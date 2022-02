Bitcoin, cosa succede? Analizziamo le cause del calo di inizio 2022

Le criptovalute stanno attraversando un periodo critico, segnato da forti perdite sia in termini di mercato che sul piano della fiducia degli investitori. La moneta che sta facendo registrare le perdite più altisonanti è sicuramente Bitcoin, seguito a breve distanza da Ethereum, Cardano, Solana, XRP e altri grandi asset: negli ultimi giorni, per esempio, Bitcoin ha raggiunto il valore di 35.000 Dollari, cifra che si avvicina ad appena la metà del massimo storico di 69.000 Dollari, fatto registrare a novembre 2021.

Domande che cercano risposte

La decrescita di Bitcoin è stata repentina ma piuttosto costante, poiché i risultati degli ultimi giorni sono stati il prodotto di circa quattro settimane di continua diminuzione del valore della criptovaluta, alle quali si sono aggiunti poi anche altri problemi, come l'aumento della difficoltà di mining dei Bitcoin e quello dell'hashrate complessivo legato alla moneta digitale, che hanno a loro volta raggiunto valori mai toccati prima d'ora.

A questo punto, sono in molti a chiedersi cosa abbia causato il forte calo di Bitcoin di inizio 2022: la risposta all'interrogativo è tuttavia molto complessa, poiché la questione va analizzata tenendo conto di due fattori, cioè l'andamento generale dei mercati e la fiducia degli investitori nelle criptovalute.

L'inizio di un nuovo "Crypto-Winter"

Varie testate estere si sono affrettate a parlare della recente debacle di Bitcoin come di una "Cryptapocalypse", lasciando intendere che la contrazione del mercato della criptovaluta possa in qualche modo portare ad un azzeramento del suo valore o ad un'implosione della "bolla" degli asset digitali stessi. Tuttavia, secondo alcuni esperti, la realtà potrebbe essere un'altra: il ridimensionamento di Bitcoin sarebbe parte di un ciclo economico più ampio, che alterna momenti di crescita e di calo seguendo grossomodo l'andamento della borsa di Wall Street e una ciclicità stagionale, che disegnerebbero degli schemi nell'andamento delle criptovalute, come il modello-meme del "Pikachu Pattern".

Molti trader credono infatti che Bitcoin attraversi fasi cicliche descritte da un andamento quasi prestabilito, e che quella che stiamo vivendo sia la fase di contrazione di un periodo iniziato con l'aumento verticale di valore degli scorsi mesi, che ha portato la criptovaluta ai livelli da record dello scorso novembre. A ciò, altri aggiungono - per certi versi anche correttamente - che il mese di gennaio è sempre un periodo di debolezza per i mercati e per le borse, sia nel campo degli asset tradizionali che in quelli digitali.

Il "Crypto Winter" del 2018 e quello del 2022 a confronto (fonte: Bloomberg) Elaborazione di Coindesk sui "cicli" di Bitcoin dal 2015 a oggi

Come fa notare il portale specializzato Coindesk, comunque, i cosiddetti "Crypto Winter" si sono già verificati nella storia di Bitcoin: per esempio, nel 2013 il valore della valuta è passato da 230 Dollari a soli 13 Dollari nel giro di un mese, a cavallo tra dicembre e gennaio. Nel gennaio del 2018, invece, è iniziato un inverno crypto durato quasi un anno, che ha causato una riduzione dell'85% della capitalizzazione del mercato di Bitcoin. Solo nel 2021 la moneta si è ripresa totalmente dal tracollo di tre anni prima.

