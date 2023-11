Il lungo Black Friday 2023 di Xiaomi: sconti fino al 30 Novembre

Dopo gli sconti anticipati del Black Friday di Xiaomi siamo ormai giunti nel bel mezzo della settimana del venerdì nero dello shopping. Proprio Xiaomi sia sul proprio store ufficiale che su Amazon propone tanti modelli di smartphone e prodotti per la casa a prezzi ridotti.

Le promozioni sono davvero tantissime e riguardano la gamma POCO F5 ed X5 oltre a tanti altri prodotti dell'ecosistema Xiaomi, dai monopattini elettrici ai robot aspirapolvere.

Smartphone POCO in offerta

In occasione di questo Black Friday 2023, sullo store ufficiale di Xiaomi è possibile acquistare molti smartphone della gamma POCO a prezzi ridotti, con risparmi consistenti rispetto ai prezzi di listino.

Partendo dalla gamma POCO F5 Pro, segnaliamo che il modello con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interno viene proposto al prezzo di 459,90 Euro, in calo dai 629,90 Euro di listino. Se siete tra coloro che necessitano di più spazio, invece, il modello con 512GB di storage e 12GB di RAM passa al prezzo di 449,90 Euro, in calo dai 649,90 Euro di listino.



Sempre restando nella gamma POCO F5, il modello "liscio" con 8GB di RAM e 256 gigabyte di storage è in offerta a 329,90 Euro: il risparmio è di 100 Euro netti rispetto ai 429,90 Euro di listino. In sconto segnaliamo anche il modello 12/256GB, al prezzo di 359,90 Euro rispetto ai 479,90 Euro di listino. Passando alla gamma POCO X5 il modello X5 Pro 5G con 8GB di RAM e 256GB di storage è disponibile a 299,90 Euro, dai 399,90 Euro precedenti. POCO X5 5G nella variante 6/128GB invece passa a 199,90 Euro, dai 299,90 Euro iniziali, mentre il modello 8/256GB è in sconto a 249,90 Euro, rispetto ai 349,90 Euro di listino.



Sullo store ufficiale di Xiaomi poi è possibile godere di sconti extra da applicare al carrello che permettono di ottenere una riduzione aggiuntiva di 10 Euro a fronte di una spesa di almeno 99 Euro, di 30 Euro spendendo almeno 199 Euro e 50 Euro per le spese da 299 Euro in su.

Di conseguenza, salvo disponibilità i prezzi dei prodotti in questione potrebbero essere ancora più bassi di quelli indicati, i quali a loro volta garantiscono comunque risparmi importanti.

Sempre restando in ambito POCO, su Amazon è disponibile al prezzo di 67,99 Euro al posto di 99,99 Euro il POCO Watch nella colorazione black. Lo smartwatch, con schermo da 1,6 pollici, è dotato di GPS, misuratore dell'ossigenazione del sangue e del battito cardiaco, e rappresenta un'ottima scelta per chi è alla ricerca di un indossabile per lo sport e le notifiche.

Robot aspirapolvere, monopattini e tanto altro

In offerta, per il Black Friday fino al 30 Novembre 2023, ci sono anche altri prodotti dell'ecosistema Xiaomi che gli appassionati conoscono bene. Partiamo dai monopattini elettrici, lo Xiaomi Electric Scooter 4, proposto su Amazon al prezzo di 335,33 Euro piuttosto che 549,99 Euro.

Pieghevole, con un motore da 300W, garantisce un'autonomia di 35km con una singola carica ed è dotato anche di indicatori di direzione ed un sistema a doppia frenata, mentre gli pneumatici sono da 10 pollici. In offerta, a 272,99 Euro piuttosto che 449,99 Euro anche il modello Lite dello Xiaomi Electric Scooter 4, che si differenzia dalla variante più grande per l'autonomia minore (20Km) e gli pneumatici più piccoli (8,5" contro 10").

Tra i robot aspirapolvere, su Mi Store è disponibile a 149,99 Euro (che diventano 129,99 Euro alla luce degli scaglioni di prezzi di cui abbiamo parlato poco) lo Xiaomi Robot Vacuum E12, che ha un prezzo di listino di 239,99 Euro.



In offerta, a 209,9 Euro al posto di 299,99 Euro anche il Robot Vacuum S10, anch'esso aspirapolvere e lapavimenti ma con navigazione LDS. La potenza di aspirazione massima erogata è di 4.000Pa, mentre a livello di autonomia Xiaomi parla di 130 minuti.

Scendendo di prezzo, troviamo a 109,9 Euro il purificatore d'aria Xiaomi Smart Air Purifier Lite: l'offerta permette di risparmiare 90 Euro.

Infine, sempre per quanto riguarda la pulizia casalinga, segnaliamo a 247,89 Euro piuttosto che 299,99 Euro la scopa elettrica senza fili Vacuum Cleaner G9 Plus che offre anche il filtraggio a 5 strati HEPA.

Anche nel Black Friday 2023, come avvenuto anche negli scorsi anni, le friggitrici elettriche si preannunciano essere tra le protagoniste assolute. Quest'anno Xiaomi propone la Smart Air Fryer Pro 4L da quattro litri a 115 Euro piuttosto che 119,99 Euro, un prezzo molto conveniente per portare a casa una friggitrice elettrica con cestello antiaderente, controllo vocale e possibilità di programmarlo anticipatamente.

Infine, ultimo ma non per importanza segnaliamo lo sconto sul purificatore d'aria Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite che viene proposto a 109,9 Euro piuttosto che 199,99 Euro.