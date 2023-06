Banane radioattive e pioggia di diamanti: le stranezze della scienza

L'universo sa stupirci in diversi modi, con le bellezze che ne riempiono gli infiniti angoli, con quelle stranezze che danno un tocco di unicità e originalità al mondo che abitiamo e a quei segreti che, per ora, possiamo solo osservare attraverso i potenti strumenti a nostra disposizione.

La scienza è in grado di aiutarci nel comprendere tutto questo, cercando di spiegarci i meccanismi dietro gli eventi più imponenti e spettacolari che avvengono nel nostro universo, così come quelli più normali e che fanno parte della nostra quotidianità.

Con il suo modo di raccontare ciò che ci circonda, la scienza è in grado di dar vita a storie incredibili, che possono lasciarci a bocca aperta. Di seguito troverete alcuni esempi di queste storie, che speriamo sapranno stupirvi come hanno fatto con noi.



Isole in movimento

Se vi dicessimo che, un giorno, un abitante dell'Alaska potrebbe svegliarsi al mattino, aprire la sua finestra e vedere le Hawaii all'orizzonte? No, non siamo parlando di un futuro in cui gli umani utilizzeranno delle protesi che potenzieranno i loro sensi a dismisura, bensì di un fenomeno naturale che potrebbe portare a una situazione simile.

La crosta terrestre è suddivisa in placche tettoniche, le quali sono in continuo movimento a causa dei moti convettivi che coinvolgono il mantello, lo spesso strato di roccia fusa al di sotto delle placche: rocce meno dense tendono a risalire in superficie prima di raffreddarsi e affondare nuovamente, un movimento continuo che genera le correnti che spostano gradualmente le placche.

Proprio quella su cui sono "appoggiate" le Hawaii, la placca Pacifica, si sta muovendo di circa 7,5 cm ogni anno verso Nord-Ovest, a una velocità simile a quella alla quale crescono le nostre unghie.

Difficilmente dovremo studiare un guardaroba diverso per un viaggio alle Hawaii nel prossimo futuro, ma forse un giorno una coppia di neo-sposini in viaggio verso Honolulu dovrà pensare a una valigia completamente diversa da ora.



Pietanze taglienti

Vi sarà sicuramente capitato di vedere video nei quali i protagonisti ingoiavano svariate tipologie di materiali, dai classici numeri di magia con le spade fino a cose più estreme come chiodi, vetro o lampadine.

Ebbene, vi sorprenderà sapere che, secondo quanto osservato durante uno studio pubblicato su Gastrointestinal Endoscopy, i succhi gastrici presenti nel nostro stomaco sono in grado di intaccare una lametta al punto tale che la parte più spessa di una di esse può essere dissolta dopo circa 2 ore di immersione.

Tutto questo grazie alla loro elevata acidità, con un pH che si attesta tra 1,0 e 2,0 su una scala che va da 0 a 14, e dove un valore più basso indica una maggiore acidità.

Detto questo, nessuno vi consiglierà mai di sostituire le lasagne della nonna con un piatto di lamette!



Non esageriamo con la frutta!

Se prima abbiamo parlato di come certe "pietanze" possano risultare meno complicate del previsto da digerire, ora vi spiegheremo come esagerare con la frutta possa rivelarsi potenzialmente pericoloso. Non stiamo parlando di zuccheri, pesticidi o di pericoli di vario genere, ma di radioattività: se vi dicessimo che le banane, un frutto piuttosto diffuso in tutto il mondo, sono radioattive?

Tutto questo grazie alla presenza del potassio, che ha un suo decadimento di circa 31 atomi al secondo per ogni grammo.

Il potassio è fondamentale nei processi di funzionamento delle nostre cellule: il nostro corpo ne richiede circa 2 grammi al giorno e tende ad eliminarne in autonomia gli eccessi. Potete stare tranquilli, quindi, perché per subire dei veri e propri danni derivati dalla radioattività delle banane dovreste consumarne almeno un milione in un solo pasto, una quantità che qualsiasi nutrizionista vi sconsiglierebbe caldamente di raggiungere per ben altri motivi.



Un cucchiaino di stelle

In passato vi abbiamo raccontato di come potentissimi eventi celesti abbiano dato origine ad alcuni degli oggetti più interessanti osservabili nel nostro Universo, come nell'articolo nel quale vi abbiamo mostrato le incredibili immagini scattate dal James Webb Space Telescope della nebulosa NGC 3132, conosciuta anche come Nebulosa Anello Meridionale.

Quest'ultima ebbe origine dopo uno degli eventi più violenti che l'Universo possa presentare: l'esplosione di una supernova.

Al centro dell'enorme nube di polveri e gas troviamo una piccola stella bianca estremamente luminosa, una stella di neutroni.

Sono conosciute per essere le stelle più piccole e dense dell'universo, la loro massa viene misurata in masse solari e si aggira almeno attorno al doppio di quella del nostro Sole.

Immaginate ora di prendere un cucchiaio da tè, di immergerlo all'interno di questa stella e poi di estrarlo per soppesarne il contenuto: pensate che quella piccolissima quantità di stella prelevata peserebbe circa 6 miliardi di tonnellate, a riprova di quanto questi corpi celesti siano densi.

Vi sconsigliamo in ogni caso di usare un cucchiaino del servizio buono della zia per tale esperimento, poiché potrebbe non gradire un simile uso anche se giustificato dalla voglia di scoperta.



Una pioggia di diamanti

Vi abbiamo più volte parlato delle meraviglie del nostro Sistema Solare, delle unicità di alcuni dei suoi corpi celesti. Immaginate ora di poter viaggiare tra questi mondi alieni, atterrare su uno di essi e di punto in bianco ritrovarvi sotto un'intensa pioggia di diamanti.

Non è fantascienza, ma una conseguenza delle condizioni ambientali di Saturno, Urano e Nettuno, dove la pressione atmosferica è così elevata che può portare alla cristallizzazione del carbonio.

Non si tratta di semplici teorie, ma fatti verificati in laboratorio da un team di ricercatori che è riuscito a riprodurre le condizioni che portano a tale fenomeno.

Quindi sì, nel nostro Sistema Solare esistono luoghi dove regalare diamanti potrebbe risultare addirittura banale.



Un filo attraverso il Sistema Solare

Il genoma umano contiene al suo interno 23 molecole di DNA, ognuna delle quali contiene una quantità che si attesta tra 500.000 e 2,5 milioni di nucleotidi. Le molecole di DNA di questa grandezza, se srotolate, raggiungono una media di 5 cm.

Calcolando che nel corpo umano esistono circa 37 trilioni di cellule, se noi srotolassimo tutte le molecole di DNA presenti e le collegassimo una dopo l'altra facendone toccare le rispettive estremità, otterremmo una catena di una lunghezza tale da coprire un viaggio di andata e ritorno dal Sole a Plutone.

Probabilmente questo articolo non ci renderà la vostra prima scelta per quanto riguarda i siti di cucina, soprattutto dopo la questione delle lamette, anche se vi invitassimo a "seguirci per altre ricette".

Ci auguriamo comunque di avervi regalato qualche momento di ilarità, stupore, e perché no, di avervi dato qualche idea per una battuta d'inizio per un surreale discorso, magari proprio sulle banane radioattive, da affrontare davanti a un hamburger con gli amici.