Guardare al Nasdaq per sapere come sta Bitcoin

Accanto alla possibile esistenza di cicli e pattern nel mercato delle criptovalute, comunque, è evidente che il recente ribasso di Bitcoin sia stato causato anche da forze legate al mondo della finanza tradizionale, dipendenti dalla geoeconomia e, in generale, dalle ripercussioni dell'andamento dei mercati. Come spiega la Research Director di Kaiko Clara Medalie, "Le criptovalute non sono più un rischio isolato, ma anzi rispondono alla politica monetaria globale. Non è una sorpresa che entrambi - ndr. i mercati, quello tradizionale e quello crypto - diventino più volatili man mano che i rubinetti di liquidità si chiudono".

In poche parole, guardare al Nasdaq per sapere come sta Bitcoin. Sfortunatamente, al momento, gli asset tradizionali sono in sofferenza per almeno due motivi, e ciò, come fa notare l'economista di Goldman Sachs David Mericle, si sta ripercuotendo anche sulla finanza digitale. Il primo motivo di instabilità delle borse, in particolare di quelle americane, è l'aumento dei tassi di interesse promosso dalla Federal Reserve, precedentemente tagliati con l'inizio della pandemia al fine di rendere più semplice l'accensione di mutui e di prestiti per chi ne aveva bisogno.

Il secondo motivo, strettamente legato al primo, sono le imponenti liquidazioni che stanno avvenendo nelle borse tradizionali e che si sono ripercosse duramente anche su Bitcoin. Spiegare i motivi delle liquidazioni è complesso: esse dipendono da una serie di fattori, uno dei quali è il già citato aumento dei tassi di interesse americani, che da solo ha scatenato importanti sell-off in Europa, i quali, a loro volta, hanno intaccato il valore delle criptovalute.

Accanto a ciò vi sono quasi sicuramente anche dei motivi di fiducia, poiché in molti temono un aumento dell'inflazione oppure l'introduzione di nuove restrizioni e regolamentazioni al trading di asset digitali in rete; altri ancora, invece, sono stati ricondotti alla cautela negli investimenti per motivi di più ampia portata.

Scivolando e rotolando verso il fiume Don

Ecco quindi che entra in gioco un dato difficilmente quantificabile, ovvero la fiducia degli investitori nel mercato. Facciamo un distinguo: parlando di Bitcoin dobbiamo tenere conto di due "fiducie" diverse, ovvero quella accordata al mercato finanziario in generale e quella specificamente riposta nelle criptovalute, che tratteremo in due paragrafi separati. Come abbiamo già detto, la fiducia nei mercati tradizionali è stata intaccata da diversi fattori di natura geopolitica e sanitaria: il più importante è sicuramente la ripresa della pandemia da Coronavirus, con la variante Omicron che sferza mezzo mondo e che causa una fisiologica diminuzione della propensione all'investimento e al rischio, favorendo il risparmio in caso la situazione medica globale dovesse nuovamente precipitare come nel 2020.



Dall'altra parte, invece, vi è la questione geopolitica di un eventuale conflitto tra la NATO e la Russia, o quantomeno tra la Russia e gli Stati Uniti, in Europa Orientale, nello specifico sul fronte ucraino. Visto che la partita diplomatica tra Mosca e Washington in Ucraina è ancora tutta aperta e le recenti evacuazioni dei diplomatici di entrambi i Paesi da Kiev non lasciano sperare nulla di buono, è naturale che i mercati - come anche buona parte della popolazione mondiale - stiano trattenendo il fiato di fronte all'evoluzione della situazione in Est Europa.

La partita in Ucraina potrebbe essere importante per Bitcoin anche per un altro motivo, cioè per il possibile aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, che potrebbe impattare duramente sul mining della criptovaluta. Con l'inasprirsi della contesa tra NATO e Russia, infatti, non è improbabile che il valore del greggio e del gas - entrambi forniti a diversi Paesi europei da fonti russe o filorusse - possa aumentare a dismisura, rendendo il mining poco redditizio e impattando negativamente sulla fiducia degli investitori nel mercato. Anche la chiusura dei gasdotti che collegano la Russia all'Est Europa, alla Germania e, per mezzo di quest'ultima, all'Europa Occidentale, fanno temere che nei prossimi mesi l'elettricità e il carburante costeranno molto di più che in passato.

