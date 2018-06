ASUS ZenBook Pro 15 ufficiale: ultrabook con display al posto del touchpad

Come ben saprete, in questi giorni si sta tenendo il Computex 2018 a Taipei. Ebbene, una delle società più attive in termini di annunci è sicuramente ASUS, che ha già fatto vedere parecchi prodotti interessanti con la sua linea ROG. Ora, però, per la società taiwanese è il momento di uscire dall'ambito gaming e di concentrarsi su quello portatile. Durante un apposito evento stampa, ASUS ha svelato al mondo i suoi nuovi notebook ZenBook Pro 15, ZenBook Pro 14 e ZenBook S. La caratteristica peculiare di entrambi i modelli Pro è la presenza di un piccolo schermo al posto del touchpad. Insomma, una novità molto interessante, che potrebbe risultare utile soprattutto per le scorciatoie.



Caratteristiche tecniche

Paul Donovan, Vice President, Partner Devices and Solutions di Microsoft ha dichiarato in merito: "ASUS sfida le barriere dell'innovazione costantemente per offrire agli utenti di Windows nuove coinvolgenti esperienze su dispositivi sottili e moderni. Questi nuovi modelli VivoBook e ZenBook sono snelli, leggeri ed eleganti, mentre ZenBook Pro 15 con ScreenPad offre una nuova modalità di interazione con le applicazioni per l'intrattenimento e la produttività, come Skype, Microsoft Office e Microsoft Edge". I nuovi notebook ZenBook includono i modelli ZenBook Pro 15 (UX580), ZenBook Pro 14 (UX480) e ZenBook S (UX391). Come accennato in apertura, i primi due presentano il nuovo ScreenPad da 5,5 pollici, un'innovativa modalità di interazione che può risultare utile per diverse tipologie d'utenza. Tuttavia, ZenBook Pro 15 monta un display da 15,6 pollici con risoluzione fino a 4K, processori fino a Intel Core i9-8950HQ di ottava generazione, 16GB di RAM DDR4 2400MHz, una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1050Ti da 4GB GDDR5, e dischi SSD PCIe x4 da 1TB. La batteria è una 71Wh con fast charging. Per quanto riguarda la connettività, invece, troviamo due porte USB Type-C con supporto Thunderbolt, due USB 3.1, un lettore di schede e una porta HDMI. L'autenticazione tramite Windows Hello avviene grazie al sensore di impronte digitali. Le dimensioni sono di 365 x 251 x 18,9 mm, per un peso di 1.8 kg.



Sotto la scocca di ZenBook Pro 14, invece, troviamo processori quad-core Intel Core i7 di ottava generazione, una GPU GeForce GTX 1050 Max-Q, unità SSD PCIe x4 da 1TB e memorie Intel Optane. Qui lo schermo è un 14 pollici con risoluzione Full HD, mentre la RAM è di 16GB DDR4 2400MHz. Le dimensioni sono di 322 x 225 x 17.9 mm, per un peso di 1.6 kg. L'autenticazione tramite Windows Hello avviene utilizzando l'IR Camera. Infine, ZenBook S è un notebook da 13,3 pollici pensato per offrire la massima portabilità, rispettando anche i rigorosi standard MIL-STD-810G di livello militare. Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda prezzo e disponibilità dei notebook in questione, ma nei prossimi mesi dovrebbero giungere notizie in merito.