ASUS ZenWiFi XD6: Wi-Fi 6 e rete mesh in tutta semplicità

Una rete mesh può rappresentare un ottimo modo per espandere la copertura della rete Wi-Fi in tutta la casa o l'ufficio. Si tratta infatti di una struttura che si basa su più dispositivi: la connessione a Internet parte sempre dal classico modem, ma poi i terminali presenti nell'edificio, tra cui smartphone, computer e Smart TV, vengono raggiunti con il massimo del segnale attraverso quelli che ASUS chiama router, anche se uno solo dei dispositivi si comporterà da router "centrale".

L'obiettivo è quello di raggiungere anche le stanze più remote, senza scendere a compromessi in termini di prestazioni della connessione a Internet: la copertura disponibile a partire dal modem deve arrivare al massimo delle possibilità in qualunque anfratto dell'edificio. Il tutto, per il pacchetto ASUS ZenWiFi XD6 AX5400, a un prezzo che attualmente si attesta sui 380,44 euro su Amazon.

La proposta di ASUS

L'eleganza in termini di design dei router ASUS ZenWiFi XD6 AX5400 potrebbe ingannare a prima vista: due dispositivi semplici e minimali, dalle dimensioni per singolo pezzo di appena 12,9 x 12,6 x 5,9 cm, che riescono a coprire fino a 500mq. Non serve davvero nient'altro, se non il classico modem che ormai tutti abbiamo in casa. In parole povere, niente triple configurazioni o repeater come avviene altrove, zero fronzoli.

Il sistema mesh ZenWiFi si basa sul più recente standard Wi-Fi 6 (802.11ax) e offre velocità fino a 5400 Mbps, così come canali a 160 MHz. Immancabili inoltre tecnologie come MU-MIMO e OFDMA, che consentono l'utilizzo di parecchi dispositivi senza che ci siano particolari interferenze. Anteriormente c'è un LED che segnala lo stato del router.

ASUS ha voluto lasciare poco al caso con questo kit, tanto che non mancano ottimizzazioni legate ad esempio a 1024-QAM e funzionalità come TWT (Target Wake Time). In parole povere, si spreme al massimo il Wi-Fi 6, puntando anche a evitare inutili spargimenti del segnale qua e là, focalizzandosi invece sull'indirizzarlo solamente dove necessario. Questa attenzione ai dettagli, unita alla semplicità in termini di configurazione, consente a chiunque di avere una rete mesh funzionante come si deve in pochi minuti, senza nemmeno dover conoscere le opzioni più avanzate del dispositivo.

Tuttavia, i più esperti troveranno in pochi tap un po' tutte le funzionalità che generalmente si cercano in un router. In parole povere, si punta sicuramente alla semplicità, ma senza dimenticare ciò di cui hanno bisogno gli utenti più "smanettoni".

Per gli utenti con il pallino della scheda tecnica, il cuore dei router ASUS ZenWiFi XD6 AX5400 è un chipset BCM 6750+43684, in questo caso affiancato da 256MB di memoria NAND flash e 512MB di RAM DDR3. Immancabili i pulsanti Reset e WPS, collocati nella parte inferiore dei router, così come una porta WAN RJ45 e 3 porte LAN RJ45 collocate sul retro, a fianco dell'ingresso per l'alimentazione. Sei, invece, le antenne nascoste all'interno del piccolo box.

Le miriadi di funzionalità dell'app ASUS Router

La gestione dei router può tranquillamente essere svolta mediante l'applicazione ASUS Router, disponibile sia sul Play Store che sull'App Store. La schermata principale è accogliente e personalizzabile. La scheda principale mostra un riassunto della rete configurata: nel caso del kit da due unità, vedrete semplicemente "Internet" (il modem da cui parte il segnale) seguito a cascata dal primo e dal secondo router ZenWiFi XD6, ma eventualmente potreste premere sull'opzione "Aggiungi nodo" per espandere in pochi tap la rete mesh con altri dispositivi che magari vorrete acquistare in futuro.



Questo è uno dei vantaggi di una rete Wi-Fi di questo tipo: la scalabilità. Pensate un giorno di voler espandere l'ufficio buttando giù il muro che vi sta tanto stretto: l'estensione dell'area lavorativa potrebbe rivelarsi un problema per il segnale Wi-Fi, ma il posizionamento strategico di un'altra un'unità ZenWiFi XD6 vi consentirà di sistemare tutto in modo rapido e tutto sommato poco costoso.

