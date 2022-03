Binance Blockchain Week: quale futuro per gli investimenti, tra VC e DeFi?

Dopo aver seguito con attenzione i numerosi panel del 29 febbraio, in cui l'argomento centrale era il futuro di NFT, Metaverso e GameFi, con esperti arrivati da tutto il mondo per discutere delle possibilità che il mondo della blockchain può offrire all'arte e al medium videoludico e viceversa, torniamo all'argomento principe della tecnologia, legato principalmente alle criptovalute, al denaro digitale e al profitto.

L'ultimo appuntamento con la Binance Blockchain Week 2022 ha visto alternarsi sul palco della kermesse di Dubai diverse personalità del mondo dei cripto-investimenti, per discutere del presente e del futuro del settore, valutandone le prospettive, dai modelli di raccolta fondi e finanziamenti agli income passivi, passando per le possibili implicazioni che la blockchain avrà sul mondo degli investitori in senso lato.

La blockchain per cambiare il mondo degli investimenti

Sul palco, nel corso del terzo e ultimo appuntamento, si sono susseguiti e alternati personaggi di rilievo dell'industria come Justin Sun, fondatore di TRON DAO, e Magnus Grimeland, fondatore e CEO di Antler. Nel corso del primo panel, incentrato sul futuro degli investimenti e su come la blockchain abbia le carte in regola per influenzarne il corso.

Proprio il fondatore ed ex CEO di Tron è stato tra i primi a parlare del possibile destino di questa tecnologia come mezzo di investimento, ma prima di passare ai possibili scenari futuri per Tron e per l'intera industria, Sun ha voluto sottolineare come ci sia già stata una forte evoluzione negli ultimi anni, che ha effettivamente trasformato il mercato dalle sue basi, dal 2018 a oggi, in cui non si parla più soltanto di trading e di speculazione, in una continua alternanza tra bull e bear market in cui la liquidità veniva inserita e rimossa dall'ecosistema a seconda della necessità. Oggi, con una finanza decentralizzata più forte, invece, gran parte della liquidità riesce a rimanere all'interno del circuito nonostante le perdite e questo sarà un vantaggio per il futuro.A proposito di ciò, un possibile approccio "importante soprattutto per gli investitori istituzionali, sarà quello di offrire guadagni prestabiliti tramite stable coin", in buona sostanza tramite dei piani di investimento con una strategia fortemente conservativa.

Tre i punti fondamentali per convincere le istituzioni a entrare in questo mercato, di cui il primo è proprio un income piuttosto sicuro, ma anche un'infrastruttura e dei sistemi di custodia più affidabili; al termine di questo primo ciclo evolutivo della DeFi, quello di cui si sente maggiormente bisogno è proprio una più solida infrastruttura per il prossimo futuro.

Un altro nodo focale, poi, superato lo scoglio di invogliare i grandi investitori istituzionali a partecipare alla finanza crittografata, è quello di riuscire a rendere più appetibili le criptovalute per queste entità, poiché ancora oggi risultano operabili ma non senza difficoltà. A occuparsi del tema è stato Romit Mehta, investitore per conto del fondo Lightspeed India Partners, il quale ha parlato proprio del ruolo di queste società nel portare clienti di tale rilievo nel mondo delle criptovalute. Simbolica, a questo proposito, la sua affermazione secondo cui "il ruolo di un buon fondo VC - ndr. Venture Capital - è quello di seguire le opportunità".

Secondo Mehta le ragioni per cui le istituzioni sono ancora in difficoltà in questo settore sono molteplici, a partire dalla mancanza di regolamentazione. In questo senso, un ruolo cruciale dovrebbero assumerlo governi e policymaker, anche e soprattutto al di fuori degli Stati Uniti.



Se gli investitori individuali considerano ormai questo mondo una realtà e gran parte dell'industria sta spingendo per una costante innovazione in questo settore, come per esempio Polygon con la sua recente implementazione di un nuovo sistema di autenticazione 0-Knowledge Proof, allora anche per invogliare i clienti istituzionali si rende sempre più essenziale proporre nuovi strumenti che ne facilitino l'ingresso.

