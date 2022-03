Binance Blockchain Week: qual è il futuro di NFT, Metaverso e GameFi?

I tre giorni di conferenze della Binance Blockchain Week si stanno rivelando un'occasione succosa per comprendere al meglio quale destino potrebbe spettare all'ecosistema crypto. Il rinomato exchange di criptovalute ha avviato la sequenza di incontri ieri, 28 marzo 2022, con una serie di incontri dedicati al futuro delle criptovalute secondo Binance.

Nella giornata odierna, invece, gli speaker si sono alternati tra i molteplici panel per illustrare al pubblico le problematiche chiave e rispondere ai quesiti clou riguardanti tre temi specifici: Web3 e Metaverso, ambienti virtuali GameFi operanti secondo il modello "play-to-earn" (tra i tanti casi esistenti abbiamo presentato, ad esempio, l'RPG Autobattler Illuvium) e gli NFT o Non-Fungible-Token.



Il futuro di Web3: tra nuove infrastrutture e approcci alle masse

Web3 è il termine utilizzato oggi per definire il nuovo paradigma di Internet, caratterizzato da decentralizzazione, libera interpretazione e un incremento della sicurezza mediante crittografia. Il primo panel cerca di approfondire proprio la prima caratteristica: chi deve costruire l'infrastruttura per Web3?

È necessario lasciare carta bianca a compagnie singole per un approccio centralizzato, o puntare su progetti decentralizzati cosicché a una maggiore varietà nelle piattaforme finali venga accompagnata una maggiore sicurezza, evitando di incorrere nella conferma di monopoli?

Un primo punto di vista ce lo fornisce Eric Turner, VP di Market Intelligence presso Messari, che ha dibattuto in merito alle DAO, le "Organizzazioni decentralizzate autonome", illustrando le potenzialità di questi ambienti dove le decisioni vengono prese da tutti i presenti e non, come nel Web2, esclusivamente da un numero limitato di persone.



Nel Web3 è sufficiente essere in possesso di una porzione dei token dell'organizzazione per partecipare al processo decisionale. Turner ha evidenziato come da luglio 2021 sia cresciuto a dismisura il numero di DAO: oggi sono più di 5.000, per oltre 570.000 partecipanti effettivi su milioni di investitori, e si prevede un successo ulteriore in futuro. Troviamo DAO nel mondo dei social, come SongCamp, Radicle e la più famosa, inserita nel contesto del metaverso di Decentraland, o per investimenti, come MetaCartel, Uniswap e Komorebi, ma anche nel settore della musica e dell'arte.



Per quanto l'orizzonte attuale sia ricco di possibilità, le DAO oggi presentano alcuni problemi chiave oltre il mondo virtuale: le criptovalute sono potenzialmente illimitate e non regolamentate, ma nella realtà è necessario un regime regolatorio globale affinché possano sorgere strutture legali essenziali alle operazioni delle organizzazioni stesse. All'interno della struttura, invece, servono maggiore collaborazione e coordinamento tra i partecipanti: "Stiamo costruendo molte cose nuove in queste organizzazioni, ma ci troviamo dinanzi al paradosso per cui nelle DAO più grandi c'è assenza di partecipazione nel processo decisionale, nonostante la possibile presenza di milioni di persone che già investono", ha spiegato Turner. In breve, il domani delle DAO necessita di strumenti migliori per incrementare il numero di partecipanti effettivi on-chain e off-chain, aiutando le organizzazioni stesse a tracciare le informazioni chiave relative al loro successo, in modo da poterlo accrescere ulteriormente.

Ma quindi le DAO sono già la base dell'infrastruttura del Web3 e del metaverso? A rispondere a questa domanda ci hanno pensato il CEO di Tether William Quigley, il CSO di Tea Timothy Lewis e il CEO di VulcanForged Jamie Thomson. L'opinione è pressoché la medesima per ognuno di loro: essendo oramai difficile abbandonare l'idea di decentralizzazione, specialmente alla luce dell'emergere di sempre più ambienti virtuali e videogiochi, è chiaro come le DAO rappresentano già il futuro.



Ciononostante, oggi sono ancora distanti dalla loro maturità e, proprio come illustrato da Eric Turner, costituiscono uno strumento di governance che richiederà ulteriore sviluppo prima di "avere la meglio" sull'infrastruttura centralizzata proposta da giganti come Meta.

