Asus Zenfone e ZenUI 9: 5 funzionalità software che potreste non conoscere

Nel mese di luglio 2022 Asus ha lanciato il suo ultimo top di gamma. Dopo averlo provato a fondo, vi abbiamo raccontato le nostre (ottime) impressioni nella recensione di Asus Zenfone 9, uno smartphone compatto con caratteristiche tecniche da flagship.

Non sono, però, solamente dimensioni e forza bruta ad attirare l'attenzione, in quanto alla base dell'esperienza c'è la ZenUI 9, ovvero l'ultima personalizzazione prodotta da Asus, basata su Android 12 e che integra diverse chicche che strizzano l'occhio a un pubblico vasto, da chi è alla ricerca dell'autonomia più elevata possibile fino al giocatore più esigente, che non ha intenzione di lasciare nulla al caso quando si tratta di prestazioni. Andiamo alla scoperta di alcune di queste particolarità e, più esattamente, ecco cinque possibilità uniche di ZenUI 9 per Asus Zenfone 9.



Preset Batteria

Ciò su cui punta la personalizzazione software di Asus è la possibilità di scelta. Questo approccio si nota particolarmente a livello di autonomia, in quanto la ZenUI 9 presenta un'interessante feature che si basa anche sulle preferenze dell'utente.

Prendendosi qualche minuto alla scoperta del nuovo smartphone, la sezione "Batteria" delle impostazioni di sistema consentirà di adattare il dispositivo al proprio utilizzo, riuscendo a incrementare l'autonomia in maniera considerevole e soprattutto consapevole, pur ricordando che la batteria dello Zenfone 9 è già in grado di portare a fine giornata con un utilizzo medio (e potenzialmente superarla, con l'aiuto del nuovo SoC e dell'ottimizzazione software). Chi desidera spingere al limite la durata della batteria e ottenere quanto più possibile con un profilo quanto più vicino alle proprie esigenze, potrà fare affidamento sulla cosiddetta "Modalità di sistema". In questo modo potremo scegliere tra diversi preset, in modo da bilanciare al meglio il rapporto prestazioni/consumi.



Il profilo "Ultra resistente", per esempio, è in grado di trasformare l'esperienza incrementando considerevolmente l'autonomia, lasciando invariato il livello delle prestazioni per le operazioni di sistema essenziali, andando invece ad agire su aspetti come i tempi di attesa dell'ibernazione del sistema e l'attivazione delle applicazioni a schermo spento.

Di default questo preset, che tra l'altro è personalizzabile nelle singole opzioni, può essere visto come un po' eccessivo, dato che va anche a impostare la frequenza di aggiornamento a 60 Hz, forza lo spegnimento per il Wi-Fi dual-band e cambia persino il volume multimediale verso il basso. Per questo motivo, immaginiamo che tale modalità verrà utilizzata in tutti quei frangenti in cui si ha reale necessità di prolungare il più possibile l'autonomia, ad esempio quando si è all'esterno da molte ore e con poca carica residua.

Più bilanciato il preset "Duraturo", che va ad agire su pochi aspetti, ad esempio il refresh rate, ma lascia invariate diverse opzioni così da assicurare una buona fluidità delle operazioni di sistema.



Ricordiamo che quelli citati sono preset personalizzabili, dunque risulta possibile, ad esempio, lasciare una frequenza di aggiornamento dello schermo elevata. Se poi non avete troppa voglia di giocare con le impostazioni, il preset "Dinamico" potrebbe essere l'ideale, nonché l'unico non personalizzabile, in quanto affida l'ottimizzazione della batteria in maniera automatica al sistema per l'utilizzo quotidiano.

Chi non vuole scendere a compromessi, invece, sceglierà il preset "Prestazioni elevate", ma quella è un'altra storia. Questi sono solamente degli esempi di quanto possibile, dato che non mancano funzionalità per impostare in modo pianificato il risparmio energetico in determinati orari, per effettuare una ricarica lenta a ritmo costante (così da proteggere la batteria), per impostare il limite di ricarica massima, per gestire la ricarica pianificata e per rilevare le app che influiscono maggiormente sull'autonomia.



Smart Key

Un'altra funzionalità potenzialmente intrigante implementata da Asus su Zenfone 9 è quella relativa al cosiddetto Smart Key, che potrete trovare nelle "Impostazioni Avanzate" con il nome "Tasto smart".

Di cosa si tratta? Semplicemente, il pulsante d'accensione posto sul lato destro dello smartphone (che tra l'altro integra il sensore per le impronte digitali) può richiamare anche delle funzionalità software.

Più precisamente, è possibile associare una determinata operazione alla doppia pressione del pulsante o alla pressione prolungata di quest'ultimo. Di default, la doppia pressione è impostata sull'attivazione dell'input vocale, ovvero c'è la possibilità di incollare automaticamente il testo registrato, mentre la pressione prolungata è legata allo spegnimento del dispositivo.

Questi abbinamenti si possono cambiare a seconda del proprio utilizzo, dato che è possibile associare a queste azioni dell'utente - vale a dire doppio clic e pressione prolungata - anche altri comandi come l'Assistente Google.

Nella scheda "Personalizzazione", poi, si potrà selezionare un'app o un'azione a piacimento, così da accedervi rapidamente. Si può impostare in questo modo l'apertura di qualunque app installata sullo smartphone, da Gmail a Instagram, passando per Netflix.

Tra le azioni relative all'accesso rapido, invece, troviamo l'accensione dell'hotspot, la cattura di uno screenshot e l'avvio di una chiamata verso un determinato numero di telefono, giusto per citare alcune delle opzioni disponibili. Ancora una volta, la possibilità di scelta non manca.



