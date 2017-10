Avvistato il primo oggetto interstellare che ha attraversato il sistema solare

Arrivano notizie interessanti dalla spazio: è stato scoperto il primo oggetto che proviene fuori dal sistema solare, e che è passato proprio vicino al nostro sistema planetario. Potrebbe essere un asteroide o una cometa (che rispetto al primo ha una coda fatta di gas che si manifesta nelle vicinanze di una stella) ma per semplicità lo chiameremo asteroide, anche se oggetto interstellare è una definizione abbastanza generica che permette di parlarne senza essere troppo specifici. L'asteroide ha un nome, un po' anonimo, che corrisponde ad A/2017 U1 ed un diametro di circa 400 metri, nonché una velocità di movimento incredibilmente alta di 25,5 km al secondo: più telescopi sono stati puntati sul misterioso oggetto interstellare che sta per farci visita ma ancora è presto per poter diffondere dati certi. Piuttosto è interessante capire come fanno gli astronomi a scoprire questi corpi che si muovono in una traiettoria che passa vicino al sole, in questo caso merito di Rob Weryk, un ricercatore dell'università delle Hawaii: nel prossimo (divertente) video il JPL della NASA ci mostra come il Planetary Defense Team, costituito da addetti ai lavori o da appassionati di stelle, manda la comunicazione a più osservatori per confermare l'avvistamento.



Da dove viene l'oggetto intergalattico?

Weryk ha capito subito che quell'oggetto aveva qualcosa di strano, non potendo essere spiegato né con con un'orbita di un asteroide o una cometa provenienti dal nostro sistema solare. Solitamente questi oggetti si distaccano dalla Kuiper Belt (comete di corto periodo), una zona composta per lo più da piccoli oggetti ghiacciati situati oltre Nettuno, oppure dalla Oort Cloud (nube di Oort), un'altra area ben più lontana della Kuiper Belt dalla quale provengono le comete di lungo periodo. Per un approfondimento sulla struttura del sistema solare vi rimandiamo al nostro speciale dedicato. Il nuovo oggetto intergalattico non risponde ai modelli di comete o asteroidi provenienti dalle due zone citate, quindi Weryk ha dedotto di aver avvistato un corpo la cui origine è al di fuori del sistema solare. Gli astronomi osservano lo spostamento di un asteroide e calcolano la sua curvatura, che permette di ricavare l'eccentricità della sua orbita. La geometria in questo caso ha regole molto semplici che permettono di capire che tipo di traiettoria avrà l'oggetto sapendo l'eccentricità: un cerchio, un ellissi, un'iperbole o un'iperbole. L'immagine precedente che vi mostriamo è più esplicativa di mille equazioni. Davide Farnocchia, scienziato della NASA, ha confermato: "è l'orbita più estrema che abbia mai visto, l'oggetto va ad una velocità incredibile e possiamo affermare con certezza che è diretto al di fuori del nostro sistema solare, dal quale non farà mai più ritorno". A/2017 U1 è stato solo di passaggio, così come mostra l'animazione che trovate a questo link , della quale vi lasciamo anche un'immagine.

L'oggetto intergalattico è piombato quasi perpendicolare sul piano equatoriale del sole, dove risiedono tutti i pianeti e i satelliti, intersecandolo in un punto tra il Sole e l'orbita di Mercurio il 2 settembre, per poi effettuare una curvatura estrema dovuta all'attrazione gravitazionale del Sole stesso, raggiungendo il punto di massima distanza con la stella il 9 settembre. Il 14 ottobre l'asteroide è arrivato nei pressi dell'orbita del nostro pianeta ad una distanza di 24 milioni di chilometri (60 volte la distanza della luna dalla terra), passando al di sotto del piano planetario. Dopo questo breve incontro "ravvicinato" l'oggetto intergalattico è stato buttato fuori dal nostro sistema solare con una velocità di fuga pari a 44 km al secondo (quasi il doppio di quella iniziale) verso la costellazione di Pegaso.



L'evento teorizzato ha finalmente avuto un riscontro

La comunità scientifica era consapevole della possibilità di incontrare un asteroide o una cometa proveniente dall'esterno del sistema solare, perché durante il processo di formazione dei pianeti molto materiale viene espulso all'esterno. Quel che più lascia interdetti è il fatto che A/2017 U1 è solo il primo asteroide intergalattico ad essere entrato nel nostro sistema planetario. L'evento in ogni caso dimostra l'utilità degli osservatori professionisti e amatoriali sparsi in tutto il mondo, che ci permettono di assistere a questi eventi così rari. Per ora la sigla A/2017 U1 rimane provvisoria, perché se i dati confermeranno che si tratta di un'oggetto intergalattico, allora bisognerà adottare una nuova convenzione per questa nuova classe di corpi spaziali. Paul Chodas del CNEOS (Center for Near Earth Object Studies) è esaltato per l'evento: "abbiamo atteso questo evento per decadi. A lungo abbiamo teorizzato l'esistenza di oggetti simili - asteroidi o comete che si muovono tra le stelle ed occasionalmente passano per il nostro sistema solare - ma questo è il primo rilevamento. Per ora tutti i dati ci portano a pensare che sia un oggetto intergalattico, ma stiamo attendendo ulteriori conferme più precise". Non appena la conferma sarà pubblica, vi aggiorneremo qui su Everyeye.