Un ulteriore blocco all'evoluzione del Web3 è la carenza di sviluppatori: oggi come oggi Web2 sta ancora dominando il settore grazie all'abbondanza di risorse tecniche e umane, quindi è necessario riuscire a coinvolgere più esperti nel metaverso per renderlo il futuro della tecnologia e non solo.

Alle parole di Lewis, Quigley ha aggiunto che il Web 3.0 necessita di maggiore decentralizzazione: dalla comunicazione interna allo sviluppo di piattaforme, passando per infrastrutture chiave come telecomunicazioni, server, piattaforme di computazione e persino banche. Inoltre, elementi imprescindibili per il futuro dovranno essere realtà aumentata e realtà virtuale, specialmente alla luce del successo dei videogiochi nella community crypto, ma senza l'intervento dei giganti del settore tech e gaming che, come spiegato da Quigley, "non hanno ancora capito cosa sono gli NFT e continuano a esitare".

Che destino spetta agli NFT? Sguardo oltre all'hype

Il mondo degli NFT - a proposito, se riservate ancora dubbi su cosa sono vi rimandiamo al nostro approfondimento sugli NFT - è da lungo tempo fulcro del dibattito tra i fervidi sostenitori del mondo crypto e i suoi detrattori. L'hype generato dalle innumerevoli collezioni di token realizzate da artisti, programmatori o anche governi, vedi il caso degli NFT venduti dall'Ucraina, viene frequentemente ritenuto ingiustificato e possibilmente frutto di pura speculazione.



La maggioranza dei progetti ora attivi e noti ai più consiste in avatar digitali realizzati tramite intelligenza artificiale a partire da semplici disegni, posti in combinazioni differenti e uniche, oppure opere d'arte sempre digitali, ma più peculiari e attraenti.

William Quigley ha, però, ritenuto doveroso chiarire che gli NFT non sono soltanto pezzi artistici o file multimediali unici venduti al pubblico, bensì "mini-computer" che vengono scambiati, inviati ad altri utenti per condividere esperienze e dati in massima sicurezza. La vera domanda che ci si pone, pertanto, è la seguente: ci sono casi di utilizzo alternativi che escono dalle logiche di questo hype?



I relatori hanno esposto alcuni casi di successo alquanto interessanti, a partire dal mondo videoludico con il metaverso di The Sandbox, illustrato direttamente da Sebastien Borget, co-fondatore e COO del popolare metaverso voxel. Nel contesto della Binance Blockchain Week, Borget ha illustrato cos'è The Sandbox e come funziona, ma ha anche fornito al pubblico online e in presenza a Dubai alcune caratteristiche chiave che permetterebbero agli NFT di catturare l'attenzione e convincere i detrattori sulla loro bontà: su The Sandbox, infatti, è estremamente semplice realizzare avatar 3D, oggetti e ambienti in-game unici, mentre gli sviluppatori lavorano sull'interoperabilità tra il titolo e altre collezioni degli NFT contribuendo alla realizzazione del Metaverso inclusivo e variegato.

The Sandbox: metaverso per la community... ...e dalla community

Con il numero di videogiocatori, investitori e governor in aumento all'interno della DAO di The Sandbox, in futuro il videogioco sembra davvero destinato a prosperare e riscuotere successo grazie a numerose modalità di gioco realizzate direttamente dall'utenza, esperienze social inedite e addirittura gallerie d'arte per esibire la propria collezione di NFT.

La discussione si è spostata grazie al CEO di Alethea AI, Arif Khan, sulla realizzazione di "iNFT", dei token intelligenti che uniscono il concept tradizionale di NFT all'intelligenza artificiale, realizzando quindi token interattivi e unici: il primo caso già realizzato e venduto all'asta è Alice, personaggio virtuale univoco che sfrutta il modello di GPT-3 realizzato da OpenAI per interagire con gli utenti. Infine, Natasha Damodaran di Vogue Singapore ed Esquire ha illustrato le potenzialità della creazione di copertine NFT di pubblicazioni fisiche come Vogue, dando vita a un nuovo spazio per lo storytelling ibrido tra il mondo crypto, il settore della moda e dei mainstream media.



Con tutto ciò, entrambi gli speaker hanno evidenziato come gli NFT potrebbero giungere allo stato di saturazione nel corso dei prossimi mesi: sebbene siano "i Lego perfetti per il Metaverso", necessitano di altra innovazione con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per introdurre a tutti gli effetti l'aspetto dell'interattività.