Pannello Edge

Se le funzionalità citate finora sono piene zeppe di opzioni secondarie, il pannello Edge si distingue per semplicità, pur risultando funzionale.

Sempre nelle "Impostazioni Avanzate", attivando la voce "Strumento Edge" sarà possibile far comparire a schermo, di default in alto a destra, una piccola colonna grigia.

Basterà scorrere col dito al suo interno, da destra verso sinistra, per far espandere il pannello, che servirà ad accedere rapidamente a varie applicazioni.

Generalmente, alla prima attivazione dell'opzione ci sono solamente le icone dell'app Calcolatrice e del browser Google Chrome, insieme alle voci "Impostazioni" e "Modifica".

Per aggiungere delle app da avviare rapidamente, basta premere sul tasto di modifica, fare tap sull'icona della matita, collocata in alto a destra nella nuova schermata e selezionare quali app aggiungere a Edge, salvo poi gestirne il posizionamento dalla sezione "Gestisci applicazioni". Tra l'altro, le app non vengono aperte normalmente, bensì in Picture in picture, ovvero in una finestra flottante. Insomma, questa più di altre potrebbe essere una funzionalità interessante per raggiungere al volo le nostre app preferite.



Gesture sul retro

Sempre nelle "Impostazioni Avanzate", attivando l'opzione "Doppio tocco dietro" potremo associare un'azione a un doppio tap rapido al centro della backcover, ovvero sul retro di Zenfone 9. Solo un appunto: alcune cover particolarmente spesse potrebbero un po' limitare, com'è normale che sia, questa funzionalità, ma in realtà effettuando una pressione un po' più "decisa" in determinati casi si riesce a utilizzare la feature anche in quel contesto.

È possibile associare alla funzionalità "Doppio tocco dietro" azioni come la cattura di uno screenshot, l'apertura dell'app Fotocamera, l'avvio di una registrazione audio, l'accensione della torcia, l'utilizzo dell'Assistente Google e la riproduzione degli elementi multimediali: un modo nuovo di interagire con lo smartphone, più fisico e decisamente diverso dal solito.



Game Genie

Tra i prodotti Asus e più precisamente sotto la bandiera del brand ROG, troviamo una serie di smartphone da gaming molto apprezzati dai giocatori.

Tra questi, nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di passare un po' di tempo in compagnia dell'ultimo arrivato. Ne abbiamo parlato nella nostra recensione di ROG Phone 6, un dispositivo molto diverso rispetto a Zenfone 9, in quanto si tratta di uno smartphone totalmente focalizzato sui videogiocatori, anche a livello hardware.

Il flagship compatto di casa Asus non guarda a quel tipo di esperienza gaming ma sotto la scocca, Zenfone 9 nasconde il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, un processore da vero top di gamma. Per questo, sarebbe stato un peccato privarlo di funzionalità specifiche per il gaming.

Ovviamente Asus questo lo sa bene e ha implementato la modalità gaming Game Genie anche su Zenfone 9.

Basta avviare qualunque titolo, ad esempio Call of Duty Mobile, scorrere verso il basso a partire da un angolo dello schermo ed ecco che compare l'apposito overlay in-game, pieno zeppo di opzioni. Tra queste ci sono, oltre alle varie ottimizzazioni lato prestazionale, la possibilità di bloccare notifiche e chiamate, l'impostazione di macro, l'aggiunta di un mirino, la registrazione di un gameplay e l'attivazione delle informazioni in tempo reale a schermo.

Quest'ultima feature permette, ad esempio, di tenere in primo piano l'uso di CPU e GPU, la carica residua, le temperature e il framerate. Insomma, nonostante non si faccia riferimento a un dispositivo totalmente da gaming, Zenfone 9 e la sua ZenUI riescono a offrire possibilità interessanti per un pubblico decisamente ampio.



Bonus: funzionalità Fotocamera

Facciamo un piccolo strappo alla regola delle 5 funzionalità per descrivervi quanto offerto a livello di Fotocamera, anche se vi rimandiamo alla recensione per maggiori dettagli. In questo caso ci sono diverse funzionalità che potrebbero far felici gli utenti, partendo da una feature in Beta.

Scia Luminosa permette di catturare scatti in condizioni in cui generalmente uno smartphone faticherebbe, dalle scie del traffico alle scie del cielo stellato, passando per flussi di persone e cascate. C'è, inoltre, la possibilità di personalizzare l'interfaccia dell'app Fotocamera attraverso l'icona della matita, presente in alto a destra nella scheda "Altro".

La promozione di lancio di Zenfone 9Le funzionalità descritte in questo sede sono legate a Zenfone 9 e alla sua ZenUI 9. Se siete interessati all'acquisto del dispositivo, dovete sapere che fino al 17 agosto 2022 sarà possibile ottenere uno sconto di 70 euro tramite il Le funzionalità descritte in questo sede sono legate a Zenfone 9 e alla sua ZenUI 9. Se siete interessati all'acquisto del dispositivo, dovete sapere che fino al 17 agosto 2022 sarà possibile ottenere uno sconto di 70 euro tramite il portale ufficiale di Asus . Per intenderci, il modello da 8/128GB viene venduto a 729 euro, anziché 799 euro.

Da qui si possono gestire a piacimento le funzionalità accessibili rapidamente. La vera chicca, però, come già approfondito in altra sede, è la presenza del Gimbal su Zenfone 9, che serve per stabilizzare l'immagine. A tal proposito, Asus ha implementato una comoda guida che permette di comprendere fino a che punto si può arrivare lato stabilizzazione. Per attivarla, gli utenti possono semplicemente recarsi nelle impostazioni dell'app Fotocamera e selezionare l'opzione "Stabilizer guide". Compariranno dunque al centro dello schermo dei pallini che consentiranno all'utente di verificare la bontà del Gimbal.