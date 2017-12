BigBen Interactive presenta in Italia i propri prodotti Consumer Electronics

BigBen Interactive, produttore e distributore di accessori per console, per la telefonia mobile, di device audio e publisher di videogame ha presentato a Milano i propri prodotti, per la prima volta in Italia. In questo articolo ci concentreremo su alcuni dei dispositivi più interessanti che abbiamo avuto modo di vedere durante l'evento #BigBenDay, che BigBen Interactive ha organizzato proprio a Milano qualche giorno fa.

Diverso spazio è stato dedicato ai dispositivi pensati per gli amanti della musica, tra cui un modello di giradischi in grado di registrare, su PC tramite cavo USB, qualsiasi vinile. È dotato di due velocità (33/45 giri) e permette di ascoltare la musica attraverso due speaker bluetooth. Il prodotto permette inoltre di controllare l'altezza e di impostare lo spegnimento automatico del braccio. Il dispositivo, con il piatto disponibile in tre colori diversi (nero, blu e trasparente), è costituito da una struttura in vetro acrilico che crea un effetto retro-futuristico.

Audio e non solo

La torre multimediale TW7, disponibile in diverse varianti decorate con le immagini delle più visitate metropoli del mondo, è in grado di diffondere la musica in tutti gli ambienti della casa, grazie al sistema 2.1 e ai suoi 120 Watt. La sincronizzazione con ogni tipo di device potrà essere effettuata mediante Bluetooth, porta USB, cavo AUX da 3.5 mm e lettore di schede SD. È presente anche un display LED che consente di sintonizzare e memorizzare le proprie stazioni radio preferite. È incluso anche un comodo telecomando wireless che permette in ogni momento di controllare completamente ogni aspetto della torre.



Disco night

BigBen Interactive ha pensato anche agli amanti della dance, con i sistemi audio della nuova gamma iDance. Tra questi ultimi spicca il Groove870 che, con i suoi 800 Watt, il sistema a tre vie con bassi profondi e i 2 woofer, le luci stroboscopiche integrate e numerose altre funzioni (tra cui il mixer con effetto echo, sistema karaoke, telecomando, un microfono doppio, il modificatore vocale e la tecnologia EZ Bluetooth per sincronizzare computer e smartphone) consente un'ottima versatilità. La struttura presenta inoltre una maniglia e delle ruote che permette di trascinare il dispositivo ovunque.

Per grandi e piccini, BigBen offre anche la possibilità di fare regali di Natale tech originali grazie agli speaker wireless Lumin'US, disponibili in vari modelli raffiguranti forme e animali. Questi speaker dal design grazioso e davvero originale si illuminano, con la presenza di 9 colori alternati o fissi e regolazione del volume che avviene grazie al telecomando. Dotati di funzionalità Bluetooth, cavo aux-in da 3,5 mm e ingresso USB, questi speaker assicurano fino a 8 ore di autonomia.



BigBen non dimentica neppure di suggerire regali di Natale tech originali creati appositamente per i più piccoli. Nello specifico, i bambini potranno apprezzare questo particolare lettore CD che serve per ascoltare la musica ma anche per cantare, grazie alla presenza dei due microfoni inclusi (il volume del device e dei microfoni può essere regolato separatamente). Anche questo prodotto è disponibile in più varianti, pensate apposta per i maschietti e per le femmine.



Mondo PlayStation

BigBen Interactive ha dedicato una parte dell'evento anche agli amanti dei videogame, mostrando il nuovo Revolution Pro Controller 2 di NACON, un innovativo controller gaming ideato per l'utilizzo su Playstation 4, ma compatibile anche con PC. Il dispositivo integra diverse funzioni, tra cui la possibilità di settare la croce direzionale su 4 o 8 direzioni, il nuovo software di configurazione UI, la connessione cablata di tipo USB Type-C e il software di configurazione compatibile sia con Windows che con MacOS. Il controller potrà anche contare sulla presenza dei due stick completamente configurabili. Per maggiori informazioni su questo prodotto vi consigliamo di leggere la nostra analisi approfondita.