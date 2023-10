Un autunno senza nuovi iPad: tutto rinviato al 2024?

Quello che è appena iniziato potrebbe essere un autunno senza nuovi iPad da parte di Apple.

La società di Cupertino, infatti, al momento in cui scriviamo ha annunciato solo la nuova Apple Pencil entry level con USB-C, che sarà disponibile da novembre al prezzo di 95 euro e sarà compatibile con tutti i modelli di tablet dotati dell'ingresso in questione.



In molti, dopo la presentazione dei nuovi iPhone 15 dello scorso settembre, hanno drizzato le antenne per captare le mosse di Apple per l'autunno, periodo storicamente dedicato agli annunci sul fronte iPad e Mac, anche senza keynote dedicati, in quanto la Mela negli ultimi anni ci ha abituati a reveal tramite comunicati stampa. Tuttavia, ciò non è avvenuto e la sensazione è che coloro che sono in trepidante attesa dei nuovi iPad Pro, iPad Air ed iPad mini dovranno rimandare l'acquisto di qualche mese.



iPad Pro

Le novità maggiori sono attese dall'iPad Pro, che rappresenta la linea top di gamma dell'offerta di tablet made in Apple. Gli ultimi iPad Pro con M2 sono stati annunciati ormai un anno fa e la scelta di Apple di non portare nei negozi alcun aggiornamento in questo autunno potrebbe rientrare nella strategia di attesa per il nuovo Apple Silicon M3.



Se dovessimo ipotizzare una possibile scheda tecnica per gli iPad Pro 2024, metteremmo da parte un possibile rinnovamento al design. Piuttosto, gli ingegneri potrebbero soffermarsi su qualche piccolo miglioramento all'estetica, magari con cornici più ridotte spinte anche dal possibile passaggio al display OLED, di cui si parla da tempo e che è molto atteso soprattutto dai creativi.

Attualmente, il modello da 11 pollici è dotato di display LCD mentre quello da 12,9 pollici di un pannello mini-LED; lo switch all'OLED appare ormai imminente, avendo Apple già rodato la tecnologia su Apple Watch ed iPhone. Questo passaggio porterebbe miglioramenti significativi non solo a livello di qualità di visualizzazione (con una maggiore precisione del colore e contrasto migliore rispetto agli schermi LCD), ma anche per quanto riguarda l'efficienza energetica. Sempre in merito ai display, si parla anche di un possibile aumento delle diagonali: Apple, secondo alcuni esperti, potrebbe proporre varianti da 11,1 e 13 pollici, che però non si dovrebbero ripercuotere sulle dimensioni complessive dei tablet, su cui ci sarà una cospicua riduzione delle cornici.



Tra le novità rumoreggiate sulla nuova gamma di iPad Pro si parla anche di un nuovo comparto fotografico che, pur essendo secondario nell'esperienza complessiva, è comunque importante dal momento che i professionisti lo utilizzano per vari scopi.

Sembra scontata invece la presenza del chip M3, il new entry della gamma Apple Silicon che dovrebbe essere basato sull'A17 Pro e sul processo produttivo a 3nm di TSMC.

A livello di miglioramenti, non si dovrebbero allontanare molto da quelli introdotti con l'A17 Pro di iPhone 15 Pro e Pro Max che, come affermato da Apple, offre prestazioni migliori del 22% rispetto all'A15 Bionic.



A beneficiare di un refresh dovrebbe essere anche la Magic Keyboard, che dovrebbe integrare un trackpad più grande e che renderà iPad Pro ancora più simile a un laptop. Secondo quanto emerso, l'area intorno alla tastiera dovrebbe essere in alluminio, con il guscio esterno in silicone.



iPad Air

È molto attesa dagli utenti anche la sesta generazione degli iPad Air: anche in questo caso molti analisti la davano per certa nei negozi in autunno, ma col passare del tempo si è allontanata e probabilmente la vedremo solo ad inizio 2024, salvo sorprese dell'ultima ora.

Anche in questo caso, tutto ruota intorno all'atteso chip M3 che è destinato a diventare centrale nella strategia dei tablet e laptop di Apple.

Non è scontato, però, che anche i nuovi iPad Air si baseranno sul prossimo modello di chip Apple Silicon: Apple ha aggiornato per l'ultima volta l'iPad Air nel marzo del 2022 con chip M1 e ancora oggi non c'è traccia di un modello con M2. Non è da escludere, quindi, che il prossimo modello si possa basare proprio su quest'ultimo modello piuttosto che sull'M3.



