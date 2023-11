L'AZZARDO di XIAOMI: HYPEROS manderà in pensione la storica MIUI

In uno scenario che dal punto di vista hardware è sempre più omogeneo, la distanza tra i vari produttori di smartphone basati su Android si è ridotta drasticamente e, in particolare nella fascia alta del mercato, i tanti dispositivi disponibili sono in grado di offrire prestazioni di livello assoluto, a prescindere dal brand di riferimento.

La differenza è però ancora tangibile sotto il profilo software e dei sistemi operativi: spetta sempre più spesso alle personalizzazioni il compito di differenziare l'offerta e di presentare agli utenti funzionalità esclusive.



Per un'azienda come Xiaomi, che si pone come obiettivo quello di conquistare i vertici della categoria, è quindi di fondamentale importanza rimanere al passo, soprattutto in un periodo storico in cui le intelligenze artificiali rivoluzionano con cadenza settimanale il modo in cui utilizziamo gli smartphone. Dopo tredici anni di onorato servizio, la MIUI si avvia sul viale del tramonto: Xiaomi ha confermato l'arrivo di HyperOS, un nuovo sistema proprietario che farà il suo esordio con la gamma Xiaomi 14 in arrivo nel 2024. Cerchiamo allora di capire come questo nuovo OS si prepara a rivoluzionare i dispositivi del colosso di Pechino.



Ecosistema unico

Dopo le tante voci circolate negli ultimi giorni, il CEO di Xiaomi Lei Jun aveva anticipato sul suo profilo X l'arrivo del nuovo sistema operativo HyperOS, annuncio che si è poi concretizzato parallelamente alla presentazione della prossima gamma di smartphone Xiaomi 14.

Come dichiarato dai vertici del colosso cinese, l'inedito OS - che debutterà nel primo trimestre del 2024 - ha richiesto più di sette anni di sviluppo e nasce da una necessità specifica: nell'era dell'Internet of Things e a fronte dei tanti prodotti presenti sul proprio catalogo, sono diventate di primaria importanza la semplificazione e la capacità di gestire più dispositivi in un ecosistema.

HyperOS si pone quindi l'obbiettivo di facilitare l'esperienza utente, di renderla coerente e di agevolare l'utilizzo dei diversi device targati Xiaomi. Per fare questo gli sviluppatori hanno creato un kernel completamente nuovo, un ibrido tra Linux e Xiaomi Vela, in grado di supportare oltre 200 piattaforme di processori e 20 file system standard, così da coprire sin dal momento del lancio centinaia di dispositivi tra cui tutti i nuovi smartphone in arrivo e alcuni di quelli già presenti sul mercato.



L'OS supporterà tagli di memoria RAM da 64 KB a 24 GB e, grazie alle ottimizzazioni effettuate da Xiaomi, promette di essere molto leggero anche in termini di archiviazione occupata, con uno spazio richiesto di 8,75 Gb.

Sempre secondo l'azienda, la calibrazione dinamica delle priorità dei thread e dei cicli di richieste porterà ad un ulteriore miglioramento delle performance e a consumi energetici ridotti rispetto a quanto possibile con la popolare MIUI.

Il cambio di passo dovrebbe essere ancora più evidente con gli smartphone di fascia bassa, grazie alla capacità del sistema operativo di sfruttarne appieno le caratteristiche hardware.

Il dialogo tra i vari dispositivi sarà poi facilitato da un innovativo framework di interconnessione cross-platform che prende il nome di HyperConnect, che sarà in grado di gestire la comunicazione tra diversi prodotti, aprendo le porte ad utilizzi inediti: grazie a questo sistema sarà per esempio possibile utilizzare la fotocamera del proprio smartphone per effettuare video-conferenze da PC, o controllare le telecamere della propria automobile dal pad e tanto altro.

Insomma, gli sforzi di Xiaomi puntano alla creazione di un unico cervello per i suoi device, che possa sfidare per capacità e funzionalità gli ecosistemi messi in piedi da altri colossi come Apple e Samsung: HyperOS potrebbe quindi rivoluzionare completamente l'approccio ai dispositivi del gigante di Pechino.



Parola d'ordine: IA

Tra le novità più importanti portate in dote dal sistema operativo, una grande attenzione è stata posta sullo sviluppo di funzionalità legate all'intelligenza artificiale.

HyperOS potrà contare su HyperMind, un vero e proprio centro cognitivo che sarà alla base dell'inedito ecosistema, pronto ad apprendere le abitudini degli utenti e ad adattarsi a queste ultime. Uno degli esempi chiamati in causa da Xiaomi riguarda l'utilizzo delle luci: se un utente è abituato ad accendere le luci del soggiorno subito dopo aver aperto la porta di casa, HyperMind imparerà a riconoscere l'azione e a riprodurla automaticamente.

Sui nuovi dispositivi, HyperMind si concretizzerà anche in un vero e proprio assistente digitale capace di generare modelli di testo personalizzati, sintetizzare articoli, creare sottotitoli in tempo reale, trascrivere il contenuto di chiamate ed elencare i punti salienti di una riunione.

Non mancheranno poi le funzionalità legate alle immagini: l'IA di Xiaomi potrà generare immagini a partire da un testo, trasformare bozze in disegni dettagliati o modificare le immagini esistenti.

Anche Xiaomi si prepara quindi a buttarsi a capofitto nell'era dell'IA generativa e se le promesse di HyperOS dovessero essere mantenute, ci troveremmo di fronte a un balzo evolutivo importante rispetto a quanto visto con la MIUI.



Sicurezza e condivisione

Il nuovo sistema operativo offrirà novità anche sul fronte della sicurezza, estendendo il suo ombrello protettivo non solo sui singoli dispositivi ma sull'intero ecosistema interconnesso.

HyperOS utilizzerà infatti un sistema di crittografia end-to-end basato su server TEE per il trasferimento dati tra i vari device, garantendo quindi un ulteriore livello di protezione.

Tra gli annunci più significativi vi è però quello sulla natura open source di HyperOS: Xiaomi ha infatti deciso di condividere il codice di Xiaomi Vela, il sistema operativo basato su NuttX che funge da piattaforma per gli hardware IoT, così da facilitare l'integrazione dei dispositivi di terze parti e la creazione di applicazioni dedicate.

Questo percorso è quindi parte integrante della creazione di un ecosistema basato sul concetto "Human x Car x Home" alla base del nuovo sistema operativo.

I primi dispositivi che potranno sfruttare le capacità di HyperOS saranno gli smartphone della gamma Xiaomi 14, Xiaomi Watch S3 e Xiaomi TV S Pro da 85 pollici MiniLED. Le prime versioni del sistema operativo dovrebbero affacciarsi sul mercato cinese in versione beta a partire dal prossimo dicembre per poi arrivare definitivamente sui mercati asiatici nella prima parte del 2024.

Quanto al mercato global, l'interfaccia andrà a sostituire la MIUI sulla base di Android 14 e, mentre gli Xiaomi 14 dovrebbero arrivare sugli scaffali già con la nuova UI di sistema, nella prima parte del 2024 dovrebbero riceverla sotto forma di aggiornamento anche gli smartphone presentati da Xiaomi nel 2023, quindi la serie Xiaomi 13 e i più recenti Xiaomi 13T.