In questi ultimi ambienti, peraltro, non è così semplice realizzare un'economia play-to-earn di successo: i casi illustratici da parte di Ryan Foo di Delphi Digital, Robby Yung di Animoca Brands e Maurizio Barbieri di Liberty Guild Games evidenziano l'importanza della costruzione della community alla base delle piattaforme GameFi, con cui bisogna instaurare un rapporto positivo non solo nelle dinamiche interne allo sviluppo del videogioco, bensì proponendo titoli con meccaniche tanto semplici quanto accattivanti e divertenti.



Nonostante ciò, gli esperti sono anche certi che esistano delle barriere nell'adozione di massa degli NFT e dei progetti GameFi: oltre ai problemi nella comprensione del tema, le aziende devono realizzare che i consumatori sono partner e non soltanto giocatori e che, quindi, la community è essenziale al corretto funzionamento delle tokenomics, dell'economia dei token.

Maurizio Barbieri ha perfettamente spiegato come il mondo dei videogiochi stia valutando sempre più rapidamente l'utilizzo di risorse crypto per attrarre sia i giocatori che gli investitori: "Ogni volta che si lanciano NFT bisogna costruire una community alla base [...] I numeri ci sono, bisogna osservarli, studiarli e cogliere questa occasione", ha dichiarato.

La necessità di un ecosistema sostenuto dai fan

Il mondo crypto negli ultimi anni ha accolto milioni di utenti, dagli investitori più esperti a coloro che sono alla ricerca di fortuna sostenendo quello che si sta già mostrando come il possibile futuro di finanza e tecnologia. Un elemento sorprendente del settore agli occhi degli speaker è proprio l'engagement, ovvero la capacità di attirare il pubblico e renderlo parte integrante del successo del progetto, se non effettivamente costitutiva.

Sebastien Borget ha spiegato nel dettaglio che, nel caso di The Sandbox, l'engagement è offerto dalla possibilità di incontrare i propri idoli, ottenere ricompense tramite quest o partecipazione alla governance della DAO, e soprattutto aiutando i giocatori a conoscere il mondo degli NFT realizzando contenuti personalizzati unendo quelli altrui alle proprie idee e contribuendo allo sviluppo di una piattaforma divertente, eterogenea e caratterizzata dalla creatività dei singoli.



L'obiettivo è quello di fare crescere l'ecosistema blockchain superando la soglia monumentale del miliardo di utenti, ma come si può raggiungere ? Il founder di Reef, Denko Mancheski, ritiene imprescindibile rendere le piattaforme più user friendly, prima di tutto migliorando le interfacce utente e semplificando l'accesso alle criptovalute e alle risorse della blockchain.

Il percorso da seguire per arrivare in cima a questa montagna è estremamente complesso, non solo alla luce della natura stessa dell'universo crypto, ma anche a causa della disinformazione nel settore e dell'emergere di sempre più realtà, rendendo pressoché impossibile per l'utente medio restare al passo con i tempi e con l'innovazione nell'ecosistema.

In poche parole, nella seconda giornata della Binance Blockchain Week abbiamo afferrato una moltitudine di concetti determinanti per NFT e Metaverso.



In primis, servono maggiore decentralizzazione e un'offerta più variegata di piattaforme su cui far crescere il settore, ma per farlo è centrale la maturazione delle competenze negli utenti comuni, al di fuori degli investitori e sviluppatori.

Migliorare la concezione dell'universo crypto e contribuire alla crescita della fanbase sarà compito degli esperti e delle istituzioni stesse, soprattutto con la creazione di fondamenta legali necessarie allo sviluppo delle DAO, nelle quali anche i piccoli investitori potranno dire la loro e supportare il progresso nel settore.

Infine, è doveroso innovare e rinnovare ciò che già esiste, in particolare i Non Fungible Token: agli occhi degli esperti, gli NFT sono ancora mal compresi da parte dell'utenza e persino dei giganti della tecnologia e dei videogiochi, complice la sovrabbondanza di token che si limitano a essere espressioni artistiche statiche.

Per gli speaker, servono più dinamismo, creatività e il "boost" fornito da sviluppatori e sistemi AI. Solo in questo modo gli NFT potranno prosperare e proporre a content creator, artisti e aziende un'alternativa ai modelli di business attuali.