I Governi non restano a guardare

Per concludere, dobbiamo analizzare i problemi di fiducia degli investitori specificamente rivolti al mercato delle criptovalute. Anche in questo caso, bisogna fare un distinguo tra due fattori di sfiducia diversi e separati l'uno dall'altro. Il primo, quello di portata decisamente minore, sono le recenti proteste sviluppatesi in Kazakistan contro il governo personalistico e autoritario di Nursultan Nazarbaev. Può sembrare strano, ma le proteste in Kazakistan e Bitcoin sono collegati per un motivo, ovvero il fatto che molti miner cinesi si sono trasferiti in Asia Centrale dopo il "ban" delle criptovalute da parte di Pechino. Insomma, il mercato vede le proteste del Kazakistan come un possibile fattore di instabilità per la criptovalute, il che avrebbe causato un crollo della fiducia in Bitcoin all'inizio di gennaio. Negli ultimi giorni, tuttavia, pare che la situazione in Kazakistan sia rientrata, specie in seguito alle dimissioni di Nazarbaev.

A incrinare maggiormente la fiducia degli investitori, dunque, sono i tentativi di regolamentare le criptovalute portati avanti sia separatamente che congiuntamente da diversi Stati del mondo. Facendo una rapida carrellata globale, Pechino è stata la prima a bloccare le criptovalute nel proprio Paese, spiegando che esse rappresenterebbero un grave problema ecologico, poiché l'elettricità richiesta per il mining, che ha causato un aumento del fabbisogno energetico cinese, proviene al momento in larga parte da fonti non rinnovabili. Il rischio paventato dalla Cina è quello di non raggiungere gli obiettivi stabiliti alla COP26: sulla base di analoghe paure climatiche anche la Svezia ha proposto all'UE il ban del mining PoW di BTC e delle altre monete digitali, ma per ora sembra non aver avuto successo.

Al momento, infatti, l'Unione Europa è il fanalino di coda nella legislazione sulle criptovalute a livello globale, limitandosi a criticare il mining per il suo impatto ambientale e poco altro. Decisamente più concreta è invece la proposta della Banca Centrale Russa, che intende bloccare gli investimenti nelle criptovalute da parte dei cittadini del Paese, probabilmente per via dell'elevata volatilità e delle numerose frodi che circondano il mercato di Bitcoin e compagnia. In effetti, all'inizio di gennaio è stato proprio un grave attacco hacker a Crypto.com a far crollare ulteriormente la fiducia degli utenti in Bitcoin.



È, tuttavia, notizia delle ultime ore che si possa adottare un approccio meno duro alle criptovalute in Russia e che il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin consideri il mining una risorsa più che un problema. Infine, anche l'India potrebbe decidere di bloccare gli investimenti nelle criptovalute, e forse anche il mining, ma il provvedimento governativo in tal senso è stato più volte rimandato e non ha trovato sostegno unanime nel Parlamento di Nuova Delhi.

Tuttavia, il giocatore più importante nella partita per la regolamentazione delle criptovalute sono gli Stati Uniti, che potrebbero lanciare un Dollaro Digitale già nel 2023 e che starebbero valutando un ordine esecutivo firmato dal Presidente Biden per regolare le monete digitali e il loro mercato. Considerato che il mercato di Bitcoin e delle criptovalute danza al passo del Nasdaq e che moltissimi investitori sono americani, viene piuttosto semplice capire perché molti guardino con apprensione alla Casa Bianca, che starebbe preparando una legge criptovalutaria per gli Stati Uniti in arrivo a febbraio. È sicuramente il timore di un intervento della Federal Reserve, o peggio del Congresso, a causare un generalizzato fuggi-fuggi dal mercato crypto, insieme ovviamente al paventato aumento dei tassi di interesse da parte della Fed.