All'interno dell'applicazione è presente anche una panoramica in tempo reale relativa al traffico della rete, raggiungibile tramite l'icona del mondo posizionata in basso a sinistra, mentre per gestire le opzioni più avanzate basta premere sull'icona Wi-Fi disponibile in basso a destra e fare clic sul SSID (ovvero il nome della rete). Non mancano ovviamente le opzioni legate ai singoli router, dalla gestione dell'indicatore LED alla configurazione della posizione (si può "dire" all'app che un dispositivo si trova, ad esempio, in camera da letto e dare un'occhiata all'indicazione relativa al segnale al valore RSSI che consente di comprendere meglio la relativa potenza), passando per la gestione degli aggiornamenti del firmware.



I meno esperti troveranno conforto nella sezione "Suggerimenti", che permette di gestire la questione sicurezza, tra cui AiProtection Pro e Advanced Parental Control e gli update, in pochi e rapidi tocchi sullo schermo. La gestione dei singoli dispositivi può invece avvenire mediante un'apposita scheda, che consente di tenere d'occhio l'intera rete Wi-Fi e soprattutto vedere quali dispositivi si connettono all'uno o all'altro router. Da qui è possibile limitare la larghezza di banda concessa a un determinato dispositivo oppure, se siete dei videogiocatori o degli instancabili fruitori di contenuti multimediali in streaming, i pulsanti Gaming o Streaming vi aiuteranno a impostare le giuste priorità.

Nel caso in cui sia presente un bambino in casa, potreste voler dare un'occhiata alla scheda Famiglia dell'app, in cui sono presenti vari profili molto semplici da impostare per gestire in modo rapido la connessione a Internet. C'è infatti la possibilità di configurare profili per bambini dell'età compresa tra 0-6 anni (prescolare, solo TV per bambini e poco altro), tra 6-13 anni (età scolare, niente social media), tra 13-18 anni (adolescente, sì ai social media ma no a gioco d'azzardo e contenuti violenti vari) e infine 18 anni (adulto, si possono impostare regole personalizzate). Insomma, in breve tempo si può configurare un'esperienza Web personalizzata e sicura sotto tutti i punti di vista.



Per il resto, l'icona Impostazioni collocata in basso a destra racchiude un po' tutto ciò che un utente esperto potrebbe volere: gestione LAN, Wan, QoS, Diagnostica, Instant Guard, Client VPN e chi più ne ha più ne metta. Tutti gli strumenti di rete sono al loro posto e c'è persino il supporto agli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant: in parole povere, i router ASUS ZenWiFi XD6 AX5400 diventano il perno per gestire l'esperienza relativa a Internet di tutta la famiglia.

Ricordiamo tra l'altro che abbiamo semplicemente sfiorato la superficie di ciò che è possibile fare. Basti pensare al semplice fatto che tutto ciò a cui abbiamo accennato finora è legato all'app per dispositivi mobili ASUS Router. Tuttavia, coloro che amano i cari vecchi metodi saranno contenti di sapere che è possibile accedere alle varie funzionalità anche mediante browser, semplicemente raggiungendo l'indirizzo router.asus.com. In questo caso, chi ha già avuto in passato un modem router del brand si troverà a casa: l'interfaccia è quella classica e ricorda molto quella che abbiamo trattato su queste pagine, ad esempio, all'epoca della recensione di ASUS RT-AC86U.



Questo per farvi comprendere quanto il brand abbia scelto una strada interessante: integrare le ultime funzionalità rese possibili dall'innovazione tecnologica, ma senza complicare inutilmente la vita all'utente. D'altronde, come abbiamo visto, la semplicità d'uso è uno dei punti cardine dell'esperienza offerta dal kit ZenWiFi XD6 AX5400. Il fatto che quando abbiamo ricevuto il box ci aspettavamo di dover utilizzare anche un dispositivo aggiuntivo come avviene in altre configurazioni dovrebbe farvi capire tutto: in questo caso, invece, i due compatti router presenti in confezione fanno praticamente tutto da soli.