie al DLSS3 e, per chi ha intenzione di trasmettere in diretta le proprie avventure, all'encoder NVIDIA NVENC con supporto AV1.

Completiamo il nostro setup con case e alimentatore. Per dare energia a questa macchina da guerra è sufficiente un ROG Thor da 850W basato su piattaforma Seasonic Prime, ma se proprio si vuole avere una riserva di potenza in più e optare per un modello più esuberante, si può sempre optare per un superbo ROG THOR 1000W Platinum II, indiscutibilmente sublime anche sul piano estetico.

Quanto al case, chiudiamo in bellezza con il ROG Strix Helios, un generoso mid-tower con pieno supporto alle soluzioni di raffreddamento più ingombranti e alle schede video di ultima generazione, il tutto con materiali premium tra cui vetro temperato e alluminio spazzolato, a un prezzo di 379,90 euro. Disponibile anche in versione bianca.



Piccolo solo nelle dimensioni

Soddisfatti gli spiriti più bollenti, passiamo a uno schema pensato per offrire prestazioni elevate a un prezzo più bilanciato e dimensioni contenute, in modo da poter costruire un PC di alto livello adatto a tutti gli scenari.

La nostra base di partenza, in questo caso, sarà il processore Intel Core i5-12600K, un processore tra i più apprezzati della scorsa generazione per via delle sue eccezionali potenzialità in termini di prestazioni e multitasking avanzato.

Al suo fianco, chi è alla ricerca di una soluzione budget può puntare senza esitazioni su una scheda madre ASUS Prime B660M WiFi D4 in formato MicroATX e con supporto alle memorie DDR4, ma che offre compatibilità anche con i processori di tredicesima generazione. Il prezzo attualmente si aggira al di sotto dei 150 euro.

Il raffreddamento sarà delegato al dissipatore TUF Gaming LC ARGB da 240 mm, con un prezzo consigliato di 129,90 euro. Quanto alla scheda video, una ASUS GeForce RTX 3070 Dual può rappresentare una buona alleata per il gaming a 1440p e oltre, con DLSS e Ray Tracing.

In questo caso suggeriamo di affidare l'alimentazione al ROG Strix 750W Gold, completamente modulare e basato su piattaforma Seasonic Focus, che garantisce efficienza, stabilità e sicurezza. Il prezzo consigliato è di 159,90 euro. Chiudiamo il cerchio con il case ASUS Prime AP201: si tratta di un gioiellino da 33 litri, compatto ma pieno di risorse.

Alle sue dimensioni contenute, questo case unisce un design semplice e pulito, un flusso d'aria pressoché totale e pieno supporto ad alimentatori ATX e radiatori fino a 360 mm. Piccolo anche nel prezzo, dato che serviranno appena 99 euro per acquistarlo. Anche in questo caso bianco o nero, per non scontentare nessuno.



Creator in cerca di ispirazione

Concludiamo la nostra rassegna con una build che possa accompagnare l'eccezionale Intel Core i5-13600K o i7-13700K per la creazione di contenuti. Al primo potreste pensare di affiancare una scheda madre ProArt Z690 che, benché di scorsa generazione e con supporto a memorie DDR4, non costituisce necessariamente una limitazione alle sue potenzialità. Chi punta più in alto e non teme di spendere qualcosa in più, può pensare direttamente alla nuovissima ProArt Z790 per l'i7-13700K, stavolta con piena compatibilità nei confronti delle più recenti e veloci memorie DDR5.

In entrambi i casi vale il suggerimento dato poco sopra: l'AIO TUF Gaming LC ARGB da 240 mm rappresenta una buona scelta per garantire dissipazione e silenziosità.



Per quel che riguarda la grafica, una configurazione high end potrebbe mirare direttamente a una RTX 4080 TUF per ottenere il massimo in termini di Encoding/Decoding. Tuttavia, se l'encoding AV1 per lo streaming sulle piattaforme che lo supportano non è una vostra priorità, anche una scheda video NVIDIA GeForce RTX Serie 30 potrebbe fare al caso vostro. In tal senso, una soluzione più che valida in ottica budget potrebbe essere rappresentata dalla RTX 3060 Ti in versione Dual oppure dalla sorella maggiore RTX 3070.

In tutti e tre i casi, il PSU consigliato resta il ROG Strix 750W Gold per via dell'ottimo rapporto qualità/prezzo e della sua affidabilità, mentre per il case il TUF Gaming GT501 White Edition potrebbe rappresentare una scelta minimale e stilosa. Per chi invece non avesse problemi di spazio, il nuovissimo TUF Gaming GT502 con design dual camber offre spazio, versatilità e un effetto scenico che certo non deluderà.