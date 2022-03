Binance Blockchain Week: il futuro delle criptovalute secondo Binance

È iniziata la Binance Blockchain Week: in diretta da Dubai, tra il 28 e il 30 marzo, il popolare exchange di criptovalute Binance ha organizzato una serie di conferenze, dialoghi e panel incentrati sul mondo delle monete digitali, degli NFT, della DeFi, del Metaverso e del Web 3.0. Tema della prima giornata di keynote, è stato il futuro dell'ecosistema crypto in relazione all'ampliamento della base di utenti, alla sostenibilità dell'industria delle valute digitali e alla sicurezza degli utenti degli exchange di criptovalute.

Argomenti ricorrenti, nelle parole degli ospiti della giornata, sono stati le regolazioni internazionali delle criptovalute, la loro ecosostenibilità e il loro utilizzo a beneficio di Paesi e popolazioni travolte da eventi catastrofici. Ecco, in sintesi, quali sono stati i nodi centrali dei discorsi degli speaker della Binance Blockchain Week 2022 in questa prima giornata.

Un'adozione globale della blockchain

Il primo e forse più interessante panel della Binance Blockchain Week è stato quello dedicato alla "Roadmap to global adoption" delle criptovalute, durante il quale Richard Teng, Direttore della sezione MENA di Binance, e Tim Grant, Direttore della divisione EMEA di Galaxy Digital, hanno parlato delle sfide che il mondo delle monete digitali dovrà affrontare nei prossimi anni se vorrà estendersi al pari di Internet e dei social network.

Il dibattito si è aperto con una dichiarazione molto forte di Teng, il quale ha spiegato che le criptovalute "sono l'opportunità di correggere ciò che non ha funzionato nel XX secolo, nella seconda parte del Novecento": in altre parole, secondo il direttore della sezione MENA di Binance, le possibilità offerte dalle criptovalute in termini di decentralizzazione, di privacy, di sicurezza delle transazioni, ma soprattutto di equità finanziaria e di accesso alle nuove tecnologie, potrebbero mitigare i problemi del sistema economico moderno, riducendo le diseguaglianze e la povertà su scala globale e risolvendo, almeno parzialmente, "storture" come il riciclaggio di denaro e le frodi finanziarie.



Tutto questo, spiega Grant, avverrà solo se le istituzioni internazionali e gli Stati inizieranno a regolare le criptovalute con linee guida specifiche.

La scollatura tra il mondo reale dei regolatori internazionali e quello della blockchain, secondo i due speaker, iniziano quando "le criptovalute vengono ricondotte ai tradizionali asset finanziari o alle valute attualmente in circolazione. Quando vediamo qualcosa di nuovo proviamo a razionalizzarlo come qualcosa che conosciamo, ma non possiamo farlo in questo caso". Finora, tra i decisori politici si sono fatte strada due impostazioni opposte tra loro: una è quella super-progressista, esemplificata dall'adozione di Bitcoin come moneta nazionale di El Salvador; l'altra è quella super-conservatrice, a cui sono riconducibili le posizioni più dure contro le criptovalute, come il ban per il mining imposto dalla Cina o le pressioni di Paesi come Svezia e Ungheria sull'Unione Europea per raggiungere risultati simili, benché in ottica differente.

La soluzione corretta, invece, potrebbe essere un approccio aperto alla blockchain ma conservativo nelle regole, che si lasci alle spalle la sfiducia e il timore nei confronti dell'innovazione e che, anzi, sfrutti le nuove tecnologie per garantire livelli di sicurezza irraggiungibili dai sistemi attuali.

In tal senso, è impensabile che ciò avvenga senza una collaborazione tra settore pubblico e privato, con il primo che potrebbe trarre dal secondo gli strumenti e le tecnologie per interfacciarsi correttamente alla blockchain: al momento, infatti, chi utilizza più compiutamente le tecnologie legate alle criptovalute sono i grandi hedge fund internazionali, che sono stati spinti ad adottarle dalle pressioni dei loro utenti. Proprio questi fondi potrebbero diventare gli interlocutori privilegiati e il motore del processo di digitalizzazione sulla blockchain delle economie internazionali, collaborando con gli Stati e i regolatori per creare un sistema economico "misto", che comprenda cioè sia beni, monete e asset finanziari che criptovalute, metaversi e DeFi.

Esclusi dal mercato tradizionale

Le previsioni di Teng e Grant, però, sembrano tralasciare una questione di enorme rilevanza, ovvero il digital divide che separa i Paesi sviluppati da quelli "in via di sviluppo". Parliamo di un gap che, nel caso dell'adozione della blockchain e delle criptovalute, diventa duplice: a quello tecnologico, infatti, si somma il ritardo nell'ingresso nel sistema bancario tradizionale di molti Paesi del mondo.

In altre parole, esistono Stati dove solo una minima parte della popolazione ha un conto corrente e una "personalità" finanziaria propria. L'esclusione dall'accesso ai sistemi finanziari e alle tecnologie comporta, ovviamente, anche il rallentamento dell'adozione della blockchain e delle criptovalute nei Paesi che già faticano a convertirsi al sistema bancario internazionale in campo tradizionale. Tuttavia, come spiegato nel panel "Embracing Social Responsibility in the Blockchain Industry", le innovazioni che la blockchain e la finanza decentralizzata portano con sé potrebbero rivelarsi vitali nei Paesi in via di sviluppo, permettendo a molti di uscire da situazioni di povertà, reinventando i sistemi di microcredito per renderli più facilmente accessibili.

