Asus ROG Strix G16, un laptop da gaming ottimo anche per lo studio

Se c'è una cosa che abbiamo imparato in questi anni è che il mondo del PC Gaming si è evoluto enormemente grazie alle tecnologie NVIDIA e Asus questo lo sa molto bene, spingendo in maniera importante le soluzioni grafiche del team verde di ultima generazione.

Oggi andremo a dare un'occhiata a uno dei laptop più gettonati per chi cerca un nuovo alleato per la scuola e per il gaming più impegnativo. Stiamo parlando dell'Asus ROG Strix G16, pensato per soddisfare le esigenze più disparate degli appassionati del mondo dei videogiochi.

In vista del ritorno a scuola e nel contesto delle promozioni "Back to School", prima di raccontarvi la nostra esperienza abbiamo pensato di offrirvi una panoramica sulle sue caratteristiche e soprattutto sull'interessante promozione che verrà applicata tra agosto e settembre 2023 su questo portatile.



Asus ROG Strix G16, adrenalina pura

"Lasciate ogni compromesso voi che continuate", direbbe qualcuno. Con il ROG Strix G16, in effetti, c'è ben poco da recriminare in termini di qualità costruttiva, performance e bilanciamento generale.

Si tratta di un laptop dotato di hardware di nuova generazione, costruito con ottimi materiali e soprattutto in offerta dal 21 agosto al 3 settembre al prezzo di 1.999 euro invece di 2.299, per un totale di 300 euro di sconto.

Il ROG Strix G16 G614 è un notebook con il gaming nel sangue e lo dimostra sia nell'estetica che nella configurazione. Il guscio del display mette subito in chiaro la sua identità, con l'occhio ROG retroilluminato e la scritta in controluce. Una lunga striscia di LED RGB accompagna gli sfiati posteriori per l'aria, mentre sul frontale troviamo un'altra imponente striscia LED RGB che illumina la superficie d'appoggio.

Ad accoglierci c'è un display ad alta risoluzione , un sontuoso pannello antiriflesso da 16 pollici con rapporto d'aspetto 16:10, dunque più alto del solito per ottimizzare la produttività e visualizzare più elementi sul web e su applicazioni come Excel.

Il monitor è di tipo IPS con risoluzione QHD+, vale a dire 2560x1600 pixel, con un refresh rate che arriva fino a 240Hz per supportare anche le sessioni di gioco più frenetiche sui competitivi online, pur garantendo elevata qualità anche per l'imaging e la multimedialità grazie alla copertura DCI-P3 al 100%. La qualità del pannello è certificata dalla presenza del badge ROG Nebula, che sottolinea la sua bontà sia nella resa dell'immagine che nelle performance in gioco, garantendo immagini nitide e brillanti e un gameplay fluido e responsivo, con tempi di risposta fino a 3 millisecondi e il supporto pieno alle tecnologie NVIDIA G-Sync e NVIDIA Advanced Optimus.

Nessun timore anche negli ambienti particolarmente luminosi, con una luminosità di picco che arriva fino a 500 nit grazie alla retroilluminazione con tecnologia Mini LED.

La tastiera è retroilluminata, ad isola e compatibile con Aura Sync per una personalizzazione totale. Peculiare l'approccio adottato da Asus ROG di evidenziare i tasti azione più importanti per il gaming, tra cui WASD, con una diversa colorazione. Nonostante la tastiera sia di formato compatto, il ROG Strix G16 è comunque dotato di NumPad, come funzione avanzata del trackpad.

In questo caso, ad alimentare le prestazioni del dispositivo troviamo i processori Intel Raptor Lake, che offrono l'affidabilità di sempre del team blu unita alle feature avanzate della tredicesima generazione. Il "prescelto" è il processore Intel Core i7-13650HX da 14 Core, di cui 6 ad alte prestazioni e 8 ad alta efficienza, e 20 Thread con clock massimo di 4.9GHz in modalità Turbo Max con abbondante potenza bruta e il multitasking avanzato dell'architettura ibrida di nuova generazione per eseguire processi anche molto impegnativi in background senza incidere sulle prestazioni in-game.

La CPU è accompagnata da 16GB di memoria RAM e, anche in questo caso, da un drive NVMe PCIe Gen4 da 512 GB.La grafica invece è coperta dalla NVIDIA GeForce RTX 4060 da 8GB, scheda video di nuova generazione dotata dell'acclamata architettura Ada Lovelace, potente ed efficiente allo stesso tempo, oltre a essere la prima capace di supportare le incredibili potenzialità del DLSS 3 con Super Sampling, NVIDIA Reflex e Frame Generation, capace di generare fotogrammi aggiuntivi e rendere fluidi anche i giochi più pesanti.

Su questa tecnologia abbiamo già speso tantissime parole, ma è ormai chiaro che rappresenti in qualche modo il prossimo gold standard per giocare in maniera fluida anche ai titoli più proibitivi dal punto di vista dei requisiti grafici.

