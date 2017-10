Beelink M1, mini PC con CPU Intel Apollo Lake e 8 GB di RAM

Il mercato dei mini PC è decisamente vasto ed è infatti possibile trovare numerose soluzioni per tutte le tasche. Oggi, in particolare, vi presentiamo l'M1, una soluzione compatta e poco ingombrante realizzata da Beelink; parliamo di un'azienda cinese con sede a Shenzhen specializzata nella produzione e vendita non solo di Mini PC, ma anche di Android TV Box e DVR per auto.

Compagnia che di recente ha aggiornato la sua line-up con vari prodotti, l'AP34, l'S1 e il Beelink M1 di cui ci occupiamo oggi. Iniziamo, quindi, l'analisi di questo mini PC partendo dal suo design.

Beelink M1, design e caratteristiche tecniche

Il Beelink M1 si presenta con dimensioni contenute pari a 120 x 120 x 24 mm, con un'interessante colorazione bicolore nera/blu. Scendendo nel dettaglio, si tratta di un Mini PC fanless con scocca in alluminio e plastica dotato di un'ampia dotazione di porte. Sul lato posteriore sono presenti una USB 3.0, una HDMI 1.4 compatibile anche con video in 4K, una Gigabit Ethernet ed il jack delle cuffie. Sul lato destro troviamo due porte USB 3.0 e lo slot per schede SD fino a 128 GB, mentre a sinistra è alloggiata una porta VGA. Passiamo ora alle caratteristiche tecniche partendo dal cuore del Beelink M1, un processore Intel Celeron Apollo Lake N3450; si tratta di un quad-core con frequenza fino a 2.20 GHz con TDP da 6 Watt e GPU integrata Intel HD Graphics 500. Per quanto riguarda la RAM sono disponibili due diverse configurazioni con 4 o 8 GB DDR3, mentre lo storage è da 64 GB di tipo eMMC 5.1 - memoria espandibile grazie all'interfaccia SSD M.2 fino a 320GB.

Non dimentichiamo, infine, il modulo Wi-Fi 802.1 a/b/g/n/ac dual channel, il Bluetooth 4.0 ed il sistema operativo Windows 10 Home.

Terminiamo ricordando che nella confezione del Beelink M1, oltre al cavo HDMI, è anche compreso il supporto VESA per l'aggancio sul retro di un monitor. Il Beelink M1 può essere acquistato su vari store come TomTop ad un prezzo promozionale di 217 euro nella configurazione con 8 GB di RAM.