Secondo Arnaud Ventura, Managing partner di Gojo & Co., "la blockchain, attraverso la microfinanza locale, permette di includere nei circuiti finanziari chi ne è stato escluso fino ad ora". In termini di dati "crudi", ad oggi il mercato del microcredito si attesta intorno ai 15-20 miliardi di Dollari su scala globale, ma in futuro potrebbe crescere fino a ben 300 miliardi di Dollari. Quella del microcredito è, dunque, un'opportunità d'oro per il mondo della finanza decentralizzata, che però deve garantire, attraverso la blockchain la crypto accessibility e la crypto financial inclusion, ovvero delle vie di accesso semplificate ai mercati finanziari digitali per coloro che finora sono stati esclusi dal sistema bancario tradizionale, dalle tecnologie dell'informatica o da entrambi. Se gli operatori sulla blockchain, primi tra tutti gli exchange come Binance e Coinbase, riusciranno ad aprirsi a questa fascia della popolazione mondiale, potrebbero diventare un catalizzatore di enormi cambiamenti economici nei Paesi in via di sviluppo.

Al di là delle possibilità offerte dalla blockchain nell'accesso al microcredito, interessante è anche il concetto di responsabilità sociale delle criptovalute, di cui ha parlato la CEO di Global Policy House, Michelle Chivunga.



Chivunga ha spiegato che, benché ultimamente si sia sentito parlare molto dell'utilizzo di Bitcoin da parte della Russia per foraggiare il proprio sforzo bellico contro l'Ucraina, le criptovalute sono "nate pensando alle persone.

La blockchain deve costruire capitale sociale e permettere alle persone di stare a contatto tra loro". All'opposto dell'esempio russo, Chivunga spiega che le criptovalute vengono oggi utilizzate per aiutare i rifugiati e i profughi ucraini a sostenersi, ma anche che l'origine stessa di Bitcoin va fatta risalire al tentativo di aiutare economicamente Julian Assange e WikiLeaks mentre i suoi conti correnti erano stati bloccati dalla Casa Bianca. Anche oggi, in molti Paesi del mondo come la Russia, attivisti e oppositori politici utilizzano le criptovalute per raccogliere donazioni e finanziamenti provenienti dall'estero, che si rivelano vitali per la loro lotta contro regimi autoritari.

Una questione di educazione?

Un'adozione globale della blockchain, dunque, non sarebbe solo possibile, ma anche auspicabile, stando agli ospiti della Binance Blockchain Week.

Non si può, però, far finta di non riconoscere che la blockchain abbia ancora vari problemi e che, almeno al momento, questi ne pregiudichino l'adozione globale prefigurata nel corso della kermesse.

Partiamo proprio da una questione emersa durante il talk sulla responsabilità sociale delle criptovalute: secondo Chimezie Chuta, il fondatore del Blockchain Nigeria User Group, "le persone non capiscono la blockchain o ne hanno paura perché si tratta di qualcosa di nuovo e di complesso. Tuttavia, per le persone, la tecnologia in sé è poco importante, almeno nei mercati emergenti: l'importante è che essa funzioni e che aderisca agli scopi di chi la utilizza". Nei Paesi in via di sviluppo, inoltre, è molto più sentito il problema delle numerose frodi online legate alle criptovalute, che spesso chi si approccia per la prima volta al web o alla blockchain fatica a individuare.

Non a caso, uno dei temi ricorrenti attraverso i cinque incontri della prima giornata di conferenza, è stata la necessità di un'educazione cripto-finanziaria, oltre che economica e informatica, per tutti, compresi gli enti di regolazione internazionale. Quello che emerge dal panel Safeguarding the Crypto and Blockchain Ecosystem for a Bright Future, per esempio, è che occorre un sistema educativo su due livelli diversi relativo alla blockchain: il primo, quello di base, è quello delle persone, che deve passare per le scuole, per le fonti di informazione e per gli exchange stessi. Il secondo, invece, è quello delle istituzioni, che non può esistere se non attraverso le partnership tra settore pubblico e privato e l'aggiornamento continuo delle figure preposte a far rispettare le leggi finanziarie sia tra le forze armate che in ambito giudiziario.

Ciò che emerge dalle testimonianze degli ospiti, tra cui figurano la Senior Legal Director di Chainalysis, Youli Lee, e il Senior Director di Binance, Nils Andersen, è che spesso gli investigatori sulle truffe criptovalutarie vanno educati a ragionare al di fuori dagli schemi polizieschi tradizionali, al punto che in alcuni casi, benché limitati, sono state create delle vere e proprie task force il cui compito è quello di rimanere sempre in pari con le novità della blockchain, in modo da essere sempre un passo avanti rispetto ai crypto-criminali. Mentre le istituzioni devono essere educate a "correre" sul filo delle nuove tecnologie, agli utenti va insegnata la pazienza.



La tendenza delle mode a trasformarsi in vere e proprie manie può, infatti, portare le persone a non informarsi adeguatamente, investendo in progetti NFT e in criptovalute che poi rivelano di non avere basi salde o di essere delle vere e proprie truffe. Un esempio è quello del recente caso della collezione NFT Frosties: una corretta educazione agli investimenti e al rischio, in questo senso, potrebbe rendere la blockchain un posto più sicuro e user-friendly per tutti.