Grazie al DLSS 3, infatti, è possibile godere di un gameplay più fluido a prescindere dalle prestazioni offerte dalla scheda, dal momento che parte degli FPS non sarà prodotto dalla GPU ma dall'IA al di fuori della cosiddetta pipeline di rendering, facendo la media tra un fotogramma e il successivo. Questo porta a un leggero aumento della latenza, che verrà successivamente abbattuta da NVIDIA Reflex, motivo per cui le due tecnologie viaggiano "insieme" sotto il nome di DLSS 3. Un esempio? Il DLSS 3 riesce a farci giocare a Cyberpunk 2077 con Path Tracing anche con una scheda video di fascia media.

Se il gioco non è il vostro campo d'interesse, tuttavia, potrebbe interessarvi sapere che utilizzando i Driver NVIDIA Studio potrete ottenere prestazioni ottimizzate per i principali carichi di lavoro, sia per il rendering grafico che per i lavori più impegnativi che coinvolgono il Machine Learning e l'Intelligenza Artificiale.

Passando alle temperature, queste sono tenute a bada dal sistema di raffreddamento avanzato ROG Intelligent Cooling, che consente di contenere calore e rumorosità grazie alla presenza di ben tre ventole, un dissipatore con sette heatpipe e sfiati sia sul posteriore che laterali, per una distribuzione dell'aria su una superficie più ampia. Tra l'altro, la modalità 0dB garantisce silenzio assoluto nei carichi di lavoro meno intensi, accendendo le ventole solo quando davvero necessarie, mentre il metallo liquido Thermal Grizzly offre un efficiente scambio di calore tra chip e sistema di raffreddamento e i filtri antipolvere evitano che i condotti per l'aria e le lamelle si congestionino nel tempo.

Nessun timore per il gaming online, dal momento che a bordo la connettività e completa con WiFi 6E tribanda e Bluetooth 5.3.

Nonostante strizzi l'occhio al gaming in maniera piuttosto univoca, si tratta di un notebook estremamente trasversale, non solo per via del suo maestoso display ROG Nebula ma anche per la presenza di un sistema a doppio speaker di elevata qualità con pieno supporto a Dolby Atmos e alla tecnologia Smart Amp.



Il "fresco" e l'"essenziale"

Dopo avervi detto qualcosa in più sul ROG Strix G16, proprio in virtù delle offerte "Back to School" abbiamo pensato che potesse interessarvi anche una breve occhiata ad altre due interessanti opzioni in sconto in questo periodo.

Dal 4 agosto al 10 settembre, per esempio, il ROG Zephyrus G16 potrà essere acquistato in offerta sul portale ufficiale Asus con ben 400 euro di sconto, a 1.699 euro invece di 2.099.

Elegante e minimale nel design, il ROG Zephyrus G16 è un notebook di carattere, realizzato con materiali premium come il trackpad in vetro e pensato per offrire solide prestazioni di gioco e un grande appagamento nell'utilizzo di tutti i giorni, grazie a un sistema di raffreddamento avanzato e a una spiccata tendenza alla multimedialità.

Ben poco da recriminare sul fronte connettività, con WiFi 6E e Bluetooth 5.3, ma anche sul comparto multimediale, capitanato da un maestoso display ROG Nebula QHD+ da 240Hz con supporto a Dolby Vision (DCI-P3 al 100%) e completato da un set di speaker con certificazione Hi-Res, tecnologia Smart Amp e supporto Dolby Atmos.

A bordo troviamo il processore Intel Core i7-13620H avremo a disposizione 10 Core (6 P-Core e 4 E-Core) e 16 Thread, con frequenze fino a 4.9 GHz .

Al suo fianco, la NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6GB, Completano il quadro 16 GB di memoria RAM e una prestante unità a stato solido NVMe PCIe Gen4 da 512 GB.



Spostandoci su un prodotto più essenziale, è in casa TUF che troviamo lo sconto più corposo. Il TUF Gaming F15 è uno dei principali rappresentanti della gamma per il 2023, dotato di hardware aggiornato nonostante il prezzo particolarmente aggressivo in vista del ritorno a scuola, che cala da 1.999 a 1.499 euro, in promozione dal 21 agosto al 3 settembre con 500 euro di sconto.

A bordo troviamo un display di formato tradizionale 16:9, con diagonale da 15,6 pollici e risoluzione WQHD (2560x1440 pixel) e frequenza d'aggiornamento massima di 165 Hz. Il monitor è di tipo IPS e gode di trattamento antiriflesso, oltre a essere compatibile con la tecnologia G-Sync.

Il nuovo F15 FX507 offre la resistenza e la robustezza della gamma TUF, garantite dalla certificazione di grado militare MIL-STD 810H contro cadute, umidità e temperature estreme, sia caldo che freddo.

Il processore scelto da Asus in questo caso è l'ottimo Intel Core i7-12700H con architettura ibrida da 14 Core (6 P-Core e 8 E-Core) e 20 Thread. La memoria, sempre 16GB di RAM, è accompagnata da un SSD PCIe Gen4 da 512 GB mentre il comparto grafico è completato dalla NVIDIA GeForce RTX 4060, ben bilanciata con il display per offrire il giusto equilibrio tra risoluzione e framerate. La connettività è completa, com WiFi 6 e Bluetooth 5.2.

Insomma, la selezione di Asus e NVIDIA per il "Back to School" è più completa che mai e pronta a offrire a ogni studente le armi giuste per affrontare i compiti e le quest più complicate!