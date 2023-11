Il Black Friday 2023 di Xiaomi inizia in anticipo: che sconti!

È iniziato Novembre ed è partita anche la marcia d'avvicinamento che ci porterà alla settimana dello shopping più calda dell'anno, che vede il suo culmine nel Black Friday del 24 Novembre e nel Cyber Monday del 27 Novembre. Negli ultimi anni, anche per evitare ritardi con le consegne o colli di bottiglia per i corrieri, abbiamo visto sempre più store proporre offerte nei giorni immediatamente precedenti al Black Friday.

Anche Xiaomi è partita in anticipo e già da oggi sul proprio store Mi.com ha iniziato a proporre una serie di sconti in vista del Black Friday. Nella prima ondata troviamo principalmente riduzioni sugli smartphone delle linee POCO, Redmi e Xiaomi, ma anche prodotti legati al mondo dell'AIoT su cui ha puntato sempre di più negli ultimi tempi.



POCO X5 Pro a prezzo super, ma non è l'unico

Partendo dagli smartphone, non possiamo non citare la doppia promozione proposta su POCO X5 Pro 5G nelle varianti 6/128Gb e 8/256Gb, che possono essere acquistate rispettivamente a 249,90 Euro (rispetto ai 349,90 Euro di listino) e 299,90 Euro (contro 399,90 Euro). Lo sconto è quindi di 100 Euro, su uno degli smartphone maggiormente apprezzati da critica ed utenti: su queste pagine trovate la nostra recensione di POCO X5 Pro 5G.

A livello tecnico, siamo di fronte ad uno smartphone con processore Snapdragon 778G, basato sul processo produttivo a 6nm con quattro core Cortex-A78 fino a 2,4GHz e che garantisce anche il supporto al 5G. Il display è invece un AMOLED FHD+ a 120Hz da 6,67 pollici, ma l'aspetto più interessante è senza dubbio rappresentato dal comparto fotografico a tripla lente con fotocamera principale da 108 megapixel con sensore da 1/1,52", ultra grandangolare da 8 megapixel con angolo di visione di 120 gradi e fotocamera per le macro da 2 megapixel.

Garantita anche la possibilità di registrare video in 4K, mentre la batteria da 5000 mAh offre un'autonomia di lunga durata. La ciliegina sulla torta è rappresentata dal supporto al sistema Turbo Charging da 67W, che permette una ricarica rapida del telefono.

Degno di nota anche lo sconto sul nuovissimo Xiaomi 13T, lanciato da poco in Europa e già disponibile a prezzo ridotto in occasione del Black Friday. Fino al 17 Novembre è possibile acquistare la variante con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte a 499,90 Euro, al posto di 699,90 Euro. Lo smartphone offre un sistema fotografico Leica con sensore principale da 50 megapixel e stabilizzazione ottica dell'immagine, apertura f/1.9 e lunghezza focale da 24mm, accompagnata da un teleobiettivo da 50 megapixel con lunghezza focale equivalente da 50 megapixel ed apertura f/1.9, a cui si aggiunge un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2.2.



Il display invece è da 6,67 pollici AMOLED con refresh rate di 144Hz, mentre la batteria da 5000 mAh supporta la ricarica veloce da 67W con modalità Boost che la carica al 100% in 42 minuti.

Infine, tra gli smartphone segnaliamo il doppio sconto proposto su Redmi Note 12. La variante 4/64Gb è disponibile a 139,90 Euro al posto di 229,90 Euro, mentre quella con 8/256Gb cala a 199,90 Euro dai precedenti 299,90 Euro. Su queste pagine trovate la recensione di Redmi Note 12 5G, ma riassumendo si tratta di uno smartphone basato sullo Snapdragon 685 da 6nm, con un display AMOLED a 120Hz da 6,67 pollici con luminosità di picco di 1200 nits e risoluzione di 2400x1080 pixel. Anche qui troviamo una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W per una lunga autonomia.

In sconto anche i robot aspirapolvere

Immancabili anche gli sconti sulla gamma di robot aspirapolvere di Xiaomi, che si è guadagnata sempre più popolarità tra gli utenti. Anche in occasione di questo antipasto di Black Friday 2023 è possibile fare degli ottimi affari.

Il modello Xiaomi Robot Vacuum S10+ ad esempio può essere acquistato a 229,90 Euro, in netto calo dai 449,99 Euro. Un ottimo prezzo per un robot potente, in grado di garantire una pulizia efficace e dotato anche della tecnologia 3D che mappa la casa ed evita gli ostacoli.



Cala anche il prezzo di Xiaomi Robot Vacuum X10, che può essere acquistato a 389,99 Euro rispetto ai 499,99 Euro di listino. Il robot in questione è dotato di una batteria di lunga durata da 5200 mAh che offre fino a 180 minuti di pulizia continua, con una potenza di aspirazione massima di 4000 Pa. Ovviamente, siamo solo di fronte ad un antipasto di quelle che saranno le offerte vere e proprie del Black Friday.