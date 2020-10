ASUS TUF Gaming, la lineup: cuffie, mouse, tastiera e tappetino low cost

Il mondo PC è costellato di accessori che possono migliorare la propria esperienza di gioco. In genere, per "vivere" il medium a trecentosessanta gradi, gli appassionati mirano all'acquisto di cuffie, mouse, tastiera e tappetino, ovviamente in accoppiata con un PC dall'hardware adeguato a supportare al meglio il gioco.

Perché allora non realizzare una gamma di prodotti dal buon rapporto qualità-prezzo in grado di fornire un "punto di partenza" a chi vuole approcciarsi a questo mondo? La lineup TUF Gaming di ASUS strizza particolarmente l'occhio a questa tipologia di giocatori, considerando che a circa 220 euro si può acquistare un set completo di cuffie, tastiera, mouse e tappetino.

TUF Gaming H3 - Cuffie

A un prezzo pari a 59,38 euro su Amazon Italia, è possibile portarsi a casa le cuffie Gaming H3. Stiamo parlando di un headset cablato, che dispone di un jack audio da 3,5 mm. Sul padiglione sinistro c'è anche il microfono incorporato regolabile, che consente di parlare con i propri amici senza alcun tipo di problema. Non mancano le certificazioni per TeamSpeak e Discord, nonché il supporto a PlayStation 4.

Insomma, si tratta di un prodotto versatile, che si può utilizzare in abbinata con varie piattaforme, compresi Mac, dispositivi mobili, Xbox One e Nintendo Switch.

Il comparto sonoro è sostenuto dai driver ASUS Essence da 50mm, caratterizzati da bassi corposi. Sul fronte ergonomia le TUF Gaming H3 sono un headset leggero e robusto, in grado di accompagnare l'utente anche nelle sessioni di gaming più prolungate.

L'archetto è in acciaio inossidabile, mentre il peso è pari a 294 grammi. In confezione c'è anche un cavo splitter mic/audio da 3,5 mm. Un prodotto interessante per il prezzo a cui viene venduto, considerando anche il suo design che strizza l'occhio ai videogiocatori.

TUF Gaming K7 - Tastiera

Abbiamo analizzato per bene il prodotto nella nostra recensione della TUF Gaming K7, ma vi ricordiamo che siamo dinanzi a una tastiera con switch opto-meccanici, che sono particolarmente apprezzati da quei giocatori che tengono molto ai tempi di risposta. Non manca inoltre la certificazione IP56, per la protezione da acqua e polvere (sappiamo tutti che sulla scrivania di un videogiocatore può accadere di tutto).

Ci sono anche l'N-Key rollover e l'immancabile illuminazione RGB Aura Sync, tanto apprezzata dai gamer. Per il resto, non è da sottovalutare la presenza in confezione, quindi inclusa nel prezzo, di un poggiapolsi in similpelle con attacco magnetico. Considerando il prezzo di 121,90 euro su Amazon Italia, si tratta sicuramente di un prodotto interessante.



TUF Gaming M5 - Mouse

Non può ovviamente mancare un mouse in combo con la tastiera. Un prodotto valido in tal senso, di cui abbiamo già parlato in passato su queste pagine, è il Gaming M5. La presenza di un sensore ottico PAW3327 da 6200 DPI parla da sé, ma non è solamente questo il suo punto di forza. Troviamo infatti l'illuminazione RGB Aura Sync, degli switch Omron che promettono una durata di 50 milioni di clic e una frequenza di polling di 1000 Hz.



L'ergonomia è ottima e la memoria integrata permette di memorizzare fino a tre profili integrati, ovviamente tramite l'apposito programma. Insomma, il mouse TUF Gaming M5 potrebbe rivelarsi un buon compagno per coloro che iniziano a muovere i primi passi nel mondo PC. Il prezzo è di quelli salva portafoglio: 33,74 euro su Amazon Italia.

TUF Gaming M3 - Mouse

Le soluzioni offerte da ASUS a livello di mouse entry-level non si fermano al succitato Gaming M5. Infatti, un altro dispositivo interessante è TUF Gaming M3. Rispetto al Gaming M5, il design fa uso di pulsanti laterali più contenuti nelle dimensioni, nonché di due tasti fisici posti appena sotto alla rotella. Molto interessante la presenza di un sensore ottico da 7000 DPI e dell'immancabile illuminazione RGB Aura Sync.

Sono garantiti 20 milioni di clic, i tasti sono programmabili e il design è leggero. Se non volete spendere troppo, il prezzo di 25,99 euro su Amazon Italia potrebbe essere un incentivo all'acquisto.



TUF Gaming P3 - Tappetino

Infine, per coloro che vogliono fare l'en plein, la lineup TUF Gaming propone anche un tappetino denominato P3. Quest'ultimo è pensato per abbinarsi bene con gli accessori che abbiamo presentato in precedenza. Il design si differenzia da quello di molte altre soluzioni presenti sul mercato, che risultano più "anonime", e la superficie in tessuto è di ottima qualità.



La base è in gomma antiscivolo, in modo da garantire la maggiore stabilità possibile. Non mancano anche delle cuciture anti-usura. Il prezzo è fissato a 14,99 euro su Amazon Italia.