L'ultima variante sfoggia anche una fotocamera frontale aggiornata da 12 megapixel con supporto alla funzionalità Center Stage, che permette di centrare automaticamente l'immagine quando si utilizza la lente per i selfie durante le video conferenze, ma anche una porta USB-C più veloce e il supporto al 5G.

Cosa potrebbe contenere la nuova scheda tecnica? Improbabile uno schermo OLED, che dovrebbe restare esclusiva dei nuovi modelli Pro, ma non sono da escludere miglioramenti sul pannello.

Si parla anche di una porta Thunderbolt come il Pro, per offrire velocità di connessione e trasferimento dati ancora più elevate. L'obiettivo però è sempre diversificare i due modelli e non metterli in diretta concorrenza, sebbene la differenza più marcata sia già rappresentata dalle dimensioni: ricordiamo che iPad Air ha uno schermo da 10,9 pollici.



iPad Mini

In arrivo nel 2024 anche la nuova generazione di iPad Mini. Sebbene sia il più piccolo della linea, quest'ultimo continua a essere particolarmente apprezzato tra gli utenti che sono alla ricerca di un tablet compatto per l'uso "letto-divano" o come compagno di viaggio per leggere e guardare contenuti multimediali senza la necessità di affidarsi a pannelli molto ampi.



Le novità dovrebbero limitarsi anche in questo caso a un livello prettamente tecnico, in quanto il design dovrebbe rimanere invariato. A quanto pare, Apple affronterà il problema di jelly scrolling, segnalato sin da subito dagli utenti che hanno acquistato iPad Mini 6 e che conferisce alle immagini e al testo presenti sui bordi del display un effetto spiacevole a causa delle frequenze di aggiornamento non sincronizzate.



Apple ha spiegato che si tratta di un comportamento comune per gli iPad LCD, ma con iPad Mini 7 dovrebbe essere risolto grazie ad un nuovo posizionamento delle componenti del display. Improbabile un aumento delle dimensioni: Apple dovrebbe mantenere la diagonale da 8,3 pollici, così come il pannello a LED IPS.

Non è da escludere qualche novità a livello di capacità: attualmente iPad Mini 6 è disponibile nei tagli da 64 e 256GB, ma il primo modello potrebbe essere pensionato a favore di una versione di partenza da 128GB, anche alla luce dell'aumento delle dimensioni delle applicazioni e dei contenuti.

Apple dovrebbe mantenere anche il Touch ID integrato nel pulsante d'accensione, in quanto l'utilizzo del Face ID porterebbe ad un aumento dei costi. Ci aspettiamo invece un potenziamento del comparto audio e della fotocamera, ma anche dei microfoni.

Discorso diverso per il chip: l'ultimo iPad Mini 6 arrivato nei negozi è basato sull'A15 Bionic ed è probabile che Apple voglia affidarsi all'A16 visto in iPhone 14 Pro, per offrire prestazioni superiori.



Il 2023 si chiuderà con i nuovi MacBook

Discorso diverso per il comparto Mac. Proprio qualche giorno fa, Apple ha confermato il keynote del 31 Ottobre, che andrà in scena all'1 di notte italiana, nel giorno di Halloween. Una collocazione insolita non solo come data, ma anche in termini di orario: il colosso di Cupertino ha sempre tenuto eventi in altri slot, per consentire anche al pubblico europeo di poterli seguire ad orari congeniali. Verrebbe quasi da pensare che si tratti di prodotti interamente indirizzati al mercato USA, ma non dovrebbe essere così.



In un rapporto pubblicato da Ming-Chi Kuo sul keynote Apple, infatti, il popolare analista parla di un evento interamente dedicato al comparto Mac. La star assoluta della presentazione dovrebbe essere il nuovo Apple Silicon M3, successore diretto di M2 e M1 e che dovrebbe portare importanti miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza energetica.

Il chip M3 dovrebbe debuttare sulla nuova gamma di MacBook Pro, di cui si era parlato in precedenza e che molti davano in arrivo nei negozi solo nel 2024. Il nuovo notebook top di gamma di Apple dovrebbe poter beneficiare anche degli M3 Pro ed M3 Max, vale a dire le varianti più potenti del modello base e che potranno essere configurate sui nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici.

Al di fuori delle novità a livello hardware, appare improbabile qualche modifica in termini di design, dato che l'attuale è stato aggiornato di recente.

La sorpresa dell'evento potrebbe essere un MacBook Air da 13 pollici con M3 "liscio", che andrà a posizionarsi nel segmento di prezzo più basso e sarà indirizzato a coloro che non necessitano della potenza degli Apple Silicon Pro e Max.