Per Melody He, co-fondatrice di Spartan Group, invece, un enorme nodo da risolvere riguarda la sicurezza e il sistema di custodia a livello infrastrutturale. La DeFi e il mercato basato su blockchain in generale, secondo He, sono ancora troppo giovani e solo negli ultimi anni c'è stata un'impennata esponenziale negli afflussi di liquidità in questo mercato, perciò è arrivato il momento di renderne ancora più solide le fondamenta perché, proprio in virtù della giovinezza di questo settore, "non è ancora sufficientemente rodato".

Magnus Grimeland è sicuro che anche i grandi investitori entreranno in questo mondo, ma osserva come la finanza tradizionale e le istituzioni rispettino un processo di decision making piuttosto lento. Perciò, guardando a un'ipotetica crescita del mercato dagli attuali 3mila miliardi a un target di 20mila nel prossimo futuro, ritiene che questo avverrà e che debba avvenire, ma non dobbiamo aspettarci che accada in tempi ristretti.

VC, DAO, ICO: qual è il modello migliore?

In questo interessante panel si è parlato della progressiva crescita dei principali soggetti di investimento e di quali potrebbero essere oggi e domani i modelli ideali per finanziare nuovi progetti.

In particolare, si è osservato come il settore dei fondi privati sia cresciuto del 7% solo nel 2021, ma qual è davvero il miglior modo di raccogliere investimenti? A fornire la sua preziosa prospettiva è Vukasin Vukoje, specialista in crescita di ecosistemi per Protocol Labs, il quale ha fatto un'osservazione piuttosto netta su quello che secondo lui è lo stato attuale del settore. In particolare, Vuk sostiene che non sia più del tutto corretto "parlare di fundraising. Oggi è più una questione di distribuzione delle risorse e dei token in modo da contribuire nel lungo periodo" tramite la creazione di una base di partecipanti alla vita stessa del progetto che si sta cercando di finanziare.



Ma quindi, a cosa bisogna prestare attenzione nel portare avanti una nuova proposta nel 2022? Sempre Vukoje, specialista proprio in questo settore, propone la sua visione secondo cui non sarebbe del tutto saggio, sebbene allettante, puntare su grossi fondi VC per finanziare un progetto poiché è richiesta una forte collaborazione, soprattutto nelle prime fasi di costruzione di un'idea.

L'ideale, a questo punto, è rivolgersi a gruppi di VC più piccoli, che solitamente sono coinvolti in meno processi di finanziamento contemporaneamente. Inoltre, in campo DeFi, è necessario guardare a fondi che siano in grado di fornire una mano in ambito tecnico e di governance, quindi fortemente mirati a questo genere di attività.

Chi meglio di Jeremy Kerbel di PleasrDAO poteva intervenire a questo punto, con la sua campagna di fundraising che l'ha visto occupato a intrattenere colloqui "con oltre 70 diversi fondi di Venture Capital nello stesso momento". Secondno il suo punto di vista, l'ideale è cercare di comprendere al meglio cosa si cerca in un fondo d'investimenti e per questo occorre prestare molta attenzione prima di affidarsi completamente a un fondo nativo dello spazio crypto piuttosto che ad uno di tipo tradizionale, che solitamente può offrire più risorse dal punto di vista tecnico e soprattutto in ottica di transizione dal Web2 al Web3.

Strettamente d'accordo con Kerbel e in larga parte anche con Vukoje, Mathlas Ruch, CEO di CVVC, ha ribadito come l'essenziale per la distribuzione di un progetto organico e funzionale non sia soltanto ottenere liquidità.

Questo aspetto può essere chiaramente sostenuto da qualunque VC ma ciò che risulta vitale per portare a termine un'idea sono altri aspetti, come una guidance che porti al rispetto dei piani iniziali e della roadmap con risorse non solo economiche. Per questo, anche per Ruch, non sempre i fondi nativi digitali rappresentano un mezzo ideale per raggiungere il traguardo prefissato.